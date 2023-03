U Mercedesu je dusno, konstruktéři nenaslouchali Hamiltonovi. "Změnit bočnice nestačí," zlobí se Wolff

Sedminásobný šampion projel cílem 50 sekund po vítězném Maxovi Verstappenovi, jeho týmový kolega George Russell byl na tom ještě hůře. Kromě Ferrari se před ně dostaly také oba vozy vozy Aston Martinu. A zatímco v kvalifikaci Mercedesu scházelo šest desetin, v závodě už šlo o sekundu na kolo - a to byl pro všechny v týmu šok.

Šéf Toto Wolff zavelel k návratu za rýsovací prkna. Vůz W14 podle něj nikdy nebude skutečně konkurenceschopný a inženýři se musí zaměřit na změnu konceptu. Russell hodil flintu do žita výrokem, že Red Bull letos vyhraje všechny závody. Šlo sice teprve o první podnik sezóny a všemi ještě cloumaly emoce, ale vzhledem k náskoku rakouské stáje a její práce s pneumatikami to vyloučit nelze.

Postěžoval si i Hamilton, který se jinak na veřejnosti snaží Mercedes pouze chválit: "Loni jsem jim řekl, jaké jsou s autem potíže. Ve svém životě jsem už řídil tolik aut, takže vím, co závodní vůz potřebuje. Vím, co auto nepotřebuje. Opravdu je to o zodpovědnosti, o kápnutí božské a prohlášení: 'Jo, neposlouchali jsme tě. Není tam, kde by mělo být, musíme na tom zapracovat.'"

"Musíme se podívat na vyvážení v zatáčkách, na slabá místa a dát se jako tým dohromady, to je vše. Jsme pořád vítězové mnoha šampionátů, jen to prostě tentokrát nezvládli. Nezvládli to minulý rok, ale to neznamená, že bychom to nemohli zvládnout v budoucnu," popisuje upřímně britský pilot.

"Nenaslouchali mi," posteskl si Hamilton | foto: Mercedes AMG F1 Team

Mercedes má nicméně stále v plánu boj o šampionát, ale jak upřesňuje Wolff: "Nemyslel jsem letos. Letos tomu už tak nebude. Naše auto můžeme hodit do popelnice. Jeden tým je na míle vzdálený. Hraje si s konkurencí - ani se mu neopotřebovávají pneumatiky!"

Jednou z možností je změna konceptu bočnic a pokusit se okopírovat přístup Red Bullu tak, jak to udělal Aston Martin, který své auto vyvíjí u Mercedesu, od něhož kupuje také celou zadní část včetně pohonné jednotky, převodovky a zavěšení.

"To by se dalo udělat. Ale nemůžete jen tak vesele nasadit na vůz [nové] bočnice. Všechno to je o proudění vzduchu. Naše auto je štíhlé, není však rychlé. Loni se naše auto stále zlepšovalo a pak vyhrálo závody. Proto jsme se rozhodli držet toho konceptu [úzkých bočnic]. Pak začnete novou sezónu a najednou zjistíte, že nic nefunguje," štve šéfa Mercedesu.

Podle technického ředitele Mika Elliotta mají vylepšení vozu v podobě "odlišných bočnic" později nasadit, jiný koncept již testují v aerodynamickém tunelu, byť Hamilton zpochybňoval, že by měli pracovat na 'Plánu B' v podobě nového auta. S rozpočtovými stropy to v průběhu sezóny nebude snadné.

"Naše auto můžeme hodit do popelncie," štve Wolffa nekonkurenceschopnost W14 | foto: Daimler AG

Všímá si přitom pokroku, který udělal s jejich díly Aston Martin po příchodu nového šéfa aerodynamiky Dana Fallowse: "Odvedli fakt dobrou práci. Najali si muže z Red Bullu, který dokázal jejich auto najednou zrychlit o dvě sekundy. Před rokem byli v kvalifikacích 17. a 19. Víme, že je Alonso silný a motivovaný, ale i Lance Stroll byl vpředu s oběma zlomenými rukami a zlomeným palcem. To jen dokazuje, jak dobré auto mají. Nikdy jsem neviděli takový pokrok ve Formuli 1."

A zelené vozy přitom ještě může jít nahoru - na Red Bull začne mít dopad loňská penalizace v podobě velké pokuty a snížení času, který můžou trávit v aerodynamickém tunelu, zatímco Aston Martin díky své nízké pozici v loňském šampionátu v něm bude mít mnohem více prostoru než jeho tři velcí soupeři. Uprostřed sezóny by se mohl stát hlavním soupeřem Red Bullu.

Pro Wolffa, jenž je zároveň akcionářem Aston Martinu, to má nicméně přeci jen jedno pozitivum: akcie Aston Martinu po Velké ceně Bahrajnu vyskočily nahoru o 15 %. "Doufám, že cena akcií půjde nahoru," usmívá se na závěr.