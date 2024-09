Red Bull má po Pérezově nehodě starosti. Už zjistil, kdy a kde udělal ve vývoji chybu

Podle Christiana Hornera mají nyní v továrně napilno, aby stihli vyrobit dostatek náhradních dílů pro víkendový závodu v Singapuru. Ten je při tom pro jezdce velmi náročný - jde o městský okruh těsně lemovaný bariérami, kde je sebemenší chyba tvrdě trestána.

"Máme nedostatek náhradních dílů. Příštích pět dnů budeme muset doma v továrně pracovat na tom, abychom dostali nezbytné díly do Singapuru do pátku včas," přiznal šéf Red Bullu, který minulý víkend přišel o své vedení v šampionátu konstruktérů, v němž ho o 20 bodů předstihl McLaren.

"Jde pro nás o obrovskou komplikaci. Auto pro Singapur určitě dáme dohromady, ale ne ve specifikaci, v které jsme ho plánovali. Testování, které jsme pro Singapur plánovali, už není možné," potvrzuje odborný poradce Helmut Marko.

Těší je nicméně to, že nový díl na voze konečně fungoval - nová podlaha pomohla zvýšit rychlost vozu, který byl dle pilotů opět konkurenceschopný. Max Verstappen však udělal chybu v nastavení po třetím tréninku, zatímco Sergio Pérez mohl dokonce pomýšlet na vítězství, pokud by se nezasekl za Landem Norrisem a po své zastávce by nevyjel za Oscarem Piastrim, pozdějším vítězem.

Max Verstappen by v Singapuru chtěl opět vyhrát | foto: Pirelli

"Checo měl před sebou až do konce dva přední jezdce. I když po celou dobu jezdil v turbulentním vzduchu, jeho pneumatiky se držely. Mířil si to na pódium. Druhé místo bylo možné, protože Leclercovy zadní pneumatiky byly úplně sjeté," popisuje Horner.



Kde udělal Red Bull ve vývoji chybu?

Problémy s ovladatelností se jeho týmu konečně podařilo vystopovat: "Zpětně jsme zkoumali historii vývoje a ukázalo se, že první chybu jsme udělali s vylepšením podlahy v roce 2023 v Barceloně," říká šéf Red Bullu.

"To byla zároveň velká cena, od které začal mít Checo problémy s autem. My jsme to tehdy zkrátka nebrali tak vážně, protože Max i nadále vítězil," připouští Horner. A Helmut Marko navíc přidává: "Skutečně špatný směr jsme nabrali letos v Imole."

Nová podlaha pomohla konečně vyřešit některé s čerstvě identifikovaných potíží se špatnou ovladatelností auta a jeho obtížným nastavením. "Ano, myslím, že šlo o pokrok," zhodnotil Verstappen. "Jsem si jistý, že toho můžeme dosáhnout více. Boj ještě neskončil."

McLaren se dostal před Red Bull - udrží se před ním až do konce sezóny? | foto: Pirelli



Boj nekončí, zbrojí i McLaren

"Závod jsme sice nevyhráli, ale s Checem jsme byli v boji. Od nynějška můžeme po celou dobu bojovat o vítězství, pokud budeme krok za krokem auto vylepšovat, obzvláště poté, co jsme odhalili v Monze," věří úřadující šampion.

McLaren se však svého těžce vydobytého prvního místa jen tak vzdát nehodlá: "Ano, stále pracujeme na vylepšeních pro tuto sezónu. V současné době je dokončujeme," usmívá se jeho šéf Andrea Stella.

Na dotaz, o jaké díly půjde, však nechtěl blíže odpovídat: "Uvidíme. Nechci toho moc prozrazovat o tom, co děláme a kdy k tomu dojde. Ale máme v plánu auto zrychlit. Často slýchávám, že máme to nejlepší auto, ale na mnoha okruzích to nevidíte. Zde jsme neměli žádný náskok na Ferrari a ani na Red Bullu," dodává Stella po závodě v Baku.