Prohlášení po kvalifikaci: Očekává se závod spíše strategický než bojovný

Red Bull

Max Verstappen – sprint: 8. - kvalifikace: 1.

Jsem velmi spokojený s tím, jak jsme to dnes otočili. Sprint byl docela šokující, byl jsem hodně přetáčivý, po celou dobu jsem bojoval s vyvážením a neměl vůbec šanci. Provedli jsme změny a v kvalifikaci překvapili sami sebe obratem a výkonem. Cítil jsem se mnohem lépe a vůz se choval konzistentněji, jakmile jsem byl v lepším rozpoložení, mohl jsem jet více na limitu. Mám velkou radost, už je to nějaký ten pátek, co jsem stál na pole-position. Jsem velmi hrdý na všechny, kteří tyto změny provedli, díky nim jsem na této pozici. Zítra budeme bojovat a doufejme, že si na trati užijeme také trochu zábavy.



Sergio Pérez – sprint: 20. - kvalifikace: 9.

S výhledem na zbytek víkendu a s vědomím toho, co lze dělat s oběma vozy, jsme se rozhodli vyjet s mým vozem ke sprintu z boxové uličky. Šlo o to upřednostnit vyzkoušení různých nastavení a poučení, sprint byl kvůli tomu obětován, ale nakonec to bylo prospěšné pro kvalifikaci a doufám, že i pro závod. Udělali jsme několik dobrých zlepšení, hlavní věcí byly pneumatiky; první sektor byl stále obtížný, ale byl to dobrý krok z místa, kde jsem byl předtím. V kvalifikaci bylo tempo mnohem lepší a hlavní věcí je, že jsme našli vyvážení. Závodí se zítra, doufám, že budu mít dobré tempo, v dlouhých pasážích to vypadá lépe a myslím, že se věci lepší. Cílem bude jet s lídry a pokusit se probojovat polem, myslím, že můžeme být konkurenceschopní. Myslím, že jsme dnes udělali dobrý pokrok a to je opravdu pozitivní.

Christian Horner, šéf týmu

Na voze jsme změnili spoustu věcí a dali jsme Maxovi vůz, ve kterém byl schopen vyjet a vybojovat pole-position. Je naším prvním oficiálním od Rakouska, takže je to pro všechny fantastické a skvělá týmová práce. Checo udělal podobné změny v nastavení jako Max, ty jeho byly o něco méně agresivní - je dobré ho vidět v Q3. Pro tým to byla důležitá kvalifikace a je skvělé startovat do zítřejšího závodu z čela. Doufejme, že změny, které jsme na voze provedli pro kvalifikaci, se projeví i v závodě a budeme mít úspěšnou neděli.

Mercedes

George Russell – sprint: 3. - kvalifikace: 2.

Skvělý den, je dobré dosáhnout čtyř startů z první řady. Moje první kolo v Q3 bylo opravdu dobré a byl jsem s ním spokojený, ale bohužel jsem nebyl schopen se zlepšit ve svém posledním. Bylo to hlavně kvůli rozkouskovanému výjezdovému kolu, kde jsem se potkal s Maxem, což znamenalo, že jsem skončil ve štěrku, takže jsem se nemohl dostatečně připravit. S druhým místem jsem stále velmi spokojený, beru si všechna pozitiva a ve voze se cítím skvěle.

Zítra to bude vzrušující, protože první čtyři týmy jsou velmi blízko. Start z pravé strany trati se zdá být mírně nevýhodný, což jsme viděli už při sprintu, což znamenalo, že jsem nemohl bojovat s Landem. Doufám, že zítra budeme schopni bojovat s Maxem a odolat tlaku těch za námi; naše závodní tempo dnes ráno vypadalo dobře a pneumatiky se zdají být odolné, takže doufám, že neskončím v dalším DRS vláčku a budu si moci užít trochu zábavy. Je tu spousta možností, jak udělat něco jinak, těším se na to.

Lewis Hamilton – sprint: 6. - kvalifikace: 6.

