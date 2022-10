Red Bull oficiálně uznán vinným z překročení platového stropu, trest je spíš výchovným políčkem

Ozývaly se však také stále více skeptické hlasy, hovořící o "zametení celého případu pod koberec", případně udělení trestu spíše symbolického, aby se nijak nehýbaly výsledky a FIA neutrpěla po loňské GP Abú Dhabí další blamáž. Jak se jí to nakonec povedlo?

Přečtěme si oficiální vyjádření FIA:

Společnost Cost Cap Administration a Red Bull Racing F1 Team uzavřely dohodu o přijatém porušení ("ABA") ze dne 26. 10. 2022 podle článku 6.28 finanční předpisů FIA F1 (dále "finanční předpisy"). Ty vydává FIA a jsou součástí podmínek účasti v šampionátu FIA F1. Správa rozpočtového stropu uznala, že Red Bull Racing F1 Team jednal v průběhu celého procesu přezkumu kooperativně a pokud byl požádán, poskytl dodatečné informace a důkazy. Jedná se o velmi složitý soubor finančních pravidel, uplatněný první kompletní rok, jimž se museli přizpůsobit i konkurenti. Neexistuje žádné obvinění nebo důkaz, že by se Red Bull Racing F1 Team snažil jednat ve zlé víře, nečestně nebo způsobem klasifikovaným jako podvod; před Cost Cap Administration nezatajili úmyslně žádné informace.

Za těchto okolností tedy CCA považovala za přijatelné nabídnout stáji zmíněnou dohodu o přijatém porušení, aby byla záležitost vyřešena za níže uvedených podmínek, s ohledem k omezené povaze dotčeného procesního porušení a skutečnosti, že menší porušení výdajů přesahujících finanční strop se pohybuje v nižší hranici v rozpětí méně než 5 % drobných nadměrných výdajů, plus ochota Red Bullu akceptovat proušení a spolupracovat s CCA. Nabídku tým přijal.

Christian Horner a Adrian Newey mohou slavit symbolický trest | foto: Red Bull Content Pool

ABA:

Společnost Red Bull Racing F1 Team předložila relevantní náklady vykázané ve své dokumentaci za celý rok 2021, jejichž celková výše dosáhla sumy 114 293 000 liber.

V návaznosti CCA zjistila procesní porušení, jehož se Red Bull dopustil podle článku 8.2, písmeno e) finančních předpisů v důsledku předložení nepřesné dokumentace celoročního výkazu za období končící datem 31. prosince 2021. Nepřesně uvedla a/nebo upravila ve své dokumentaci týkajícího se roku 2021 náklady v celkové výši 5 607 000 liber.

V důsledku toho došlo k menšímu porušení výdajů přesahujících finanční strop, jehož se Red Bull dopustil podle článku 8.10, písmeno b) finančních předpisů, neboť příslušné náklady stanovené FIA překročily limit pro rok 2021 (stanovený na 118 036 000 liber) o méně než 5 %, konkrétně o 1 864 000 liber, to jest o 1,6 %.

Shrnutí ABA a následné sankce

V souladu se zjištěním CCA společnost Red Bull Racing F1 Team uznala, že jí předložená dokumentace vykazovala následně nesprávné uvedené a/nebo upravené náklady.

1. Nadhodnocené vydané náklady podle článku 3, odstavec 1, písmeno a) finančního nařízení (stanovené služby);

2. Náklady podle článku 3.1 písmeno w) finančního nařízení (týkající se protiplnění a souvisejících příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení);



3. Náklady podle článku 3, odstavec 1, písmeno h) bodu i) finančního nařízení (v souvislosti s činnostmi mimo F1), protože tyto náklady již byly kompenzovány v rámci celkových nákladů vykázaných stájí;



4. Náklady podle článku 3, odstavec 1, písmeno k) finančního nařízení (pokud jde o bonus a související příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení);



5. Podhodnocení příslušných nákladů v souvislosti se ziskem z prodeje dlouhodobých aktiv neprovedením nezbytné úpravy směrem nahoru;



6. Náklady podle článku 3.1, písmeno q) finančního nařízení (týkající se poplatků určených pro juniorské závodníky);



7. Náklady podle článku 3.1, písmeno h), bodu ii), odstavec i) finančního nařízení (týkající se protiplnění a souvisejících příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení);



