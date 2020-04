'Nadpozemský' Verstappen je na stejné úrovni jako Schumacher či Alonso, hodnotí Button

Buttona byl SkySports dotázán na to, které piloty, se kterými se během svého působení od roku 2000 do roku 2017 v F1 setkal, považuje za nejlepší. Brit na to vyjmenoval Michaela Schumachera, Lewise Hamiltona, Fernanda Alonsa či Miku Häkkinena.

Verstappen na úrovni Schumachera?

A pro některé překvapivě mezi špičku zařadil také Maxe Verstappena, jenž zazářil při svém debutu za Red Bull, kdy vyhrál Velkou cenu Španělska, či o pár měsíců později v Brazílii, kde se za deště dostal ze 14. až na třetí místo po několika parádních předjížděcích manévrech po vnější straně zatáček.

"Musím přidat Maxe Verstappena. Nezávodil jsem s ním moc let, ale pozorovat jeho výkonnost za obtížných podmínek, jaké panovaly například v Brazílii v roce 2016, to bylo zkrátka nadpozemské, ohromující, co dokázal s autem," popisuje Button.

Nováček u Red Bullu Max Verstappen předjíždí za deště Ferrari zkušeného Kimiho Räikkönena | foto: Red Bull Content Pool

"Vždy dorazí do první zatáčky a vypadá to, že vůz nemá vůbec pod kontrolou. Kterýkoliv jiný jezdec by pětkrát havaroval, než by do ní zabočil, ale on se zkrátka dokáže ostatním autům vyhnout protáhne se uchem jehly," obdivuje šampion F1 z roku 2009 umění holandského mladíka.

Vettel ještě neřekl své poslední slovo

Jako šestého na svůj seznam nejlepších zařadil Sebastiana Vettela, jehož chválí za "ohromný talent," díky kterému se po rozjezdu sezóny vrátí do formy, byť to proti soupeřivému Charlesovi Leclercovi u Ferrari nebude mít jednoduché.

"Opravdu si myslím, že to byla velká věc, když Vettel získal čtyři tituly po sobě. Teď bych řekl, že se trochu trápí, prochází náročným obdobím se soutěživým týmovým kolegou, podle mě ho to však učiní lepším jezdcem," popisuje Button.

Leclerc loni Vettela porazil, ten nám ale podle Buttona svou formu ještě ukáže | foto: Scuderia Ferrari

"Myslím, že udělal několik hloupých chyb, což by podle mě sám také uznal, že to byly hlouposti. Zároveň si však myslím, že z toho na druhou stranu vyjde jako lepší pilot, opravdu," pokračuje.

"Má Leclerca, který na něj opravdu zatlačil během sezóny jej porazil, takže si myslím, že se vrátí silnější. Má ohromný talent a my to ještě poznáme, jakmile se letos začne znovu závodit," dodává Button, jenž svou kariéru zakončil ve Velké ceně Monaka 2017, kdy jednorázově zaskočil za Fernanda Alonsa zkoušejícího své štěstí v Indy 500.