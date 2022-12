Získá Red Bull významného partnera na poli motorů? Spekulace sílí

Jde o americký Ford. Obě značky už společně spolupracují ve WRC, kde je Red Bull hlavním sponzorem Fordu a jeho loga zaujímají na britských vozech významnou roli. Nevýhodou Fordu je ovšem absence zkušeností s hybridními pohonnými jednotkami, které se ve Formuli 1 používají. V tomto úhlu pohledu mělo Porsche nespornou výhodu.

Ta tkvěla zejména z účasti ve WEC - tedy vytrvalostním mistrovství světa, kde Porsche slavilo celou řadu úspěchů. Německá automobilka se navíc do šampionátu počínaje sezonou 2023 vrací, Její novou zbraní bude prototyp označený Porsche 963, který ve svých útrobách ponese hybridní pohonnou jednotkou.

Takové zkušenosti Ford nemá. Na druhou stranu by se mohl podílet na financování motorů s dílny Red Bullu, za což by se jeho loga dostala na vozy rudých býků. Navíc by Red Bull posílil svoji pozici na americkém trhu, kde Ford hraje důležitou roli. Vyloučená však není ani opětovná spolupráce s Hondou, zvlášť když Japonci podle zákulisních informací uvažují o oficiálním návratu do královny motorsportu.