V kvalifikaci to byla docela přímočará jízda, vůz se choval slušně a byl jsem schopen eliminovat poskakování. Pneumatiky a přilnavost trati byly skvělé, tato trať je úžasná. Moje poslední kolo v kvalifikaci bohužel nebylo nijak dobré, auto se mi odtrhlo, což znamenalo, že jsem ztratil čas a nemohl jsem se zlepšit. Dal jsem do toho všechno a celkově jsem se cítil dobře, chybělo tomu právě ono zlepšení.

Zítra doufám v dobrý závod, tato trať je skvělá, takže by to měl být vzrušující závod. Doufám, že budeme schopni udělat nějaká vylepšení a zítra to dopadne lépe. Bohužel, dnes ve sprintu byly všechny špičkové týmy opravdu rychlé a bylo těžké předjíždět, ale zítra do toho dám všechno.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Celkově jsme spokojeni s výsledky, kterých jsme dnes jako tým dosáhli. Zdá se, že auto v těchto podmínkách funguje dobře, protože můžeme s vozem jezdit s nízkou konfigurací, hladká trať mu svědčí a zdá se, že se Georgovi nastavení maximálně vyhovuje. Viděli jsme to v posledních několika kvalifikacích a závodech. George si v Q3 vedl dobře, chyběla mu pouhá polovina desetiny.

Lewisovi tato generace vozů ne vždy vyhovuje, zejména jeho jezdeckému stylu, rád je agresivní při nájezdech do zatáček a bohužel to tento vůz v tuto chvíli úplně nezvládá, zejména v kvalifikačních kolech, kdy je třeba jet na hraně. V závodě se mu obvykle daří to otočit, jako minulý týden, kdy předjížděl jeden vůz za druhým a probojovával se startovním polem. Uvidíme, co přinese zítřek a doufejme, že s oběma vozy dokážeme pro tým dosáhnout dalšího dobrého výsledku.

McLaren

Lando Norris – sprint: 2. - kvalifikace: 3.

Po včerejší kvalifikaci jsem dnes doufal v lepší umístění, ale bylo to maximum, co jsem dnes mohl udělat. Jsem spokojený s kolem jako takovým, ale ne s výsledkem, prostě jsem nebyl ve srovnání s konkurencí dostatečně rychlý.

Jsou mezi námi minimální rozdíly, což mi dává naději, že se zítra mohu posunout dopředu. Ale zároveň je za nimi několik rychlých aut. Moje závodní tempo vypadalo ve sprintu dobře, ale zítra očekávám těžší závod. Přes noc budeme tvrdě pracovat, abychom se dostali do nejlepší pozice pro boj na čele.

Oscar Piastri – sprint: 1. - kvalifikace: 4.

Po opravdu silném sprintu jsem dnes odpoledne maximalizoval to, co se dalo udělat. Se svým kolem jsem byl spokojený, cítil jsem se dobře, jen jsem neměl rychlost. Jsem stále na dobrém místě a být před Ferrari je v naší cestě za Pohárem konstruktérů užitečné. Děkuji týmu za jeho dnešní práci, zítra to bude dlouhý závod, takže uvidíme, co můžeme udělat.

Andrea Stella, šéf týmu

V Kataru jsme měli pozitivní den, nejprve jsme si zajistili maximální počet bodů ve sprintu a poté jsme se kvalifikovali na do druhé řady, což nás staví do dobré pozice pro zítřejší závod.

Ukázalo se, že auto je dnes složitější, pravděpodobně proto, že jsme z něj potřebovali vytěžit trochu více výkonu, abychom se pokusili vyrovnat konkurenci, která se zdála být oproti kvalifikaci pro sprint o krok napřed. Nyní se musíme zaměřit na zajištění dobrého závodního tempa, které bude zítra rozhodujícím faktorem. Chceme být v bitvě o vítězství, ale bude nás to přes noc stát nějakou práci.

Na závěr bych chtěl pochválit spolupráci mezi oběma jezdci. Oscar měl ve sprintu skvělý start a dostal se na 2. místo a poté mu Lando pomohl udržet si ho tím, že zpomalil a nabídl mu možnost DRS. Lando také oplatil laskavost, kterou mu Oscar poskytl v Brazílii, a prokázal tak soudržnost a jednotu, která prochází celým týmem, což je zásadní faktor v naší cestě za titulem v Poháru konstruktérů. Nyní se musíme soustředit a využít tuto týmovou práci k tomu, abychom zítra dokončili svou práci.

