"Verstappen svou vyspělostí zcela převyšuje průměr," pochvaluje si Marko

Holandský jezdec nedávno prodloužil smlouvu s rakouskou stájí až do konce sezóny 2023, společně chtějí letos zabojovat o titul. Cíl je tentokrát mnohem vyšší než loňských pět vítězných závodů, pokud se jim nepodaří ovládnout šampionát, již se podle Marka nebudou mít na co vymlouvat.

Hodně spokojený je také se svou jedničkou Verstappenem. Na jejich první schůzku vzpomíná: "Bylo mu v té době 15 let. Obvykle s piloty mluvím tak 20 minut, abych si udělal obrázek o jejich osobnosti a celém příběhu, ale s Maxem jsem strávil hodinu a půl."

"Byl tělesně mladý, ale duševně byl tak o tři až pět let napřed. Jeho vývoj se již ustálil a věk se setkal s vyspělostí. Ta zdaleka převyšuje průměr," pochvaluje si u svého pilota, byť ho ve schopnostech stále řadí až za mistra světa Lewise Hamiltona z Mercedesu.

Max Verstappen během památného víkendu ve Španělsku v roce 2016 | foto: Red Bull Content Pool

Velký risk Red Bullu vyšel

O snaze dostat ho co nejdříve do kokpitu Formule 1 říká: "Pokud má někdo jen 15 let a ve formulové sérii strávil jen jednu sezónu, tak to je odvážný krok, nikoliv bezvýznamné riziko. Viděl jsem však jeho vyspělost a to, kolik se toho naučil v motokárách, společně s jeho odhodláním s jakým přistupoval k závodění."



Marko poté přemluvil majitele Dietricha Mateschitze k tomu, aby dali holandskému mladíkovi šanci, a on se tak dočkal debutu ve Velké ceně Austrálie 2015 již ve svých 17 letech, a hned bodoval. O rok později hned po přesunu k Red Bullu vyhrál Velkou cenu Španělska, čímž se stal nejmladším vítězem v F1.

Systém udílení superlicence zavírá dveře talentovaným pilotům

FIA pak změnila systém vydáváni superlicencí, když zvýšila věkový limit na 18 let. Odbornému poradci Red Bullu se však nelíbí a žádá o jeho úpravu. "Doufám, že bude přehodnocen, protože existuje spousta jezdců, kteří mají 40 bodů, ale nikoliv potenciál na to, aby v F1 uspěli."

"A pak je spousta mladíků, kteří tu rychlost mají, ale zase nedisponují dostatečným počtem bodů... Max vzbudil neuvěřitelné emoce a reakce, ale při zpětném pohledu bych to udělal znovu," dodává Marko.