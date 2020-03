"Chování FIA je skandální," rozčiluje se Marko. Pro Red Bull chce vysoudit miliony z odměn, které dostalo Ferrari

Týmům F1 se postup Mezinárodní automobilové federace (FIA) vůbec nezamlouval, jejich velké rozladění bylo mezi vedoucími zaměstnanci patrné již v pátek po testech na letišti v Barceloně.

"Celé to je jeden velký bordel. To, co udělalo Ferrari, není OK, ale to, jak k tomu přistoupila FIA, je ještě horší. Všechny týmy jsou naštvané," uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff. Situaci poté vzal do vlastních rukou a obeslal své konkurenty s dopisem, aby zatáhli za jeden provaz a vyvinuli tlak na FIA, což vyústilo ve včerejší společné prohlášení.

Ferrari by podle Helmuta Marka měla být kvůli nelegálnímu motoru dokonce vyloučena z loňského ročníku Formule 1 a peníze (prize money) by podle něj měly být přerozděleny. Jen v případě Red Bullu a AlphaTauri (loňského Toro Rosso) by šlo o více než půl miliardy korun.

"Chování FIA je fakt skandální. Budeme muset dát pokyn šéfovi závodního týmu Red Bull Christianovi Hornerovi, aby se soudně domáhal 24 milionů dolarů vyplacených na odměnách, jež by nám byly uděleny za druhé místo v šampionátu, kdyby bylo Ferrari řádně potrestáno," uvádí Marko.

Vysoudí Red Bull po FIA část odměn, které podle něj nelegálně připadly Ferrari? | foto: Red Bull Content Pool

Netransparentní postup FIA po vyšetřování naprosto nechápe. "To je neuvěřitelné, jakou smlouvu tam sepsali," zlobí se odborný poradce Red Bullu po oznámení, že detaily dohody s Ferrari nebudou týmům sděleny a veškeré okolnosti zůstanou důvěrné.

V zákulisí se hovoří o tom, že Ferrari přišlo na velmi chytrý systém, jak obcházet oficiální průtokoměr, aby do motoru krátkodobě dostávalo více paliva. Stáj z Maranella dosahovala nejvyšších rychlostí na rovinkách, po vydání několika technických směrnic se ale její výhoda vytratila.

Podle vedení týmů šlo nicméně o shodu okolností (nasazení staršího motoru, změna jeho módu, nastavení vyššího přítlaku). Podle jejího šéfa Mattii Binotta bylo vše v pořádku a nikdy nezměnili způsob, jakým svou pohonnou jednotku provozují.