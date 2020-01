Vážné zranění? Kubica si nemyslí, že mělo na jeho formu vliv

Před letošní sezonou se uskutečnil jeden velký návrat, když se do světa Velkých cen vrátil Polák Robert Kubica. Stalo se tak po téměř deseti letech v době, kdy už v to možná nevěřil ani on sám. Přesto se nakonec objevila šance, kterou Polák využil. Stalo se tak poté, co mu smlouvu nabídl Williams. To samo o sobě nebylo zas tak překvapivé, neboť rodák z Krakova působil v Grove coby vývojový pilot.

S Kubicovým návratem samozřejmě vyvstala celá řada otázek. Mnoho lidí pochybovalo, že nyní pětatřicetiletý Polák zvládne nároky, které Formule 1 vyžaduje. Poukazovali přitom na jeho vážně zraněnou ruku, o kterou při nehodě v rallye roku 2011 málem přišel. Další nejistota pak panovala kolem schopnosti Poláka zpětně se adaptovat do světa nejrychlejších vozů. Před březnovým závodem v Melbourne se totiž Kubica naposledy zúčastnil ostrého závodu v roce 2010, kdy hájil barvy Renaultu. A to už je přece jen pořádně vousatý zážitek. Formule 1 se od té doby diametrálně změnila, což je součást nejen jejího přirozeného vývoje.

Robert Kubica v závodě v Brazílii | foto: Williams F1 Team

Už od prvního závodu v Austrálii bylo zřejmé, že Kubicu čeká pořádně těžká řehole. Dalo by se říci až nezáviděníhodná. Forma Williamsu byla vpravdě tragická a Polákův mladý týmový kolega Russell zdál se být mnohem rychlejším. Tento scénář pokračoval také během dalších týdnů a měsíců, řada odborníků se proto snažilo přijít na to, co za Robertovými problémy stojí. Ve spoustě hypotéz se objevovaly pneumatiky. Podle mnohých se Kubica zkrátka nenaučil zacházet s obutím od Pirelli, zvlášť když byl z dřívější doby zvyklý především na Bridgestone. On sám s tím ale nesouhlasí.

„Jsem dost starý na to, abych pochopil, jak správně pracovat s pneumatikami. To je práce celého týmu, pneumatiky jsou směšnou výmluvou naší špatné sezony. Bylo toho víc. Měl jsem oblasti, kde bych mohl podávat lepší výkony, ale ani to by v řadě případů a situací moc nepomohlo. Neměli jsme rychlost. Pak byly momenty, kdy jsem podal dobrý výkon, ale určité vnější faktory ho zastínily. Samozřejmě byly také chvíle, kdy jsem to vše mohl zvládnout lépe já sám, ale byly také chvíle, kdy jsme absolutně netušili, proč jsme na tom tak špatně,“ hlásí.

Řada kritických hlasů přisuzovala špatnou Kubicovu formu jeho zraněné ruce. S tím ale krakovský rodák nesouhlasí. Z jeho pohledu byl problém spíše ve špatné formě Williamsu as tím souvisejícím nedostatkem přilnavosti a přítlaku.

„Ve Formuli 1 máte celou řadu faktorů, které mohou ovlivnit vaši výkonnost. Nemyslím si ale, že by k nim patřilo moje zranění. Je normální, že když nemáte přilnavost, tak je vaše ztráta v zatáčkách velká. S tím nic neuděláte,“ uzavírá Kubica.