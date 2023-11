Wolffa rozčílila výkonnost Mercedesu. Red Bull bude dle Hamiltona vládnout ještě dlouho

Zatímco loni Stříbrné šípy ovládly Velkou cenu Brazílie, když obsadily první a druhé místo, letos se musí spokojit pouze se čtyřmi body, které po dojezdu na 8. místě vybojoval Lewis Hamilton. Jeho týmový kolega George Russell musel po technické závadě (přehřátí motorového oleje) odstoupit.

"Ztrácíme spoustu času na rovinkách, s tím nic nenadělám. A pak v zatáčkách stejně jen kloužu. Red Bull má takový náskok! Myslím, že příštích pár let budou úplně jasní," pasuje Hamilton svého rakouského rivala do role favorita i v příštích letech.

V továrně se přitom tolik snaží vylepšit letošní monopost, místo dalšího vzestupu však přišel nejhorší výsledek od loňského Singapuru, což je podle Wolffa "nepřijatelné." Mercedes podle něj bude muset učinit na voze obrovské změny před příštím ročníkem.

"Je to naprosto nepochopitelné. Máme řádnou strukturu, solidní tým - a tohle jako solidní tým nevypadalo... Víme, že úplně měníme auto," pokračuje šéf týmu, který se minulý týden rozešel se svým technickým ředitelem Mikem Elliotem.

V Austinu i v Mexiku projel Hamilton cílem jako druhý hned za Maxem Verstappenem, v Brazílii však přišlo zklamání | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Neomluvitelný výkonnost. Nemám pro to slov. Auto skončilo minulý týden a před 2 týdny druhé a cokoliv jsme s ním udělali, bylo to příšerné. Lewis to tam přežil, ale George... můžu s nimi pouze soucítit, že museli jezdit s tak příšernou věcí," láteří Wolff.

"Jen to ukazuje, jak náročné je to auto, je na ostří nože. Musíme pro příští rok vyvinout lepši, protože to není možné, abyste během sedmi dnů skončili po solidním výkonu s dvěma nejrychlejšími auty na pódiu a pak jste mimo a dojedete osmí," pokračuje ve svém výlevu.

"Auto je očividně po celou dobu na ostří nože. Musíme zajistit, že své auto pro příští rok vyvineme. Také na to v posledních dvou závodech sezóny tlačit a zotavit se. To je to nejdůležitější před dvěma odlišnými tratěmi v Las Vegas a Abú Zabí," popisuje 51letý Rakušan.