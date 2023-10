Mercedes nasazuje specifické novinky, podle McLarenu bude v roce 2024 opět velmi silný

Stříbrné šípy navíc v letošním šampionátu bojují o 2. příčku s Ferrari, které ztrácí jen 20 bodů. Na monopostu se objevují už takové díly, ze kterých bude těžit i nástupce W15, který by měl být podstatně konkurenceschopnější.

"Novinky dělají obojí: doufáme, že přidávají výkonnost a auto zrychlují, ale také cílí na oblasti, jimž musíme lépe porozumět. Věci, které se letos naučíme při jejich testování půjdou přímo do vývoje W15," říká šéfka strategií Rosie Waitová.

"Nesmíme přitom ztrácet ze zřetele to že jsme v těsném souboji o 2. místo s Ferrari. Tato pozice v šampionátu je pro nás opravdu důležitá. Proto ve vývoji máme vylepšení a budeme je i nadále nasazovat na auto," ujišťuje dále Waitová.

Mercedesy s ultra-úzkými bočnicemi v Bahrajnu | foto: Mercedes AMG F1 Team

I když jejich letošní vůz prošel velkou proměnou - v Monaku přešel z ultra-úzkých bočnic na ty klasické - tak i jeho nástupce se má od W14 výrazně lišit.

"Pro příští rok ho celkem výrazně měníme. Jestli dokážeme všechny potíže s ovladatelností vyřešit nebo ne, to záleží na tom, jestli vyjde několik projektů, kterým se věnujeme. Nejsou dokončené, ale máme několik dobrých směrů k vyzkoušení, a ty by měly pomoci," vysvětluje Andrew Shovlin.

"Když jsme vyjížděli s našimi nejlepšími vozy v letech 2015 - 2019, tak jsme při jejich vývoji nevěděli, že to budou skvělá auta. Zkrátka pracujete co nejtvrději a snažíte se najít co nejvíce výkonnosti," pokračuje šéfinženýr Mercedesu.

Příští rok by si Stříbrné šípy chtěly vyšlápnout i na Red Bull | foto: Mercedes AMG F1 Team

"U spousty z těch aut jsme v oblasti výkonnosti docela dost nesplnili cíle. Víme však, že když si nedáváte moc ambiciózní cíle, tak nejsou dostatečné. Neupíráme se na žádný z konceptů, který jsme měli dříve. Máme velmi otevřenou mysl. Posledních pár let nás vytrestalo. Jsme týmem, který velmi tvrdě pracuje na tom, aby se dostal zpět dopředu," prozrazuje Shovlin.

A podle šéfa McLarenu Andrea Stelly by se jim to mohlo povést: "Myslím, že si uvědomují, na čem musí pracovat. A očekávám, že vyskočí zpět v docela silné formě. Neexistují v tuto chvíli fakta, díky kterým byste mohli tvrdit, že příští rok bude pořadí stejné. Podle mě se věci mohou vyvinout."

"My jsme momentálně velmi povzbuzení vývojem, který vidíme u příštího vozu. Ale odhaduji, že totéž platí zároveň pro všechny, jelikož momentálně začínají být v padoku některé koncepty docela jasné," dodává Stella.