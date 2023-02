Bottas je z nového auta nadšený. Štve ho omezené testování

Potvrzuje to i Valtteri Bottas, který bude hájit barvy Alfy Romeo druhým rokem. I tentokrát by přitom měl být jejím lídrem. „Vypadá to dobře, podle čísel z aerodynamického tunelu máme o poznání všestrannější vůz v porovnání s loňským ročníkem. Jsme tedy optimisté." Záležet bude ale také na spolehlivosti, která Alfě loni přivodila hned několik pomyslných vrásek na čele. „Zatím máme dobré signály, nic nenasvědčuje problémům, ale uvidíme až na trati," ví finský pilot.

Sezona 2023 začne už 5. března v Bahrajnu, také proto nás brzy čekají předsezónní testy, které letos nabídnou jen tři dny příprav na trati. Doby, kdy se před úvodním podnikem sezony testovalo i několik týdnů, jsou už dávno pryč

Představení nového vozu Alfa Romeo C43 - Ferrari | foto: Alfa Romeo Racing

„Není to příjemné, všichni bychom chtěli jezdit mnohem víc, ale taková jsou pravidla. Platí pro všechny, všichni mají stejné podmínky. Důležitost počítačů a simulačních nástrojů roste. Ale jak už jsem řekl, všichni mají stejné podmínky. Myslím, že i s takto omezeným časem na trati se dá na sezonu připravit dobře. Musíte hlavně správně využít prostor, který máte. Důležité je i to, aby byl váš vůz od prvních kol spolehlivý," líčí Fin.

Ten si jako všichni ostatní užil delší zimní přestávku než bývá zvykem. Formule 1 totiž ustoupila fotbalovému šampionátu v Kataru a uzpůsobila svůj kalendář tak, aby obě události vzájemně nekolidovaly. „Bylo to příjemné. Na něco takového jsem z minulosti nebyl zvyklý. Zimní přestávku jsem si užil, dobře potrénoval a odpočinul. Teď už se ale těším na moment, kdy nový vůz poprvé vyzkouším na trati. Sedět poprvé v novém autě je vždy vzrušující," uzavírá Valtteri Bottas.