Marko po delší době pochválil Péreze. Musí letos skončit druhý, aby si udržel své místo?

Pérez se stále nedokáže přiblížit svému týmovému kolegovi, o vítězství v závodě nebojoval od Ázerbájdžánu a několikrát předčasně vypadl v kvalifikacích. Není divu, že se v padoku začalo spekulovat o jeho konci u Red Bullu, kde by ho mohl od příštího roku nahradit Daniel Ricciardo či Liam Lawson, byť mu má smlouva vypršet až na konci sezóny 2024.

Hovořilo se také o tom, že bezpodmínečně musí skončit v letošním šampionátu druhý za Maxem, před dotírajícím Lewisem Hamiltonem, který na něj ztrácí 39 bodů. Nebýt diskvalifikace v posledním podniku, mohl mu být ale mnohem blíže.



Musí skončit druhý?

Tuto podmínku nicméně šéf Red Bullu Christian Horner popírá: "Nic takového předem nařízeno nebylo. V šampionátu jsme nikdy neskončili na prvním a druhém místě. Skončili jsme několikrát první a třetí s Markem [Webberem] a Sebastianem [Vettelem] a loni s Maxem a Checem."

Sergio Pérez u svých mechaniků v Austinu | foto: Red Bull Content Pool

"S tímto vozem to bude fantastické, protože v takové sezóně musíte skončit první a druzí. Ale Checo nemá nic předem určeno nic, co by říkalo: 'Musíš skončit druhý, jinak nebudeš příští rok řídit auto' - o tom jsme nikdy nehovořili," zdůrazňuje Horner.

Na otázku, zda má případné obavy o sehnání kvalitní náhrady za Péreze, odpovídá: "Určitě nám možnosti nechybí. Samozřejmě máme spoustu času se na to podívat a vyhodnotit to. Ale vstupuje do toho spousta faktorů."



Chvála Marka

Po Velké ceně Spojených států Sergia po delší době pochválil také odborný poradce Red Bullu Helmu Marko: "Z deváté místa na roštu dosáhl maximum. Na středně-tvrdých zajížděl stejné časy jako Max."

"Jeho závodní rychlost byla bezchybná, ale předjíždění je tady neuvěřitelně náročné. Jeho výkonnost byla uspokojivá, jasný vzestupný trend. Jeho celková výkonnost po celý víkend byla uspokojivá," dodává Marko před domácím závodem mexického jezdce.