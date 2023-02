McLaren rozšiřuje svou řadu rezervních jezdců o Schumachera z Mercedesu

Syn sedminásobného šampiona Michaela Schmachera přišel po loňské sezóně u Haasu o místo, když se americká stáj rozhodla pro jeho nahrazení zkušenějším Nicem Hülkenbergem.

Sáhl po něm Mercedes, za který naposledy jezdil jeho otec, a nabídl mu roli rezervního pilota, který bude krýt záda Lewisovi Hamiltonovi a Georgeovi Russellovi.

Včera oznámil McLaren, že se s německým týmem dohodl a Micka jakožto rezervního jezdce budou sdílet. Takto spolupracovali i v předchozích letech, kdy se s Mercedesem dohodli na zapůjčení Stoffela Vandoornea či Nycka de Vriese, pokud by to potřebovali.

McLaren will be able to call on @SchumacherMick as a reserve driver during the 2023 F1 season as part of our arrangement with Mercedes. Welcome to the family, Mick. 👊🧡 pic.twitter.com/DNiJ5s99rQ