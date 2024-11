Staronový mistr přiznává: letos jsem přehodnotil své působení v Red Bullu. Na paškál se dostal i nevýrazný Pérez

Mnozí z vás si ještě vzpomenou, co otřásalo světem Formule 1 v prvním pololetí tohoto roku. Skandál kolem šéfa stáje Christiana Hornera a jeho údajném nevhodném chování rozčeřil vodu především kolem rakouského týmu a Max Verstappen dokonce po dlouhých letech spokojené existence u ,rudých býků' zvažoval odchod.

Měl v tu chvíli dveře otevřené prakticky kamkoli a hojně se hovořilo o vrátkách k Mercedesu, odkud po sezóně odcházel k Ferrari Lewis Hamilton. Tehdy se Verstappen snad i zamýšlel, zda nezmění působiště, média roztáčela nejšílenější spekulace. Na přímou otázku, zda někdy zvažoval odchod k Mercedesu nebo kamkoli jinam, Verstappen dokázal odpovědět: „Myslím, že v mém životě se každý rok honila myšlenka: »Jak dlouho ještě chci jezdit? A kde chci jezdit? A jak to zařídím?« Soukromý život samozřejmě provázejí různé věci. V tom závodním jsou takové, o nichž musíte přemýšlet a vypořádat se s nimi. Ale to je v pořádku. Obecně jsem v takových otázkách uvolněný, protože je důležité oddělit soukromý a závodní život. Je také v pořádku se zabývat myšlenkami, co chci udělat. Nejsem ale tím, kdo by dělal drastická rozhodnutí.

Momenálně jsem šťastný tam, kde se právě nacházím. A jsem k týmu hodně loajální. Samozřejmě oceňuji, co pro mě udělali - povolali mě z F3 a nabídli sedačku ve formuli 1. Prošel jsem všemi emocemi v průběhu let minulých se všemi klíčovými osobnostmi týmu. Takže když nastanou horší časy, je hodně jednoduché se rozloučit, zapomenout nebo ignorovat. Ale myslím, že mnohem důležitější je se umět postavit čelem a společně se s problémem vypořádat - prostě najít cestu jak jít dál, soustředit se pochopitelně na výkonnostní stránku a debatovat o ní. To je to nejdůležitější. Pokud vás tohle nebaví, nemá smysl pokračovat," rozhovořil se Verstappen.

Christian Horner je rovněž spoluodpovědný za Verstappenovy výsledky - právě nabytý čtvrtý titul označil za nejcennější v jeho kariéře. Sám Max na toto téma uvedl: „Myslím, že je to tak. Loni jsem měl dominantní vůz, přitom jsem cítil, že ne každý si cení toho, čeho jsme jako tým dosáhli, když jsme třeba vyhráli deset závodů v řadě. Ano, byl dominantní, ale ne tolik, jak si lidé mysleli. Rok 2023 si budu připomínat, protože i na místech, kde naše nastavení nebylo dokonalé, jsme byli schopni dosáhnout toho, že v závodě byl vždy dostatečně silný, proto jsme je vyhrávali. O to víc jsem hrdý na tuto sezónu, protože ze 70 % jejího trvání jsme neměli nejrychlejší auto, ale přesto pořád navyšovali náskok. Takže na takovou věc mohu být rozhodně pyšný,“ dodal Verstappen.

Na tenhle obrázek Sergio Pérez už téměř zapomněl | foto: Red Bull Content Pool

Rozhodnutí o Pérezovi padne v Abú Dhabí

O osudech a vyhlídkách Mexičana jsme už psali mnohokrát, včetně studií o jeho možných nástupcích. Teď už je definitivně jasné, kdo a kdy o něm rozhodne. Důležitou roli samozřejmě bude hrát okolnost, jak si Checo povede v Kataru a na trati Yas Marina.

Nelze přehlédnout, že Verstappena a Péreze dělí propastných 251 bodů, ale i další okolnosti - na stupních vítězů stanul Mexičan naposledy 7. dubna v Japonsku, v TOP 5 jsme ho neviděli od 21. dubna (GP Číny) a od té doby s jedinou výjimkou nedokázal prolomit hranici sedmé pozice v cíli (jen v Holandsku byl šestý). Tím pádem se Red Bull s největší pravděpodobností rozloučí s Pohárem konstruktérů, protože z osmi pilotů TOP 4 týmů je Pérez jednoznačně nejslabším článkem. I proto je ,causa Pérez' tolik sledovaná. Po podpisu smlouvy do konce roku 2026 a několika dalších úletech rozčísl dr. Helmut Marko stojaté vody.

„Po Abú Dhabí se uskuteční schůzka, s jejím výsledkem budou seznámeni akcionáři týmu a ti pak rozhodnou, jak bude vypadat situace s piloty v obou týmech pro příští rok. Teď honem nevím přesný odstup, ale Checo má určitě o více než 200 bodů méně než Max. Proto je jasné, že Pohár konstruktérů je pryč... Pokud by se Sergio nacházel někde poblíž Lewise, George, Ferrari nebo McLarenu, pak bychom na tom byli podstatně lépe,“ hodnotí situaci dr. Marko.

Helmut Marko často míchá osudy jezdců podobně jako s kartami | foto: Red Bull Content Pool

Pérez má ovšem na věc svůj názor a prstem ukazuje na techniku. „Myslím, že opravdu potřebujeme vyřešit letošní problémy. Tým přesně ví, kde se nacházíme, Red Bull je nejlepší stáj a věřím, že příští rok budeme mít lepší auto,“ věští Pérez, ale nedokázal vysvětlit, jak s podřadnou technikou dokázal Verstappen po GP Číny čtyři závody vyhrát, čtyřikrát být druhý a jednou třetí. A získat body v každém závodě od GP USA v Miami, zatímco Sergio pětkrát do TOP 10 neprošel - a jak už bylo řečeno, přínos hrsti sedmých a jednoho šestého umístění nestačil. Tady asi nevystačí se lkaním, že vůz je mizerný, nekonkurenceschopný a zcela ničemný, když jeho kolega zvládá zajet o desítky procent lepší výkony.

Po skončení sezóny bude v Abú Dhabí následovat test pneumatik a již dnes je jisté, že se do Red Bullu zkušebně posadí Juki Cunoda. Spolu s ním jsou jako náhradníci Checa zmiňováni Lawson a Colapinto. „Co se týče pilotů... máme jezdce pod smlouvou a ty eventuelní. K tomu se nic moc víc říci nedá. Kdyby to šlo, tak se o tom dozvíte. Třeba v USA se Checo zvedl ze 17. místa a získal bod, jenže problém je v tom, že něco takového se stane v den, kdy je McLaren tak slabý, takže bych přivítal větší počet bodů," vysvětluje Horner.

Zkrátka se zdá, že ačkoliv by se měly počítat výsledky, pokud budou rozhodovat akcionáři, dojde k nechvalně známému Job over all nebo také Gesselschaft über alles. Nikdo pochopitelně nemůže předpovídat, zda bude rozložení sil v příštím roce shodné, ale Red Bull už dal Pérezovi tolik příležitostí, že ony dvě - Katar a SAE - mohou být klidně poslední. Co myslíte?