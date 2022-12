Zak Brown by přivítal větší technickou svobodu, nebál by se ani šesti kol

Když byl v roce 2021 zaveden rozpočtový strop, šlo o zjevnou motivaci alespoň částečně srovnat podmínky a umožnit i menším týmům, aby mohly konkurovat gigantům F1 a odmazaly jejich - dle mnohých nespravedlivou - výhodu při vývoji svých vozů. Šéf McLarenu Zak Brown je toho názoru, že pokud už byl učiněn tento krok, vedení F1 by mohlo a mělo v budoucnu zvážit, zda nepovolit větší počet inovací v technických pravidlech. Podle jeho názoru není bezpodmínečně nutné, aby nadále panovala taková přísnost.

"Myslím, po stránce technické tu jsou velmi zásadní regulace, přitom máme zavedené finanční limity. Pokud existuje rozpočtový strop, volil bych zcela opačný směr postupu. A sice: dělejte si, co pro sebe uznáte za vhodné: chcete mít auto se šesti koly? Udělejte si ho. Ale nesmíte přesáhnout uvedenou sumu," zamýšlí se Brown.

Brown by se nebál návratu šesti kol | foto: Williams F1 Team

Právě tato konstruktérská volnost v případě nových nápadů by mohla podpořit atraktivnější tvář F1 a rovněž by se podepsala na vzhledu vozů. Nejeden názor už naznačil, že by se tak do jisté míry mohla vrátit "zlatá éra F1", nejčastěji spojovaná se sedmdesátými lety minulého století, kdy vozy byly konkurenceschopné - ač si navzájem vůbec nebyly podobné, o vítězství usilovalo konzistentně až pět týmů a bodované pozice nebyly rozhodně dány dopředu; jejich skladba byla velice pestrá a o šest míst v cíli ohodnocených body se podělilo více než deset týmů a přes dvacet pilotů...

"Nevím, proč musí být předpisy tak striktní, jak tomu dnes je. Myslím, že by v rámci rozpočtového stropu měla být větší technická svoboda. Viděli bychom pak více inovací a týmy by byly ochotny i víc riskovat. Auta by se pak opravdu odlišovala. V této chvíli tu jsou dvě omezení - všechno musí vypadat stejně a můžete utratit jen povolenou sumu. Přestaňme utrácet a dělejme, co nás napadne," pokračuje Brown.

FIA a F1 pochopitelně podobný scénář odmítají s odkazem na hit poslední doby - bezpečnost a dále poněkud pochybným argumentem, že přísné předpisy mají zajistit, aby týmy nenavrhovaly konstrukce v duchu poškozujícím závodění. Možná by v tomto směru měli pánové na vedoucích funkcích vyslechnout hlasy fanoušků, kteří v poslední době přestávají závody sledovat právě z důvodu malé atraktivity.

Brawn GP v roce 2009 přišel se zásadním nápadem | foto: Brawn Racing F1

Brown se nebojí ani té možnosti, že někdo vyvine vůz, jenž bude dominantní a tím se de facto jeho myšlenka stane kontraproduktivní. Šéf McLarenu se však nebojí ani této varianty: "Stát se to může. Ale stále se domnívám, že by tu byl přínos většího počtu inovací. Nebo bychom se učili od sebe navzájem. V roce 2009 přišel Brawn GP s dvojitým difuzérem. Získali velký náskok, ale v poslední třetině už se startovní pole vyrovnalo. Domnívám se, že právě tohle je ona fascinující část motorsportu. Pochopitelně nesoucí i ono nutné riziko," uzavírá Brown.