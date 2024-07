Zak Brown cítí šanci: Pérez nám otevřel dveře

Ze sportovního hlediska je samozřejmě pro celou F1 atraktivnější, když mohou o vítězství usilovat dva až čtyři týmy. Je pochopitelně otázkou, zda může v případě Maxe Verstappena nastat takový propad, aby se ocitl v dosahu ostatních pilotů a svádět s nimi bitvu o mistrovský titul. Rozhodně však pozvolna získává pozornost Pohár konstruktérů, většinou vnímaný až jako druhý a méně podstatný prvek. Tady totiž může dojít k velmi zajímavé změně situace.

Našim čtenářům nemusíme připomínat, že jsme se věnovali jak podpisu prodloužené smlouvy s mexickým pilotem, tak dalšími eventualitami. Nyní se ale ukazuje, že od GP v americkém Miami se "Checo" umístil nejlépe na sedmém místě a jeho bodový přísun do týmové poklady začíná chybět. Proto generální ředitel McLarenu Zak Brown došel k závěru, že Pérez jeho týmu v boji o Pohár konstruktérů nabídl "otevřené dveře".

Lando Norris už v několika závodech dokázal druhdy spolehlivě vítězícího Verstappena potrápit a vrcholem jejich soupeření byla GP Rakouska. Právě ony vzájemné duely umožnily i vzepětí Mercedesu, samozřejmě za technické podpory stuttgartského týmu. Naopak Ferrari přes veškeré naděje začíná tahat za kratší konec. Co je ale pro danou situaci zásadní: jak McLaren, tak Mercedes mají podstatně lepší týmovou dvojici než Red Bull. I proto se McLaren přiblížil Red Bullu na - pro někoho propastných, pro jiného nadějných - 78 bodů a lze předpokládat, že v dalších závodech tento odstup může ještě více "zhubnout".

McLaren se uvnitř týmu nebojí hovořit o úspěchu | foto: McLaren

Zak Brown dal jasně najevo, že cesta k ohrožení triumfu Red Bullu (nikoli Verstappena) leží právě v Pérezově poklesu výkonnosti: "Myslím, že rozhodnutí mezi námi a Red Bullem bude záviset na Pérezovi. Musíme zkrátka předpokládat, že Max bude v každém závodě většinou první, druhý nebo třetí, přičemž je pravděpodobnější, že bude spíš vyhrávat. Sergio ale předvádí výkony nedostatečné a právě to nám pootevírá dveře. Myslím, že pokud shromáždíme stejný bodový zisk jako v posledních šesti závodech, tak bychom to mohli zvládnout. Jsme si toho plně vědomi. Andrea motivuje tým vždy na daný víkend, trénink a následný závod. Nehledíme příliš daleko... Věříme, že bychom mohli uspět, ale to není jediné, co pohání naši motivaci. Je tím snaha se zlepšovat v každém víkendu či tréninku a výsledky se pak dostaví samy," předpokládá Brown.

McLaren naposledy figuroval ve špici před dvanácti lety, kdy za něj jezdil Lewis Hamilton (po skončení sezóny odešel k Mercedesu). Následovalo pár trpkých let, ale nyní se historicky jeden z nejúspěšnějších týmů opět vzpamatovává. Nelze samozřejmě podceňovat ani vývoj u Red Bullu, jehož nástup do sezóny dokonce vyvolal u generálního ředitele Mercedesu Toto Wolffa pesimistické vize. Zvláště u McLarenu jsou si vědomi, že mají šanci na změnu aspoň v jedné oblasti, ale při svém úsilí uspět nemají klapky na očích.

"Ano, o úspěchu hovoříme. Do Bahrajnu jsme jeli s myšlenkou, že startujeme nový šampionát. Ale bude to epické. Mercedes začíná nabírat tempo, Ferrari je teď trochu v pozadí, asi na úrovni Monaca, kde vyhrál Charles. Takže se lze domnívat, že tu jsou čtyři týmy, které mohou v druhé polovině šampionátu vyhrávat. Myšlenka je to úžasná - až je skoro škoda, že sezóna nezačala až teď," dodává Brown.