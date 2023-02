Mistrovský Red Bull spojuje své síly s Fordem, odhaluje svou novou zbraň RB19

"Na simulátoru jsme se snažili vše vylepšit, první pocity jsou velmi dobré," komentuje na pódiu Max Verstappen. "Jsme nadšení, jako obvykle při představení nového vozu, těšíme se na novou sezónu se spoustou závodů," pokračuje jeho týmový kolega Sergio Pérez.

Na pódiu se poté objevuje Jim Farley, šéf automobilky Ford, která potvrzuje vstup do Formule 1 od sezóny 2026, kdy vstoupí v platnost nová pravidla pro pohonné jednotky. "Už se nemůžeme dočkat, až s vámi vstoupíme do závodů," upírá svůj pohled na Christiana Hornera.

Ten potvrzuje novinku, uzavření technického partnerství Fordu s oddělením pro vývoj pohonných jednotek Red Bullu. Ty budou pohánět od roku 2026 také monoposty dceřiné stáje AlphaTauri. Ford poskytne své znalosti z oblasti baterií a elektromotorů společně s řídicím softwarem a analytikou.

"Je to neuvěřitelné zvláštní stát zde, ve Velkém Jablku, v New Yorku. Spojené státy hrají v těchto dnech ve Formuli 1 obrovskou roli. Tři velké ceny včetně Las Vegas letos vstupují do kalendáře, takže to jen sedí, že odhalujeme RB19 a naše plány pro sezónu zde v New Yorku," popisuje Horner.



Red Bull zatím zveřejnil jedinou fotku nového vozu RB19. Až poskytne další, zveřejníme je zde ve fotogalerii.