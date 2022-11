Je po spekulacích: Binotto končí ve funkci šéfa Ferrari

Zprávy o jeho konci Ferrari v posledních týdnech důsledně popíralo, dnes však vydalo prohlášení, v němž potvrzuje jeho konec. Nyní podstupuje "proces hledání nového šéfa závodního týmu Ferrari, finalizován by měl být v novém roce."

"S lítostí vzhledem k tomu, co to znamená, jsem se rozhodl ukončit mou spolupráci s Ferrari. Opouštím společnost, kterou miluji, jejíž součástí jsem byl 28 let, a to s klidem, který je dán přesvědčením, je jsem udělal vše pro dosahování cílů," uvádí Binotto.

"Opouštím sjednocený a rostoucí tým. Jsem si jistý, že jde o silný tým připravený dosáhnout těch nejvyšších cílů. Přeji mu v budoucnosti to nejlepší. Myslím si, že ačkoliv jde pro mě náročné rozhodnutí, tak je to správné učinit v tuto chvíli tento krok," vysvětluje dosluhující šéf Scuderie.

Mattia Binotto se závodními piloty Charlesem Leclercem a Carlosem Sainzem při slavnostním představení letošního monopostu F1-75 | foto: Scuderia Ferrari

"Chtěl bych poděkovat všem lidem ve sportovním oddělení, kteří se mnou sdíleli tuto cestu skládající se z obtíží ale také z velkého uspokojení," loučí se Binotto.

Současný výkonný ředitel Ferrari Benedetto Vigna k tomu říká: "Chtěl bych Mattiovi poděkovat za spoustu jeho příspěvků během 28 let u Ferrari a obzvlášť za vedení týmu zpět do konkurenceschopné pozice během tohoto uplynulého roku."

"Díky tomu jsme v dobré pozici pro opětovné podstoupení naší výzvy vyhrát tu největší cenu v motorsportu, zejména kvůli našim úžasným fanouškům po celém světa. Všichni zde ve Scuderii a v širší komunitě Ferrari přejí Mattiovi, aby se mu v budoucnosti dařilo," dodává.