Mercedes ve vývoji vozu pro rok 2024 hodně riskuje, nemusí se to ale vyplatit

Šéf Toto Wolff potvrdil, že monopost kompletně přepracují. Od minulého roku, kdy došlo ke změně technických pravidel, dosáhli na jediné vítězství a na lídra šampionátu stále dost ztrácejí. Loni řešili divoké poskakování v důsledku přísavného efektu, letos nepomohly ani ultra-úzké bočnice ani návrat zpět ke klasickému řešení v Monaku.

"Měníme koncept. Zcela se přesouváme od našeho rozložení šasi, od rozložení hmotnosti, proudění vzduchu. Měníme skoro každý díl, protože jen tak podle mě máme šanci. Také to však můžeme pokazit," uznává šéf Stříbrných šípů.

V pohárů konstruktérů nakonec těsně obhájili druhou příčku před Ferrari, které od kýženého stříbra dělilo ve finále v Abú Zabí 1,1 sekundy (rozdíl mezi penalizovaným Sergiem Pérezem a Georgem Russellem v cíli).

60% model F1 vozu Mercedesu v aerodynamickém tunelu | foto: Mercedes AMG F1 Team

Wolff však ani před příštím ročníkem a velkými změnami, které podnikají ve vývoji, není příliš optimistický: "Pokud byste se mě zeptali, vždy u mě bude panovat skepticismus, ale taková je mentalita v týmu. Posouvá nás to dopředu, abychom se nikdy nevzdávali."

"Ve svém životě jsem nikdy nebyl v ničem optimistický. Zní to poněkud uboze, ale ochránilo mě to při zvládání mých očekávání a zkrátka pomohlo se víc snažit. Myslím, že to není nikdy dost dobré. Proto tady sedím s hořkosladkým pocitem - vyhráli jsme druhé místo, ale prohráli to první," vysvětluje Wolff.

Hlavní hvězda týmu Lewis Hamilton je na rozdíl od něj optimističtější: "Věřím, že nyní máme směr, což jsme za poslední dva roky neměli. Dostat se nahoru přesto nebude jednoduché. Autu podle mě rozumíme mnohem lépe. Vyvinuli jsme na pozadí skvělé nástroje. Přirozeně tedy chovám naději. Ale nebudu zadržovat dech," dodává britský pilot.