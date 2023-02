Trest tým strašně omezuje, stěžuje si šéf Red Bullu

FIA mu na sklonku minulého roku udělila pokutu ve výši 7 mil. dolarů a na 12 měsíců omezila jeho aerodynamický vývoj o 10 %. To je podle šéfa stáje z Milton Keynes "výrazně" omezuje v přípravách na sezónu 2023, snaží se však přizpůsobit. Red Bull v omezenějším režimu pracuje již čtvrtinu roku, zatímco pokutu již celou zaplatil.

"Už máme za sebou asi 25 % trestu, samozřejmě to má dopad. Výrazně nás to omezuje - počet testů, které můžeme provést v našem aerodynamickém tunelu za kvartál," stěžuje si Horner podle kterého udělený trest nebyl adekvátní drobnému přestupku, který neměl žádný vliv na jejich výkonnost.

"Myslím, že tým se tomu musí přizpůsobit. A to zkrátka znamená, že se musíte více soustředit a být disciplinovanější v tom, s čím půjdeme do testovacího procesu v tunelu nebo v rámci simulačních nástrojů," přibližuje šéf Red Bullu.

Red Bull nemůže kvůli porušení pravidel trávit v aerodynamickém tunelu tolik času, kolik by si přál | foto: Mercedes AMG F1 Team

I přesto podle něj budou moci bojovat znovu na špici: "Jde o jinou výzvu. Určitě jde o hendikep, vstupovat s tím do tohoto ročníku. Máme ale velmi schopné lidi, kteří se zabývají tím, jak dostat to nejlepší z toho, co je v našich možnostech, a zároveň to udělat co nejefektivněji."

Loni předváděli s Maxem Verstappenem dominantní výkony a ovládli oba šampionáty. Holanďan vyhrál rekordních 15 závodů a získal svůj druhý titul.

Nový monopost RB19 představí již tento pátek v New Yorku. Proč zvolili americký kontinent, to se brzy dozvíme. Líbí se jim atraktivní metropole s mrakodrapy, snaží se vyhovět svému hlavnímu sponzorovi (Oracle) sídlícímu v Texasu nebo oznámí významné nové partnerství, třeba s Fordem?