Verstappen k Mercedesu? "Bylo by to vzrušující," reaguje Russell

I když má Verstappen podepsanou smlouvu s Red Bullem do konce roku 2028, přesto se v padoku stále hovoří o jeho případném přestupu s tím, že nejpravděpodobnější destinací by se staly Stříbrné šípy, které po sezóně opouští Lewis Hamilton.

Před čtvrtečními tréninky na tiskové konferenci Russell k případnému příchodu Maxe uvedl: "Jak jsem řekl minulý týden v Bahrajnu, jde o mou třetí sezónu po boku Lewise, nejlepšího jezdce všech dob. A cítím, že po jeho boku odvádím hodně dobrou práci. Kdokoliv se tedy příští rok nebo v následujících letech objeví po mém boku, toho přivítám."

"Mám rád výzvy. Vždy se chcete postavit proti těm nejlepší, ale já se soustředím hlavně na sebe. Věřím si. Věřím, že dokážu porazit kohokoliv na roštu. Zkrátka musíte mít takovou mentalitu. Jak už jsem řekl, mít Lewise po svém boku v uplynulých letech jako měřítko bylo určitě dobrým měřítkem," pokračuje sebevědomě Russell.

Považuje příchod Verstappena k Mercedesu za realistickou možnost? "Myslím, že kterýkoliv tým chce mít tu nejlepší možnou sestavu. A Max je momentálně tím nejlepším jezdcem na roštu. Pokud tedy kterýkoliv tým dostane šanci podepsat Maxe, pak to 100% udělá. Myslím, že by to bylo vzrušující," odpovídá britský pilot.

George Russell stíhá v Monze Maxe Verstappena | foto: Red Bull Content Pool

Ten se již se svým týmem připravuje na Velkou cenu Saúdské Arábie po nevydařeném Bahrajnu, kde kvůli špatně nastavenému chlazení nemohli naplno využít výkon své pohonné jednotky. Kvůli tomu podle Georgea v závodě ztratili přibližně čtvrt minuty - i Lewisem Hamiltonem by tak podle něj skončil před McLarenem Landa Norrise.

"Závěrem po Bahrajnu je, že auto má potenciál. Viděli jsme tu rychlost v 2. tréninku, ta byla skutečná. Všichni v něm asi nejezdili naplno, ale byli jsme opravdu rychlí. V závodě jsme potom měli opravdu velké problémy s chlazením, což nás překvapilo," přibližuje Russell.

"Víme, že jsme došlo ke ztrátě minimálně 15 sekund v baterii a výkonu - a zřejmě více, když zvážíte dopad na pneumatiky... proto si myslím, že bychom bojovali o druhé místo, o pódium s Checem a Carlosem. Rozhodně jsme neukázali náš skutečný potenciál," dodává.