Hornera zájem Ferrari moc potěšil. Zaměstná Binotta?

Scuderia se nakonec rozhodla pro Frederica Vasseura z Alfy Romeo, její zájem však Hornera velmi potěšil: "Je to ohromně lichotivé, když se vás dotazuje Ferrari. Jsou však skvělým týmem a jsem si jistý tím, že budou velmi konkurenceschopní."

Odchod z Red Bullu ke konkurenci jej neláká, byť je nejdéle sloužícím týmovým šéfem na roštu - otěže v Milton Keynes převzal už v roce 2005. Za 18 let svůj tým dovedl k vítězství v 92 závodech, pěti konstruktérským titulům a šestkrát se titulu radoval jeho jezdec (4 x Sebastian Vettel a 2 x Max Verstappen).

Nyní jej vede do nové éry, kdy se od roku 2026 za nových motorových pravidel po krachu jednání s Porsche spojí s americkým Fordem. A svému současnému zaměstnavateli chce zůstat věrný.

Sebastian Vettel zažil pod Christianem Hornerem své nejúspěšnější období v F1 | foto: Red Bull Racing

"Jsem tady od samotného počátku, cítím velkou zodpovědnost za tým. Jde o skvělou skupinu lidí, s níž spolupracuji. A myslím, že mě to nikdy nelákalo jinam. Cítím loajálnost vůči Red Bullu. Když pracujete pro tak velký tým, proč byste chtěli být někde jinde?" táže se Horner.

Úspěch zažívá i díky tomu, že se mu léta daří v týmu udržet slavného konstruktéra Adriana Neweyho. "Máme tady velmi stabilní pracovní sílu a všichni vědí, jaká je jejich práce a role. To je pro mě ohromně důležité a díky tomu jsme během let zažívali úspěchy. Když se rozhlédnete kolem, zjistíte, že vedoucí pozice se dlouhou dobu nezměnily."

Otázkou zůstává, co bude s Mattiem Binottem, který na konci loňského roku opustil Ferrari. Našlo by se pro něj u Red Bullu místo? "Nevidím pozici, kterou by mohl zastávat. Samozřejmě to bylo pro něj loni u Ferrari těžké, protože udělali obrovský pokrok, ale snad se pro něj na roštu objeví nějaké možnosti," odpovídá Horner.