Ferrari

Charles Leclerc – sprint: 5. - kvalifikace: 5.

Sprint potvrdil, že kvalifikace je zde klíčová. Měl jsem jedinou příležitost předjet Lewise, ale bylo to na limitu a člověk musí opravdu riskovat, aby na této trati předjížděl, zejména proto, že DRS zóna je krátká.

Páté místo bylo to nejlepší, co jsme mohli v kvalifikaci udělat. Se svým kolem jsem spokojený a dnes už z našeho vozu nebylo co vytěžit. Dva McLareny jsou přímo před námi, takže budeme potřebovat dobrý start do závodu a solidních pár kol, abychom se pokusili předjet jeden z nich a pak vyvinout tlak na druhý. Jsem si docela jistý, že vůz bude v závodě silnější, zároveň očekávám obtížný závod. Pokud budeme mít příležitost ukázat naše tempo ve volném vzduchu, uděláme to.

Carlos Sainz – sprint: 4. - kvalifikace: 7.

Dnešek opět ukázal, že tato trať je pro nás složitá. Milisekundy nás dělily od lepšího výsledku, vzduchová kapsa v posledním průjezdu nám mohla pomoci, ale celkově je to tak, jak to je. Nicméně si myslím, že naše závodní tempo je silnější a i když předjíždění zde není zdaleka snadné, jsem si jistý, že zítra můžeme bojovat o solidní body. Víkend ještě neskončil, musíme zůstat plně soustředění během závodu a být připraveni chopit se každé příležitosti.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Byla to těsná kvalifikace, ale skončili jsme za naším přímým konkurentem McLarenem o méně než desetinu. Určitě je to trochu frustrující, ale teď se musíme soustředit na závod.

Na rozdíl od dnešního sprintu bude v Grand Prix hrát větší roli degradace pneumatik; proto se musíme pokusit trochu si pohrát se strategií, zejména proto, že předjíždění zde rozhodně není snadné; pokud nejste schopni vytvořit dobrou deltu tempa správnými volbami během závodu.

Věřím, že zítra je ještě možné všechno, ale pro oba naše jezdce bude důležité se od samého začátku plně soustředit na náš výkon. Charles, Carlos a celý tým jsou velmi motivovaní a odhodlaní odvést co nejlepší práci. Budeme útočit až do konce.

Aston Martin

Fernando Alonso – sprint: 11. - kvalifikace: 8.

Jsem rád, že jsem se v dnešní kvalifikaci dostal do Q3 a vůz se choval lépe než v kterémkoli jiné části víkendu. Ve sprintu jsem nemohl doufat v žádný pokrok, ale poté jsme provedli několik změn v nastavení a zdá se, že vše funguje podle očekávání. Tým odvedl dobrou práci a také zvládl veškerý provoz během rušné kvalifikace. Pro zítřek je to dobrá startovní pozice, těžko se tu předjíždí, takže doufejme, že tento výkon dokážeme přenést do závodu.

Lance Stroll – sprint: 13. - kvalifikace: 15.

V prvním kole v Q2 jsem měl velký problém v první zatáčce a ztratil jsem asi půl sekundy. Nemyslím si, že pneumatiky byly na začátku kola v úplně správném okně, protože přilnavost tam zcela chyběla, takže to byl konec mých nadějí na postup do Q3. Když se ohlédnu zpět, měl jsem zajet mnohem rychlejší výjezdové kolo. Vůz po několika změnách nastavení po sprintu byl v kvalifikaci konkurenceschopnější, takže i když to bylo těsné, myslím, že jsem měl na více. Závod je pro nás obvykle těžší, protože náš vůz je docela tvrdý na pneumatiky, ale uvidíme, jak se nám bude zítra dařit.

