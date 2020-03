"FIA neměla o tajné dohodě s Ferrari nic říkat," myslí si Ecclestone. Red Bull se právních kroků nevzdá

"Domnívám se, že FIA neměla udělat to, co udělala, když přišla s tiskovým prohlášením o uzavření dohody s Ferrari," upozorňuje Ecclestone na nedávnou kauzu, která pobouřila soupeře italské stáje. Podle nich z ní totiž vyplývá, že v loňském roce nezávodila s legálním motorem.

"Co to znamená? Dohoda kvůli čemu? Když vše bylo v souladu s pravidly, ale oni si myslí, že by to nemělo být povoleno, tak to můžou jednoduše v budoucnu zakázat. Jinak nechápu, jakou dohodu byste měli uzavírat," kroutí hlavou Ecclestone.

Scuderia podle jeho názoru zkrátka podváděla. K dohodě, jejíž detaily FIA naštvaným týmům odmítla sdělit, říká: "Můžete se dohodnout takto: 'Dobrá, rozhodně jste na 100 % podváděli a my s tím teď už nic nenaděláme, protože k tomu docházelo. Dáme vám za to ale pokutu.'"

Bernie Ecclestone se šéfy Red Bullu | foto: Red Bull Cheever Racing

Ecclestoneův příklad z historie

"Existoval tým, za který nesu žel vinu já, jelikož jsem navrhl pokutu ve výši 100 milionů dolarů," odkazuje na Spygate aféru McLarenu z roku 2007. "Jaká byla alternativa? Prezident FIA Max [Mosley] je v té době chtěl vyloučit ze šampionátu!"

"Já jsem řekl: 'Tím je vyřadíš přinejmenším na dva roky.' Můžou odejít na více než 2 roky, což opravdu není ten nejlepší způsob. 'Potrestejme je tak, že jím vezmeme jejich peníze, které by stejně vydělali kvůli tomu, co se stalo.' A tak jsme to nakonec udělali," vzpomíná 89letý Brit.

Ať už Ferrari loni se svou pohonnou jednotkou udělalo cokoliv, tak to podle něj "bylo skvělé, protože to fungovalo." Přes četné kontroly, úpravu technických směrnic a dodatečná měření FIA během sezóny na nic nepřišla - kromě posledního závodu, kdy nesedělo množství paliva v Leclercově nádrži - přebývalo 4,88 kg. Italský tým z toho tehdy vyvázl s pokutou 50 000 dolarů.

McLaren byl v roce 2007 přísně potrestán | foto: McLaren

Mercedes se hrozby žaloby vzdal, Red Bull však zbraně neskládá

Jak jsme vás již informovali, týmy po poradě iniciované Mercedesem vydaly společné prohlášení, v němž FIA vyzvaly k odhalení konkrétních bodů dané dohody s Ferrari pod hrozbou soudní žaloby. Německý tým z toho nakonec vycouval, Red Bull ale nechce, aby celá záležitost vyšuměla do prázdna.

"Momentálně se žel musíme vypořádat s jinými věcmi," poukazuje odborný poradce rakouského týmu, Helmut Marko, na potíže působené šířením koronaviru.

"Nicméně to neznamená, že se vzdáme toho obchodu mezi FIA a Ferrari, až se věci vrátí k normálu. Kvůli koronaviru teď panuje krize, my se však stále domníváme, že ta dohoda byla skandální," upozorňuje Marko dále.

Helmut Marko flintu do žita ještě nehází | foto: Red Bull Racing

"Žádným způsobem nechceme uškodit Ferrari ani FIA, i nadále však požadujeme naproste vyjasnění toho, jak vznikla ta divná soukromá dohoda. I bez Mercedesu, který zvláštně vyskočil z rozjetého vlaku, byť byl od počátku v roli strojvůdce," dodává odborný poradce Red Bullu.

Pokud by totiž Ferrari závodilo s nelegálním motorem, mohlo by se změnit pořadí loňského šampionátu. Rakouský tým by si díky dodatečně přiznané druhé příčce přišel minimálně na dalších 15 mil. dolarů, ostatní týmy by si na úkor Scuderie rovněž polepšily.