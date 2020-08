Nastoupí Di Resta o víkendu do závodu? S McLarenem absolvoval výrobu sedačky

McLaren má smlouvu s Mercedesem na to, aby si v případě nutnosti vypůjčil některého z rezervních jezdců - Stoffela Vandoornea či Estebana Gutiérreze, Pokud by Carlos Sainz či Lando Norris nemohli během závodního víkendu nastoupit - ať už v případě nějaké zdravotní indispozice či pozitivního testu na Covid-19.

Jenže tento víkend, kdy se v Silverstone pojede Výroční 70. velká cena Formule 1, bude Vandoorne v Berlíně na finále Formule E a Gutiérrez v nejvyšší disciplíně motorsportu jezdit nemůže. Stáj z Wokingu proto jako svého rezervního jezdce oznámila Di Restu.

"Stoffel Vandoorne nebude dostupný kvůli svým závazkům ve Formuli E a Esteban Gutiérrez nesplňuje podmínky pro superlicenci. K záskoku bude tento víkend připravený Paul di Resta," potvrzuje McLaren ve svém prohlášení.

Di Resta odjel tři sezóny s Force Indií, během své kariéry v F1 zatím nasbíral 121 bodů | foto: F1NEWS.cz

"V technologickém centru prošel procesem tvarování sedačky v souladu s předpisy FIA týkající se Covidu-19, ale se závodním týmem McLarenu nebude v úzkém kontaktu, pokud to nebude zapotřebí. Paul si bude plnit své povinnosti se Sky Sports F1, jak to bylo v plánu," dodává zástupce stáje.

Di Resta v F1 závodil v letech 2011 - 2013 za Force Indii (nyní Racing Point), překvapivě nastoupil také ve Velké ceně Maďarska 2017 poté, co onemocněl Felipe Massa.

O neschopnosti Gutiérreze dostat superlicenci jsme se dozvěděli minul víkend, kdy Racing Point překvapivě povolal do zbraně Nica Hülkenberga místo pozitivně testovaného Sergia Péreze. Racing Point má přitom s Mercedesem podobnou dohodu jako McLaren. Mladý Mexičan by musel ujet 300 km se současným vozem F1, jelikož v posledních třech letech na rozdíl od Di Resty (viz zmíněné Maďarsko 2017) nezávodil.