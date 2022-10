Ostuda všech: chyba v pravidlech zajišťující Verstappenovi 2. titul bude opravena. Jak reagoval Red Bull a Ferrari?

Po loňském fiasku v deštivé Belgii, kde piloti ujeli za safety-carem pouze dvě kola, bylo před sezónou 2022 vytvořeno nové pravidlo stanovující určitý počet kol ( > 75 %), které musí piloti ujet, aby mohli obdržet plný počet bodů.

V případě, že by se ujelo něco mezi 50 a 75 % plánované vzdálenosti závodů jako včera v Suzuce, mělo být dle něj bodování následující: 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1, což by včera Maxovi Verstappenovi i přes penalizaci Charlese Leclerca k oslavě druhého titulu nestačilo.

Jenže toto pravidlo řeší pouze situaci, kdy je velká cena pozastavena a již se v ní "nemůže pokračovat." Včera se ve Velké ceně Japonska po 3hodinové přestávce nicméně pokračovalo, proto se na ní loňské úpravy pravidel s redukcí bodů nevztahují a Holanďan si za vítězství ke svému překvapení připsal plný počet bodů a mohl slavit.

Zmatek a pak oslavy | foto: Red Bull Content Pool

A překvapený nebyl jen on, ale také Red Bull, Ferrari i ostatní týmy Formule 1. Tvůrci pravidel zkrátka nepomysleli na zcela reálnou variantu, kdy by se po vyvěšení vlajek v závodění pokračovalo do naplnění stanoveného 4hodinového celkového limitu, který je určen pro velkou cenu.

Šéf Red Bullu Christian Horner si je jistý, že chyba bude opraveno ještě letos během virtuálního hlasování při schůzce Světové rady motorsportu: "Když si čtete pravidla, tak to, co podle mě mělo být napraveno po Spa, tam není specifikováno. Je to chyba, že po loňském Spa pravidla nebyla dotažena."

"Žili jsme v tom, že plné body budou uděleny pouze tehdy, pokud se odjede 75 % vzdálenosti závodu. A domnívali jsme se, že nám dnes bude bod chybět. Ale nakonec po manévru Checa na Charlese Max získal titul, proto jste mohli pozorovat, jak byl on i tým překvapen. Bylo to ale báječné překvapení," libuje si Horner.

Max Verstappen předjíždí Charlese Leclerca po vnějšku v 1. zatáčce | foto: Red Bull Content Pool

Jeho protějšek u Ferrari Mattia Binotto výsledky akceptuje, ovšem ani on nezakrývá zmatek: "Musím si to prověřit u našich sportovních kluků, jaké byl chápaní, závěr a způsob, jakým to bylo zaneseno do pravidel a vyloženo ve srovnání se záměrem."

"Je to detail a chápu, že to musíme vyjasnit s ohledem na budoucí skutečný záměr, co byste měli dělat a zda je to naprosto jasné. Ale nedělá mi to přílišné starosti, nejsem tím moc zklamaný. Akceptuji způsob, jakým to FIA vyložila. Pojďme to zhodnotit a promluvit si o tom," vybízel šéf Scuderie po závodě v Japonsku.

Šéfové týmů neskrývali své překvapení z výkladu pravidel | foto: Scuderia Ferrari

Podle šéfa McLarenu Andrease Seidla šlo o neúmyslnou díru v pravidlech: "To, jak byly dnes rozděleny body, neodpovídá tomu, co jsme měli na mysli. Nebylo to záměrem FIA ani týmů. Ale zdá se, že jsme všichni tuto díru přehlídli, a proto jsme za to všichni zodpovědní. Znamená to, že příště musíme odvést lepší práci."

"Cítím za tohle zodpovědnost, protože nakonec si to každou zimu všichni pročítáme, každý tým má možnost přijít s body, které nejsou jasné. Bylo mi řečeno, že všechno, na čem jsme se s FIA a s F1 shodli po Spa platí pouze tehdy, pokud závod není normálně dokončen. Musíme se na to samozřejmě podívat a je-li tomu tak, uzavřít díru, pokud se tam ve výkladu nachází," uzavírá Seidl.