Mike Krack, šéf týmu

V Kataru jsme byli o něco konkurenceschopnější a myslím, že Fernandovo místo v kvalifikaci představuje maximum, které jsme mohli očekávat. Kolo bylo čisté, elegantní a skýtá nám dobrou příležitost zítra bojovat o body. AMR24 se však řídilo téměř na ostří nože, oba řidiči měli časté stavy přetáčivosti. Ta ovlivnila Lanceovu finální kolo v Q2. Uvidíme, co přinese zítřek. Sprint ukázal, že je zde obtížné předjíždět – zejména s kratší DRS zónou – a že práce s pneumatikami nebude snadná. Budeme i nadále tlačit na pokrok u obou vozů.

Haas

Kevin Magnussen – sprint: 10. - kvalifikace: 10.

Myslím, že ve sprintu jsem udělal téměř to nejlepší, tedy mohl jsem předjet Gaslyho, ale to není důležité. Měl jsem DRS, ale moje startovní pozice zničila jakoukoli šanci na body, ale desáté místo jim bylo blízko. Bylo dobré dostat se v kvalifikaci do Q3, jsem trochu naštvaný kvůli své chybě v desáté zatáčce, protože jinak bych mohl být ještě o pozici lepší. Se startovní pozicí jsem stále docela spokojený, zítra mě čeká dlouhá cesta, takže doufejme, že budeme mít opět rychlost jako ve sprintu a získám nějaké body. Důležité je, že jsme se kvalifikovali před Alpine a RB – to byl cíl – Gasly je hned za mnou a startuje z čisté strany startovního roštu, takže to bude těsná bitva.

Nico Hülkenberg – sprint: 7. - kvalifikace: 18.

Hezký pocit získat body už v sobotu, což pro nás není běžné nebo samozřejmé, takže je určitě beru. Byl to konkurenceschopný závod, rychlost byla solidní a být schopen udržet Red Bull za sebou je potěšitelné. V kvalifikaci se v průběhu kola vyskytl technický problém týkající se hospodaření s energií – neměl jsme plné nasazení. Pro rychlé kolo mi chyběla, což je tady velmi drahý špás, takže to je důvod, proč jsem v Q1 vypadl. Budeme se snažit dosáhnout pokroku, zotavit se, jak jen to bude možné, ale závodění a předjíždění je zde velmi obtížné. Dnes ráno jste viděli, že závodění je celkem statické, ale zítra do toho dám maximum.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Bohužel to byla smíšená kvalifikace, ale pozitivní je, že Kevin odvedl opravdu dobrou práci, když se dostal do Q3. Včera se trochu trápil a podle svého vlastního přiznání řekl, že z vozu nedostal vůbec to nejlepší. Měl docela slušný sprint; trochu upravil svou jízdu, takže jsem za Kevina šťastný. Jeho jízda na ojetých pneumatikách v Q3 byla mega, ale při své poslední jízdě na nových pneumatikách stačil okamžik a ztratil čas, ale neříkám, že je to jeho chyba, vypadá to, že došlo k poryvu větru, takže měl prostě smůlu.

Na Nicově straně nebyl jeho pocit ve voze tak špatný, ale to, proč vypadl v Q1, s ním nemá nic společného. V jeho pomalém kole jsme byli ve špatném režimu a neuvědomili jsme si to, což pro tým není přijatelné! Ztratil půl sekundy a skončil v Q1, musíme se s tím jako tým vypořádat. Ve sprintu jsme viděli, jakou má rychlost, takže i přes jeho postavení na startu se pokusíme se najít způsob, jak ho dostat na body.

Náš výkon ve sprintu byl úžasný, soustředili jsme se na to, abychom porazili naše přímé konkurenty. Nico měl docela slušný start a jakmile Max předjel Gaslyho, smířili jsme s tím, že s ním nebojujeme, ale Nico měl dobré tempo a po zásluze před Maxem zůstal, což je obrovské pozitivum. Kevin v první polovině sprintu jel agresivně a jeho rychlost byla hodně pozitivní. Zisk dvou bodů je pro nás opravdu přínosem.

Alpine

Pierre Gasly – sprint: 9. - kvalifikace: 11.

