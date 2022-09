Horner lituje, že Red Bull nezískal Piastriho

Mladého Australana sice odchovalo Alpine, odmítlo mu však nabídnout závodní sedačku. S tím neváhal McLaren, který mu dá šanci již příští rok, kdy po boku Landa Norrise nahradí Daniela Ricciarda. O tom se ale v létě již napsaly megabajty textu.

Jednání Alpine s Piastrim podle Hornera nebylo "správné." Podle něj by u Red Bullu měl neprůstřelný kontrakt, tým však před pár lety promeškal příležitost získat jej pro sebe.

"Jezdil ve Formuli 4 a ve Formuli Renault za tým Arden. Samozřejmě byl významným talentem. Pro Red Bull tehdy existovala možnost se na něj podívat, my jsme to ale nevyužili, což lituji. Ale to, co dokázal ve Formuli 3 a ve Formuli 2 je fenomenální," komentuje Horner.

"Kdyby byl tady, tak bychom ho určitě na žádné období nenechali někde zavřeného. Jak už jsem řekl, nebyl jsem účastníkem, proto se těžko hodnotí, co bylo slibováno či projednáváno atd. Ale rozhodně to bylo nečekané, zřejmě z více stran," vyjadřuje se k nezvládnuté situaci s Piastrim u Alpine.

Alpine si nechalo utéct Oscara Piastriho, příští rok bude závodit za McLaren | foto: Alpine F1 Team

Arden, za který Oscar závodil v britské Formuli 3 a evropské Formuli Renault v letech 2017 a 2018, založil právě šéf Red Bullu. Australský mladík však nakonec vstoupil v na počátku roku 2020 do akademie Renaultu, když ovládl Formuli 3 a Formuli 2.

Překvapivé rozhodnutí Fernanda Alonsa opustit Alpine podle Hornera "vyvolalo vlnu, která se přehnala přes několik míst," včetně AlphaTauri, juniorské stáje Red Bullu. Ta sice včera potvrdila i pro příští rok Jukiho Cunodu, pozornost se nicméně upírá na Pierra Gaslyho.

Toho je Red Bull ochotný uvolnit pouze v případě, že za něj bude mít náhradu. Colton Herta z IndyCar vypadl ze hry, protože mu FIA odmítla udělit výjimku ze systému potřebných bodů pro získání superlicence.

Jako o jednom z kandidátů se hovoří o Nyckovi de Vriesovi, jenž si odbyl úspěšnou premiéru před dvěma týdny v Monze, kde pro Williams vyjel 2 body. I když důvěřuje svému juniorskému programu a nadále do něj chci investovat, tak pro místo v F1 nezvažuje žádného ze svých mladíků (Isack Hadjar, Ajumu Iwasa, Liam Lawson či Dennis Hauger).