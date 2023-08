PROHLÁŠENÍ: Verstappen si užívá s fanoušky atmosféru a vítězství

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Neuvěřitelné. Počasí nám to dnes vůbec neulehčilo, museli jsme se správně rozhodovat a jsem moc pyšný. Měl jsem husí kůži už když hráli hymnu před začátkem závodu. I přes to počasí, déšť, fanoušci jsou rozjetí a je to neskutečná atmosféra. Tento víkend si užiju. Je to vždy náročné, ten tlak na výkon a jsem moc rád, že jsem tu vyhrál.

Christian Horner, šéf týmu

Max odvedl úžasnou práci. Opravdu parádní jízda. Je toho tady na něj hodně, to očekávání, všichni to cítí, ale vidět ho na roštu, pěkně v klidu a ve své zóně. Je působivé, že vyrovnal Sebastianův rekord a fakt, že jsme to zvládli jako tým dvakrát. To pro nás něco znamená.

ASTON MARTIN

Fernando Alonso, 2. místo

Byl to intenzivní závod, v mokru, byli jsme rychlí. Možná jsme zajeli do boxů o kolo později, než bylo záhodno, ale auto létalo. V těchto podmínkách potřebujete auto, kterému můžete věřit a já mu dnes věřil. Dnes to bude hodně speciální, sdílet tady pódium s Maxem a Pierrem. Myslím, že je to skvělý okruh.

Mike Krack, šéf týmu

Byl to dnes hodně intenzivní závod. V takové dny je to hodně náročné, když jsou všechny možné podmínky a mění se. Je to první známka toho, že se naše tvrdá práce zase vyplácí a musíme si to udržet. Dnes si musíme užít, čeho jsme dosáhli.

ALPINE

Pierre Gasly, 3. místo

Jen chci říci: "Jedeme!" To byl ale závod. Návrat po letní pauze, nebylo to nejlehčí období a jen se snažíme závod za závodem zlepšovat. Bylo dobré si odpočinout a zase do toho najet. Jsem moc rád za všechny kluky v týmu, že máme třetí místo. Dost mě mrzelo, že jsem měl tu penalizaci pět sekund a potom jsem na to šlápl co to šlo, abych byl v pěti sekundách, protože Sergio dostal také penalizaci a podařilo se. Byl to dlouhý závod a náročný od startu do cíle.

FERRARI

Carlos Sainz, 5. místo

Dal jsem do toho naprosto vše, ale páté místo bylo maximum, kterého jsme dnes mohli dosáhnout. Zvládli jsme to dobře, bez chyb, ale poslední stint byl jen obranný, obul jsem totiž dost starou sadu přechodných pneumatik. Těším se na domácí závod Monze!

Charles Leclerc, nedokončil

Myslím, že to zastavení bylo v důsledku kontaktu s Oscarem, ale bylo to hodně divné, protože jsme se dotkli jen hodně malinko. Bohužel ke kontaktu muselo dojít a to v důležité části auta pro aerodynamiku a potom jsem se neskutečně trápil. Chápu, že i když kluci mechanici nebyli připraveni, bylo to správné rozhodnutí zajet do boxů, protože bychom ztratili mnohem víc, pokud bychom zůstali na trati. Ale abych pravdu řekl, získali jsme víc, než jsme ztratili. Té zastávky na poslední chvíli nelituji, ale mohli jsme to vyladit.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 6. místo

Cítím se opravdu dobře. Nevěděl jsem, jak to dnes půjde a včera jsem si lámal hlavu, kde jsme udělali chybu? Jak jsme se ocitli v této pozici? A přemýšlel jsem, jak se mám posunout dopředu. A potom jsem byl jediný na střední sadě a chtěl jsem se poměřovat s těmi kolem a ne s celým polem. Potom přišel déšť a jako tým jsme udělali špatné rozhodnutí. Bylo to hlavně týmové rozhodnutí a zaplatili jsme za to. Vyjeli jsme z boxů poslední a od té doby jsme naháněli ty před námi a drželi se při zemi. Byl to dobrý příklad, že když spadnete, musíte se zvednout a dál se snažit. Kdykoliv jsem zajel do boxů, ztratil jsem a musel dál nahánět čas. Byl jsem například hodně rád, když jsem předjel McLaren, to na tomto okruhu není jednoduché. Byl jsem ke konci rychlejší než Sainz, jen jsem potřeboval DRS.

George Russell, 17. místo

Je to škoda, jak to odpoledne dopadlo. Měli jsme tak rychlé auto, ale naše rozhodnutí a počasí šli proti nám a tak se musíme podívat na to, co jsme mohli udělat lépe, protože jsme dnes rozhodně promeškali příležitost. Čekali jsme, že bude pršet tak minutku dvě a déšť zůstal deset minut. Myslel jsem, že budu statečný a zvládnu to o kolo nebo dvě déle, což kdyby byla jedna nebo dvě minuty... Ale nebylo to tak. Raději bychom měli rychlé auto a špatný den než obráceně, ale dnes jsme promeškali velkou příležitost.

Toto Wolff, šéf týmu

Myslím, že jsme zůstali na trati katastroficky příliš dlouho. Hodně jsme to pokazili a to naštve, protože auto bylo velmi rychlé. Od té chvíle to bylo jen o tom to napravit a dojet co nejvýš to půjde. Raději bych měl rychlé auto a průměrný výsledek, i když to bolí. Je to hořkosladké, protože výsledek je opravdu špatný.