Den smíšených pocitů - jak ve sprint, tak v kvalifikací. V obou případech to bylo nakonec extrémně těsné. Ve sprintu jsem do toho dal všechno a skončit na devátém místě, těsně za body, byl pravděpodobně nejlepší výsledek, jakého šlo dosáhnout. Důležité je, že jsme se před nedělním závodem naučili několik věcí. S kvalifikací jsem nebyl příliš spokojený, protože mi Q3 unikla jen o setinu sekundy. Rozhodně jsem měl rychlost na první desítku, ale byly to minimální rozdíly; pravděpodobně jsem mohl odvést lepší práci a maximalizovat můj celkový výkon. Je to těžká trať, velmi ošidné podmínky, ale myslím, že jsme na zítřejší závod dobře připraveni. Budu se snažit zítra bojovat s našimi soupeři a zaměřit se na cenné body.

Esteban Ocon – sprint: 14. - kvalifikace: 20.

Rušný den. Ve sprintu jsem udělal co bylo možné, předjel několik soupeřů. V kvalifikaci jsem měl pocit, že jsem v Q1 zajel čisté kolo bez chyb, ale nepostoupil jsem. Samozřejmě budu zítra usilovat o podobný start do závodu jako v dnešním sprintu a budu chtít vybojovat nějaká místa. Držíme pospolu a pokračujeme v naší tvrdé práci, abychom byli na závod připraveni.

Oliver Oakes, šéf týmu

Nebyl to nejhladší den a po tom, jak si vůz zatím během víkendu vedl, jsme od dneška pravděpodobně chtěli trochu víc. Pierre odvedl skvělou práci, když se včera kvalifikoval v čele středu pole, ale ve sprintu jsme to nedokázali proměnit v body. V kvalifikaci vypadal Pierre opět konkurenceschopně, ale v posledním kole v Q2 se trochu trápil. Esteban si vedl dobře a na začátku sprintu zlepšil své umístění, když v úvodním kole získal čtyři místa. Ve voze se necítí úplně pohodlně a my s ním pracujeme, abychom pochopili, proč a jak udělat zlepšení. Zítřejší závod je dlouhý a startovní pole je tak těsné, takže budeme bojovat až do konce a uvidíme, kde skončíme.

Kick Sauber

Guanyu Zhou – sprint: 19. - kvalifikace: 12.

Dnešek byl velmi dobrý. Ve skutečnosti si myslím, že to byla moje nejlepší kvalifikace v tomto roce a jsem rád, že mě nová podlaha opět sune správným směrem. Do sprintu jsem odstartoval na měkkých pneumatikách, abych měl více zkušeností, pokud jde o strategii pneumatik pro zítřejší závod. Bylo zřejmé, že soft nebude fungovat, ale i tak se mi podařilo shromáždit cenná data a informace. V kvalifikaci tým odvedl dobrou práci, když mi poskytl dobře vyvážený vůz, což mi umožnilo zajet solidní kolo. Stále máme před sebou práci: soustřeďme se na zítřek, dáme do toho vše, co máme, a udělejme vše, co je v našich silách, abychom dosáhli dobrého výsledku.

Valtteri Bottas – sprint: 12. - kvalifikace: 13.

