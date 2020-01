McLaren letos tak velký pokrok jako loni neudělá, uvědomuje si Brown. Vůz pro rok 2021 už má v tunelu

Stáj z Wokingu jde po rozchodu s Hondou v pořadí konstruktérů stále nahoru - již v sezóně 2018 po přechodu na motory Renault skončila šestá, v loni to po velkém pokroku dotáhla dokonce na čtvrtou příčku za Red Bull, Ferrari a Mercedes, v Brazílii přitom poprvé od roku 2014 dosáhla zásluhou Carlose Sainze na pódium.

McLaren přitom čekal, že po odstranění svého problému s aerodynamikou bude mít na začátku minulé sezóny "dobré" auto a před tou letošní se cítí "hodně dobře," jenže proměna v tým, jenž bude moci pravidelně bojovat o vítězství, pode jeho šéfa Zaka Browna "neproběhne přes noc."

"Musíme dále postupovat kupředu. Mezi rokem 2018 a 2019 jsme samozřejmě učinili obrovský krok. Bylo to dáno částečně tím, že v roce 2018 jsme byli tak bídní, že to nebylo těžké se další rok zlepšit. Proto neočekávám, že bychom udělali stejný pokrok mezi sezónami 2019 a 2020," vysvětluje Brown.

McLaren se loni zlepšil nejvíce ze všech týmů, mezi konstruktéry poskočil na 4. příčku | foto: McLaren

"Pravidla jsou velmi, velmi podobná, proto si nemyslím, že by to na roštu mělo vypadat moc odlišně. Tu a tam se možná dočkáme trochu překvapení. Snad se Williams trochu vzchopí, není to příjemné je vidět, jak se tak trápí, takže snad trochu zrychlí," lituje svého soupeře z konce tabulky.

"Pokud jde o nás, jsme stále mladým týmem. James Key nevyvíjel loňské auto, to letošní už ano. Uvidíme tedy, jak bude vypadat. Andreas Seidl se k nám přidal teprve uprostřed minulého roku," vypočítává Brown, jenž nedávno také povýšil Andrea Stellu do role závodního ředitele.

"Opravdu musíme vše zkrátka ještě vytříbit, aby si to v závodech lépe sedělo a dobře odstartovat. Auto pro rok 2021 už je v aerodynamickém tunelu, z toho letošního máme hodně dobré pocity," prozrazuje šéf McLarenu, který své nové auto představí 13. února.

Video: Lando Norris "neúmyslně" odhaluje datum odhalení nového vozu MCL35 - 13. února 2020

"A musíme se zkrátka držet při zemi, nedojde k tomu přes noc. Prožijeme skvělé víkendy i některé špatné víkendu. Ale jednoduše doufejme, že budeme dál postupovat kupředu," přeje si dále Brown, jenž by se moc rád dočkal konečně vítězství.

Svou jezdeckou sestavu nemění, mladíci Sainz s Landem Norrisem se loni osvědčili, navíc si spolu dobře rozumí: "Dříve se neznali, a když jsme je představili, tak myslím, že Carlos v jednom rozhovoru řekl, že Lando je trochu stydliví, ale že spolu navzájem na trati dobře vycházejí."

"Nejsem nervózní, jako například asi u dvojice Haasu - když jsou na trati, tak jsem nervózní. Mají mezi sebou skutečný respekt, ale závodí spolu fakt tvrdě," popisuje své pocity šéf McLarenu.

"A jsou velmi dobří při spolupráci a pro sponzory. Fanoušci je podle mě mají opravdu rádi. Je to skvělé v této nové éře Formule 1 přirozenějším způsobem ukázat, co se děje na jejím pozadí," dodává Brown na účet upřímnosti svých mladých jezdců.