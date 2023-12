Vyhrát s Red Bullem? "Moc by to pro mě neznamenalo," říká Hamilton

Britský pilot má na kontě sedm mistrovských titulů stejně jako legendární Michael Schumacher a moc touží po tom, aby během své kariéry přidal ještě alespoň jeden.

V posledních letech se však jeho Mercedesu moc nedaří a Lewis v posledních dvou sezónách nevyhrál ani jednu velkou cenu - naposledy se mu to povedlo v kontroverzním Abú Zabí 2021, zatímco jeho největší soupeř Max Verstappen s nejrychlejším Red Bullem přepisuje jeden rekord za druhým.

Hamilton nedávno s Mercedesem podepsal novou dvouletou smlouvu, která vyprší na konci roku 2025, čímž dal najevo, že svému týmu věří a že opětovné vítězství s ním pro něj bude lepší než případný přestup k Red Bullu.

"Myslím, že podpis ukázal moji oddanost týmu. Buďme realisté: každý jezdec, který zde závodí, sní o tom, že bude mít vítězné auto. A myslím, že když jsem byl mladší a u McLarenu nezažíval tolik úspěchů, to bylo ještě atraktivnější," popisuje pilot Stříbrných šípů.

Lewis Hamilton za Maxem Verstappenem v Monze | foto: Red Bull Content Pool

"Když o tom přemýšlím ze závodního hlediska, když jsem přestoupil do tohoto týmu, užil jsem si přestup z úspěšnějšího stáje do takové, která měla i přes absenci úspěchů vizi růstu a budování týmu. Byl to lepší pocit," říká Hamilton.

"Všichni piloti tady vzhlížejí k vozu Red Bullu a moc rádi by s ním jezdili. Neříkám, že bych si ho rád nezkusil a nepocítil, jak dobré je, všichni by to cítili," pokračuje rodák z britského Stevenage, jenž vloni i přes nepříliš úspěšnou sezónu vydělal v přepočtu 900 milionů korun.

"Zažili jsme dva náročné roky a pokud budeme pracovat na tom, abychom měli takové auto, bude to mnohem lepší pocit, než kdybych do takového nastoupil. To by pro mě moc neznamenalo kvůli tomu, že bych usedl do auta, které je nejdominantnější v celé historii," pokračuje.

"Spolupráce s mým týmem na tom, abychom se vypracovali a byli schopni je porazit, to by pro můj odkaz bylo mnohem lepší," usuzuje 38letý Hamilton, jenž příští rok započne již svou 18 sezónu ve Formuli 1. Dosud ve 332 velkých cenách vystoupal 103krát na nejvyšší stupínek, nasbíral 4639,5 bodů, zajel během závodů 65 nejrychlejších kol a ovládl 104 kvalifikací.