8. Podhodnocení příslušných nákladů s ohledem na ustanovení článku 4.1, písmeno a), bodu i) finančních předpisů (týkající se nákladů na užívání energetických jednotek);



9. Náklady podle článku 3.1, písmeno h) bodu i) finančního nařízení (týkající se protiplnění a souvisejících příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení);



10. Podhodnocení příslušných nákladů s ohledem na ustanovení článku 4.1, písmeno f), bodu i), odstavce B) finančního nařízení (týkající se použití inventárních soupisů);



11. Administrativní chyba, pokud jde o výpočet některých nákladů, jimiž společnost Red Bull Power Trains Limited účtovaných na vrub společnosti Red Bull Racing F1 Team;



12. Některé cestovní náklady podle článku 3.1, písmeno r) finančního nařízení;



13. Náklady na údržbu podle článku 3, odstavec 1, písmeno i) finančního nařízení.

A dále, že v důsledku toho její relevantní náklady pro vykazované období 2021 překročily nákladový strop pro rok 2021 o 1 864 000 GBP (1,6 %). RBR proto uznala, že porušila: i) čl. 8 odst. 2 písm. e) finančních nařízení z důvodu nepředložení přesné celoroční vykazovací dokumentace za celé roční vykazované období 2021 a ii) čl. 8 odst. 10 písm. b) finančních nařízení z důvodu nedodržení příslušných nákladů v rámci nákladového stropu pro rok 2021.

FIA uznává, že pokud by Red Bull postupoval v rámci své celoroční vykazovací dokumentace o pomyslném daňovém kreditu v rámci svého podání 2021 správně, CCA by částku 1 431 348 liber považovala v souladu s článkem 4.1 (b) předpisů jako přesahující limit - proto by příslušné náklady RBR za vykazované období 2021 ve skutečnosti překročily nákladový strop pro rok 2021 o 432 652 GBP (0,37%).

No co, tak tu nebudeme tak dlouho (ilustrační foto) | foto: Mercedes AMG F1 Team

Na základě zjištěných faktů Red Bull Racing F1 Team přijímá následující sankce:

a) musí zaplatit finanční pokutu ve výši 7 000 000 USD FIA do 30 dnů od data provedení ABA (článek 9.5 finančních předpisů);



b) obdrží menší sportovní pokutu ve formě omezení možnosti provádět aerodynamické zkoušky pro vozy Red Bull po dobu 12 měsíců od data provedení ABA uplatněním snížení koeficientu C použitého k výpočtu jednotlivých limitů omezeného testování v aerodynamickém tunelu (RWTT) a omezené výpočetní dynamiky tekutin (RCFD) o 10 % použitelných pro každý tým, jak je stanoveno v článku 6 dodatku 7 ke sportovním předpisům FIA Formule 1. Pokud je například koeficient C založený na pozici Red Bullu v šampionátu 70%, efektivní nová hodnota C bude: CNEW = 70% x (1-0,10) = 63,0%;



c) Red Bull nese náklady vzniklé CCA v souvislosti s přípravou ABA.

Rozhodnutí CCA vstoupit do ABA představuje její konečné rozhodnutí, kterým se tato záležitost řeší, a nelze se proti němu odvolat. Nedodržení jakýchkoli podmínek ABA ze strany Red Bullu bude mít za následek další procesní porušení podle článků 6.30 a 8.2 (f) finančních předpisů a automatické postoupení rozhodčímu panelu pro stanovení nákladového stropu.

Bude určitě zajímavé si vyslechnout názory těch, kdož požadovali po FIA přísné potrestání, aby chování Red Bullu nezpůsobilo precedens pro další ročníky. To byl případ Mercedesu, jenž na tuto možnost upozorňoval, Zak Brown například požadoval co nejpřísnější trest. V celém případu trochu zaniklo i obdobné provinění stáje Aston Martin, i ona byla shledána vinnou a odnesla si pouze pokutu ve výši 400 000 dolarů.

Posouzení celé záležitosti ze strany dalších aspektů ponecháváme na názoru našich čtenářů.