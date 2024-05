Norris je rychlejší než Verstappen, domnívá se šéf McLarenu

Britský jezdec s oranžovým vozem zaujal v posledním závodě v Miami, kde po zajetí zpomalovacího vozu do boxů Verstappenovi ujížděl a v cíli byl jako první.

"Myslím si, že Lando může v přímém souboji Maxe porazit.. Podle mě by šlo o úžasný duel. Myslím, že by mnoho závodů skončilo v slzách - pro jednoho či druhého nebo pro oba," popisuje šéf McLarenu.

"Ale pokud jde o přirozený talent, ještě jsem neviděl nikoho, kdo by byl rychlejší než Lando. Jsem si jistý tím, že Max je také rychlý a že by s tím někteří lidé nesouhlasili. Nakonec to nikdy nebudeme vědět, pokud je neuvidíme ve stejném autě," pokračuje Brown.

Zak Brown (vlevo) s Landem Norrisem | foto: McLaren

Norris měl na Floridě k dispozici hodně vylepšené auto, jeho týmový kolega Oscar Piastri se stejné konfigurace dočká v Imole. "Z toho, co jsem od Landa viděl, není kolem žádný rychlejší závodní jezdec. Skvělé je, že se mu Oscar dokáže vyrovnat. S tím, jak získá více zkušeností, se mu bude vyrovnávat častěji," říká 52letý Američan.

První vítězství může nyní pomoci i Landovi: "Něco na tom je, když pilot získá své první vítězství. Pamatuji si na svou první výhru: teď víte, že jste to dokázali a jste uvolněnější. U na to nemusíte tak tlačit. V čemkoliv na to můžete hodně tlačit, což se může obrátit proti vám."

Budou mít nyní s upraveným vozem McLaren na to, aby poráželi Red Bullu? Podle Andrea Stelly mu jsou sice blíže, ale na vítězství by ještě potřebovali pár podobně velkých vylepšení, jaká představili v Miami. Imola bude dalším testem jejich pokroku, velký krok vpřed se očekává od Ferrari, které si minulý týden otestoval B-verzi svého vozu se žraločími bočnicemi s úzkými otvory okopírovanými právě od Red Bullu.