"Hamilton zlenivěl, Verstappen by vyhrál i s McLarenem," myslí si Ecclestone

Podle něj to není dáno jen nadřazeností techniky: "V předchozích letech trpělivě snášeli vítězství Mercedesu a posupně nahrazovaly jeden slabý článek po druhém. Teď mají ten nejlepší tým, nejlepší konstrukci, nejlepší auto, nejlepšího jezdce. Odvedli výtečnou práci," chválí Ecclestone mistrovský Red Bull.

Podaří se ho letos někomu konečně porazit? "Trend je vašim přítelem, netýká se jen akciových trhů," všímá si neustále rostoucí formy rakouské stáje. "Ale pokud by to měl někdo dokázat, tak to bude Ferrari. Nikoliv Mercedes, a ne kvůli autu."

Proč tedy nevěří Mercedesu, který hlásí, že se mu před letošní sezónou podařilo vylepšit svůj monopost? "Lewis Hamilton trochu zlenivěl a George Russell nebyl tak dobrý, jak si myslel, že bude. I tak neměli tak dramaticky ztratit, jak ztratili."

Red Bull podle Ecclestonea porazí spíše Ferrari než Mercedes | foto: Red Bull Content Pool

Max Verstappen je podle Ecclestonea zkrátka mnohem lepším jezdcem: "Max je momentálně měřítkem všech věcí. Mohli byste jej posadit do McLarenu nebo i do Ferrari či Mercedes a vyhrál by!" oceňuje kvality Holanďana, jenž si dojel pro svůj třetí mistrovský titul.

Ke špičce podle něj patří také Lando Norris z McLarenu, chválí i jeho mladšího týmového kolegu: "Co na mě nejvíce zapůsobilo, je tento mladý Australan, Oscar Piastri. Jednoho dne se stane šampionem."

Dotkl se také toho, jak nedávno vyhozený šéf Haasu Günther Steiner zacházel s mladým Mickem Schumacherem: "Nikdy nedostal šanci ukázat, co by mohl dokázat. Mick doplatil na špatný tým se špatnými lidmi. Ti ho tam vzali kvůli jeho jménu. Nikdy je nezajímalo, jak je dobrý či špatný," domnívá se Ecclestone.