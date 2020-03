Hill přemýšlí o slabinách Hamiltona. "Všichni by měli napodobit Rosbergův přístup," říká

Lewis Hamilton je momentálně na vrcholu své výkonnosti. Šestinásobný mistr světa má na dosah překonání všech myslitelných rekordů, které byly ve Formuli 1 kdy stanoveny. Společně s Mercedesem vytvořil Brit takřka neporazitelný koktejl, jenž se soupeřům nedaří zdolat.

Počínaje sezonou 2014 porazil Hamiltona pouze Nico Rosberg, toho času jeho týmový kolega u Stříbrných šípů. Vztah těchto dvou pilotů byl přitom velmi vyhrocený. Podle mnohých zdrojů spolu nemluví dodnes. Však také došlo k několika vzájemným kolizím s většími či menšími následky. S trochou nadsázky se dá říct, že šéf stáje Toto Wolff zestárnul během této doby o několik desítek let.

Roky 2014 a 2015 patřily Lewisi Hamiltonovi. Pro sezonu 2016 se Nico Rosberg rozhodl změnit svůj přístup. Němec se pokusil rozhodit Hamiltonův vnitřní klid, což se mu dle mnohých pozorovatelů povedlo. Sám Rosberg se nechal slyšet, že právě této taktice vděčí za mistrovskou korunu z oné sezony. Hned poté ukončil svou kariéru.

O čtyři roky později se Damon Hill zamýšlí nad otázkou, jak je možné Hamiltona v hodnocení šampionátu porazit. Mistr světa v barvách Williamsu se domnívá, že by se všichni měli poučit z výše popisované strategie Nica Rosberga. Pokusit se rozhodit Hamiltonovu pohodu je dle Hillova mínění momentálně asi jedinou možností, která by mohla vést k jeho sesazení z mistrovského trůnu.

„Lewis výjimečný. Má všechny potřebné přísady, které potřebujete. Je mimořádně talentovaný. Jediný způsob, jak ho porazit je ten, že musíte udělat to, co udělal Nico Rosberg. To znamená rozhodit ho. On tyhle vlastnosti nevyužívá, takže pokud je proti němu někdo využije, tak je zranitelný,“ líčí Damon Hill.