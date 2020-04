Mosley se staví na stranu Ecclestona. „Sezonu bych zrušil," hlásí.

Zrušit, nebo nezrušit? To je to, oč tu běží. Tak přesně touto hláškou, která má svůj základ v legendárním Hamletovi, by se dalo popsat současné dilema řady organizátorů sportovních akcí.

Formule 1 není výjimkou...

Výkonný ředitel šampionátu Ross Brawn sice během posledních dní představil plán, podle nějž by se mohlo jezdit už relativně brzy. Sice bez diváků na tribunách, ale to by v konečném důsledku řadě motoristickým nadšencům rozhodně nevadilo.

Pak jsou tu ale také hlasy, které volají po úplném ukončení letošní sezony. V tomto duchu se vyjádřil bývalý vlastník F1 Bernie Ecclestone a stejný názor zastává rovněž dlouholetý předseda Mezinárodní automobilové federace Max Mosley.

Nyní osmdesátiletý Brit, který stál v čele FIA mezi lety 1993 až 2009 se domnívá, že přílišné otálení a nejistota ohledně případného vývoje letošního ročníku F1 může přinést víc škody než užitku. Finanční ztráty prý mohou být v případě jakési agónie horší, než pokud by se tato sezona rovnou odpískala.

„Organizátoři závodů a stejně tak i týmy jsou teď ve stavu kómatu. Čím déle se bude čekat, tím víc se zvyšuje riziko toho, že finální ztráty budou ohromné," praví Mosley. Bývalý nejvýše postavený činovník Mezinárodní automobilové federace příliš nevěří ani tomu, že by se kolotoč Velkých cen mohl roztočit v červenci, jak je momentálně v plánu. „Neexistují takové záruky, nikdo vám je nedá, spíš to vypadá, že to možné nebude," vyjadřuje se Brit k červencovým závodům.

A Velké ceny bez diváků? Pro Maxe jde o nemyslitelnou věc, přičemž k argumentaci využívá finanční aspekt celé záležitosti. „Pro okruhy by byly závodní bez diváků likvidační. Je to nesmysl," uzavírá Brit.