Verstappen reaguje na Hamiltonův plán prodloužit si kariéru v F1

Podle úřadujícího šampiona to bude zajímavé pozorovat, zda se Hamilton v příštích letech dokáže znovu propracovat na špici. Brit vyjádřil zájem pomoci svému Mercedesu dostat se zpět na vítěznou vlnu po letošním trápení.

"Jo, musí dělat to, co je podle něj správné. A pokud chce závodit, měl by to dělat. Myslím, že jsme spolu svedli už skvělé bitvy a jsem si jistý tím, že v nadcházejících letech se všechny týmy výkonnostně trochu sblíží. Takže to bude zajímavé pozorovat, kdo všechno bude mít na boj o špici," uvádí Verstappen.

Letos jeho duely s Hamiltonem nebyly tak časté ani napínavé, protože Mercedesu se nepodařilo postavit dostatečně konkurenceschopné auto. Z počátku sezóny se mu nedařilo krotit poskakování a než přišli na to, jak potíže vyřešit, bylo již pozdě.

Lewis Hamilton v Mexiku si dojel opět "jen" pro stříbro | foto: Mercedes AMG F1 Team

Verstappenovi nicméně nikterak nescházely: "No, stejně jsem sváděl jiné souboje, a všichni piloti jsou v nich také jiní. Když musíte jít na hranu a opravdu bojovat o pozici, pak je to vždy hezké," popisuje jezdec Red Bullu, který v Mexiku vytvořil nový rekord, když v jedné sezóně vyhrál 14 závodů.

Tím to končit nemusí, další šanci bude mít ještě tento týden v Brazílii a poté v Abú Zabí. Tam by chtěl ale uspět i Mercedes, který na své první vítězství letos stále čeká. Jaké jsou jeho šance po dalším zlepšení a velmi dobrých výkonech v Austinu a v Mexiku?

"Cítím, že jsme v Mexiku měli zřejmě to nejrychlejší auto a pokud bychom jeli stejnou strategii jako Red Bull, pak bychom s nimi zřejmě mohli bojovat. Brazílie bude asi něco napůl mezi naši výkonností v posledních dvou závodech. Bude to realisticky zřejmě docela těžké dojet před Red Bullem v kterémkoliv ze zbývajících závodů. Ale myslím, že Ferrari bychom rozhodně mohli porazit," hodnotí Hamiltonův týmový kolega George Russell.