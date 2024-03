U Red Bullu vládne napětí dál, Verstappen volá po konci Hornera. Odejde Max ke konkurenci?

Během víkendu v Bahrajnu se hodně hovořilo o šéfovi Red Bullu poté, co byl obviněn kvůli sexuálnímu obtěžování, ke kterému došlo během soukromé komunikace přes WhatsApp. Po důkladném vyšetřování však stížnost dotyčné ženy byla zamítnuta.

Ne všichni s tím ale souhlasí. Jos Verstappen v sobotu po závodě prohlásil, že pokud Horner zůstane na pozici šéfa týmu, tak to povede k rozpadu závodního týmu.

"Napětí přetrvává, zatímco on zůstává na své pozici. Tým je v ohrožení, že bude roztrhán. Takto to nemůže pokračovat. Vybuchne to. On si hraje na oběť, přitom je tím, kdo problémy působí," popisoval rozzlobeně Jos Verstappen.

Christian Horner po interním vyšetřování svou pozici uhájil, ne všichni jsou ale se závěrečným verdiktem spokojeni | foto: Formula1.com

Samotný Horner na tiskové konferenci k dotazům na obvinění, která vůči němu byla vznesena, odpověděl: "Nebudu komentovat, jaké motivy k tomu mohla mít kterákoliv osoba. Soustředím se na tým, na svou rodinu, na svou ženu a pokračování v závodění. Mám podporu neuvěřitelné rodiny, neuvěřitelné ženy a všech v týmu. Soustředím se na závodění, vítězství v závodech a na to, abych odváděl co nejlepší práci!"

Šéf týmu nemá pravdu minimálně v tom, že má podporu všech lidí v týmu. Rodina Verstappenů s tím rozhodně není spokojena a podle lidí v zákulisí by to mohlo vést dokonce k tomu, že by Max stáj z Milton Keynes opustil.

"Mluví to za vše. Verstappen nebyl po svém vítězství příliš nadšený. Ten povyk ještě neskončil. Všichni se musí všem omluvit, jinak někdo musí odejít. V každém případě značka utrpěla obrovskou škodu," všímá si bývalý pilot Ralf Schumacher.

Vydrží Max u Red Bullu nebo se chystá další překvapivý přestup? | foto: Red Bull Content Pool

"Je tam velká vřava. Dokážu si představit, že by Verstappen oznámil, že odchází jinam. Týmové struktura je velmi křehká. Pokud k něčemu takovému dojde u Red Bullu, všechno se může velmi rychle zhroutit," pokračuje mladší bratr slavnějšího Michaela Schumachera.

"Než přijít o Neweyho a Verstappena, snažil bych se nalézt jiné řešení. Do týmu se musí vrátit pokoj," varuje Schumacher před změnami, ke kterým by mohla vést třaskavá situace u Red Bullu.

Max má v současnosti platný kontrakt s tímto týmem až do konce roku 2028. Pokud bych chtěl předčasně odejít, skončil by před Komisi pro uznávání smluv a případného zájemce (hovoří se o Mercedesu) by to přišlo na pěkně tučnou sumu.