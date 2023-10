Hamilton předčil Verstappena, v Mexiku zajel nejrychlejší kolo + STRATEGIE

Brit byl s Mercedesem v samotném závěru o 3 desetiny rychlejší než Max a zaslouženě si odváží bod navíc. Jeho ztráta na druhou příčku Sergia Péreze v šampionátu nyní činí už jen 20 bodů. Mexičan do cíle nedojel poté, co hned v první zatáčce špatně odhadl situaci a najel do Ferrari vedle sebe.

Třetí nejrychlejší kolo závodu patří Norrisovi, jenž mohutně stahoval svou ztrátu, když startoval zezadu a po opatrném restartu se navíc opět propadl o pět míst dozadu. Svým časem předčil obě Ferrari, překvapivě konkurenceschopné vozy AlphaTauri či Georgea Russella s druhým Mercedesem.

Nejrychlejší kola GP Mexika 2023 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Pneumatiky a strategie

Většina pilotů šla do závodu na středně-tvrdé (C4) směsi, výjimkou byli Norris na měkké (C5) a Albon s Oconem na tvrdé (C3). Z původně plánované jednozastávkové strategie, která byla pro závod nejrychlejší, kvůli safety-car a přerušení po tvrdé havárii Magnussena následně logicky sešlo.

Díky vyšším teplotám a vývoji povrchu dráhy (pokles z 52 na 45 °C) se jako celkově nejefektivnější prokázaly být středně-tvrdé pneumatiky, které někteří po restartu agresivně nasadili. Hamilton i Norris na ní dokázali útočit a předvést několik hezkých manévrů.

Pneumatikové strategie GP Mexika 2023 | zdroj: Pirelli

Týmy se hned z Mexika přesouvají do Brazílie, kde se bude závodit již tento víkend. Pirelli tam veze o stupeň tvrdší směsi (C2 - C4), víkend bude letos naposledy zpestřen sobotním sprintem, kvalifikace se kvůli tomu pojede již v pátek po prvním tréninku.