Šéf McLarenu o zlepšeních, novém MCL35 a přesunu zdrojů k vozu pro rok 2021

Co tě nejvíce potěšilo v roce 2019?

Andreas Seidl: Určitě šlo o způsob, jakým jsme se jako tým během sezóny zlepšili a náš přístup jako jeden muž v obtížných dobách, když během závodních víkendů nešlo všechno podle plánu.

Samozřejmě zajištění 4. příčky v šampionátu konstruktérů pro nás všechny bylo skvělé, protože to odráží, jak jsme jako tým pracovali, a co je ještě důležitější, jakých pokroků jsme dosahovali během roku a pozitivní posun uvnitř týmu. Stále je před námi dlouhá cesta a spousta položek na našem seznamu, máme však jasný plán a cíle, na nichž pracujeme.

Také pozitivní zpětná vazba médií a našich neuvěřitelných fanoušků byla skutečně působivá. Je to skvělé cítit podporu vnější světa, dodatečně to tým posouvá na naší cestě.

Mohl bys vybrat několik vrcholných okamžiků roku 2019?

AS: Bylo jich několik. Tím prvním: Velká cena Francie. Byli jsme jasně čtvrtým nejrychlejším týmem v kvalifikaci i v závodě, a šlo o ten okamžik, kdy jsme si pomysleli, že bychom mohli skutečně bojovat o 4. místo v šampionátu konstruktérů.

McLaren táhl za jeden provaz v továrně i na trati, skvělé výkony přidali i oba mladí piloti Lando Norris a Carlos Sainz | foto: McLaren

Vývojové díly, jež jsme nasazovaly na auto, fungovaly dobře, a spousta dalších jich měla teprve přijít. Bylo to fantastické pozorovat, jak tým doma ve Wokingu tvrdě pracoval na vývoji, výrobě a doručení vylepšení v průběhu sezóny.

Dalším vrcholným okamžikem na trati bylo zajištění si 4. příčky v tabulce konstruktérů v Brazílii. Nebyli jsme letos vždy čtvrtým nejrychlejším týmem, ale to, že jsme skončili na čtvrtém místě, znamenalo, že jsme porozuměli našim slabinám a že jsme všichni byli fantastičtí a čtvrté místo bylo zaslouženou odměnou - za strategická rozhodnutí, která jsme učinili, za kvalifikační výkony i za výkony jezdců.

Mimo trať patří k vrcholným okamžikům oznámení o našem novém aerodynamickém tunelu, o novém jízdním simulátoru a o našem přestupu na motory Mercedes od roku 2021. Všechno to jsou důležité milníky pro budoucí vývoj našeho týmu a pro naši cestu zpět dopředu.

V roce 2021 se McLaren vrací k motorům Mercedes | foto: McLaren

A na konec to, jak jsem byl v týmu přivítán, byl pro mě osobním vrcholným okamžikem. Začít pracovat v novém týmu uprostřed sezóny není snadné ani pro jednu stranu. Musím tedy poděkovat každému členu týmu za otevřený přístup ke mně, to je nejdůležitější.

V čem se může McLaren dále zlepšit v roce 2020?

AS: Ve všech oblastech. Našim cílem je být v tomto sportu v budoucnu opět nejlepší a víme, že jsme od toho momentálně hodně vzdáleni. Nenecháme se unést dobrou sezónou, kterou jsme právě zažili. Začneme s pokorou a s respektem vůči našim soupeřům.

Uvědomujeme si naše slabiny a budeme dále tvrdě pracovat podle určeného plánu na zlepšení. Jsme na cestě a v týmu můžete to, jak moc se posouvá. Náš přístup všichni za jednoho a odhodlání akcionářů mě vede k optimismu v tom, že se můžeme stát opět úspěšnými. Musíme být ale realističtí v tom, co lze rok po roku dosáhnout.

Tým budou muset letos kvůli rozsáhlým změnám technických pravidel začít na nových vozech pracovat dříve než obvykle | foto: McLaren

Mezi MCL33 a MCL34 šlo o velký pokrok. Co můžeme v roce 2020 očekávat od MCL35?

AS: Za prvé, jsem moc spokojený s pokrokem, který pozoruji v továrně, pokud jde o přípravy na rok 2020. myslím, že dobře rozumíme slabinám, který měl MCL34 v roce 20219. A je to skvělé vidět, jak celý tým tvrdě spolupracuje na zlepšení. Jsem optimistou v tom, že můžeme dosáhnout dalšího pokroku, což znamená dále snížit deficit na špičkové tři týmy v časech na kolo.

Jak brzy během roku 2020 McLaren přepne na vývoj svého auta pro sezónu 2021?

AS: Podobně jako všichni ostatní chceme mít dobrý vstup do sezóny. Rychlost vašeho vozu pro rok 2020 do určité míry určí, kdy přesunete veškeré své zdroje směrem k vozu pro rok 2021.

Musíme to vyvážit jako každý rok, jen tentokrát to bude extrémnější kvůli technickým změnám pro sezónu 2021. Neobětujeme rok 2020 - chceme zažít další dobrou sezónu, protože nepřetržité vylepšování je pro vývoj týmu důležité.