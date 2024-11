Sainz si vyslechl komentář rozzuřeného Leclerca do rádia, nyní se k němu konečně vyjádřil

Start sobotního závodu vyšel Leclercovi náramně, když se dostal před Pierra Gaslyho i svého týmového kolegu Carlose Sainze na druhou příčku za Georgea Russella. Max Verstappen si za nimi v pohodě kontroloval pozici před svým největším rivalem Landem Norrisem a v pohodě si dojel pro svůj čtvrtý titul.

Úplně jiná atmosféra však panovala v rudém týmu, když Leclerc přišel o svou pozici poté, co mu závodní inženýr Bryan Brozzi řekl, že na něj Sainz nebude vyvíjet tlak. Jenže ten najednou před druhými zastávkami zabral, navzdory týmovému pokynu jej po přezutí předjel a nakonec se radoval třetího místa na pódiu.

"Jako vždycky. Ano, odvedl jsem svou práci. Ale když to mám říct hezky, tak se mnou k**** pokaždé vy****. Pokaždé k****. Není to hezké, sotva hodné respektu. Vím, že bych měl držet hubu, ale v určitou chvíli to je vždycky stejné, k****," nadával naštvaný Leclerc do rádia.

Sainz podle Leclerca nerespektuje týmové pokyny | foto: Scuderia Ferrari

Sainz se po delší pauze k incidentu konečně vyjádřil: "Souhlasil jsem s tím, že nebudu hovořit s médii, jelikož vždy, když s nimi promluvím, tak je z toho pozdvižení. Souhlasil jsem s ním, že k tomu do médií nic nebudu říkat."

"Je to mezi mnou a ním. Nikdy nemluvím do rádia, nikdy nemluvím s médii, protože to nemám rád. Není to hezká věc. Není to nezbytné," odmítá Španěl celou záležitost blíže vysvětlit.

Za Ferrari mu zbývají odjet poslední dva závody, jelikož na jeho místo přijde Lewis Hamilton z Mercedesu. S týmem se chce rozejít co nejlépe, ideálně vítězstvím ve snaze dostihnout McLaren, který má na prvním místě náskok 24 bodů. Příští rok Sainz už takovou šanci u Williamsu mít nebude.