S dnešním výkonem týmu jsem docela spokojený, a to jak ve sprintu, tak v kvalifikaci. Už je to nějaký čas, co jsme byli v tak výhodné pozici, takže je to určitě pozitivní a doufám, že šanci proměníme v dobrý výsledek. Samotný sprint dnes nebyl nijak zvlášť rušný: získal jsem místo na startu, ale pak se věci rychle uklidnily. Přinejmenším nám to dává náznak, že by mělo být možné udržet se v závodě vozů před námi. Do kvalifikace jsem vstoupil poměrně sebevědomě: doufal jsem, že budu bojovat o místo v první desítce, ale zjistil jsem, že ve srovnání se včerejškem jsem méně spokojený s vyvážením vozu, což ovlivnilo mou konzistenci v průběhu kvalifikace. Nicméně jako tým jsme v silné pozici, abychom zítra bojovali o body, což je nejdůležitější.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Kvalifikace zde v Dauhá byla jednou z nejnáročnějších v sezóně, protože výjezdové kolo se ukázalo být rozhodujícím faktorem pro výkonnost. Vyžadovalo to naplánování správné sekvence, aby byly zajištěny správné teploty pneumatik na začátku rychlých kol. Náš tým a jezdci odvedli skvělou práci při přípravě na kvalifikaci, což vyústilo v jeden z našich nejlepších výkonů v sezóně, když ji Zhou i Valtteri dokončili bez jakýchkoli chyb. I když jsou rozdíly stále extrémně nízké, musíme tento výsledek přivítat, protože by měl našemu týmu poskytnout další motivaci, abychom se mohli soustředit po zbytek sezóny. Nevzdali jsme se, o čemž svědčí naše pokračující úsilí ve vývoji vozu, včetně nedávných vylepšení podlahy a předního křídla. Musíme i nadále dávat vše dohromady, usilovat o dokonalé provedení a společně pracovat na našem důležitém cíli. Dnešní dopolední sprint byl rozhodující pro získání cenných dat, pochopení degradace pneumatik, což nám umožnilo mít jasnou strategii pro každou variantu pneumatik, dostupnou v zítřejším závodě. Celkově to byl pozitivní den a jsme rádi, že jsme z kvalifikace vyšli s úsměvem na tváři. Doufáme však, že si tento pozitivní impuls přeneseme i do zítřejší hlavní Grand Prix.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda – sprint: 17. - kvalifikace: 14.

Nebyl to snadný den. Co se týče výkonnosti, myslím, že byla dost podobná jako včera. V Q1 jsem se dostal do provozu a byl na hraně s časem na kolo, ale naštěstí se mi podařilo projet. Q2 byla čistá a já cítil, že jsem do svého kola dal všechno. Bohužel se zdá, že jsme neměli dostatečnou rychlost a moje místo bylo v podstatě maximum, jehož jsem dnes mohl dosáhnout. Přes noc se podíváme na data ze sprintu a kvalifikace, abychom se pokusili pochopit, kde se můžeme pro závod zlepšit. Zítra to nebude snadné, ale uděláme vše, co bude v našich silách, a pokusíme se vše maximalizovat.

Liam Lawson – sprint: 16. - kvalifikace: 17.

Když jsem začínal své poslední kolo, byl tam trochu provoz, a když jsou rozdíly v setinách sekundy, je to frustrující. Moje pneumatiky nebyly úplně připravené, což začátek mého kola ohrozilo. Nedokázal jsem zlepšit svůj čas z prvního kola, což mě vyřadilo z Q1. dnes jsem se ve sprintu trápil, zítřek bude těžký. Budeme jako tým před zítřkem pracovat tak tvrdě, jak jen budeme moci, a hledat příležitosti na trati.

Tim Goss, technický ředitel

Páteční slibná pozice Liama na startovním roštu sprintu byla bohužel vážně ohrožena hned v prvním kole. Nedostatečná přilnavost a špinavé pneumatiky z jízdy za hranicí tratě velmi ztěžovaly udržení pozice. Spolu s tím se vážně poškodila podlaha, což znamenalo, že byla malá šance na získání ztracených míst. Kvalifikace byla velmi těsná. Nedokázali jsme zopakovat náš výkon z té páteční. Kombinace nižších teplot a tvrdých pneumatik znamenala, že příprava pneumatik se ukázala být hlavním prvkem tréninku, kdy týmy zkoušely různé kombinace přípravných kol se střídavým úspěchem. Vyvážení vozu zůstává v zásadě dobré a jsme si jisti, že oba jezdci mohou v závodě bojovat o bodované pozice.

Williams

Alex Albon – sprint: 15. - kvalifikace: 16.

Dnes jsem prostě nebyl dost rychlý a bojoval s tím vlastně celý víkend. Týmy jako Alpine a Sauber přinášejí vylepšení, takže trochu zaostáváme. Mezi sprintem a kvalifikací jsme udělali několik dobrých změn, ale nestačilo to. Také nás trochu zaskočil vítr na konci našeho kvalifikačního kola. Zítra se pokusíme poučit a odvést tu nejlepší práci, jakou můžeme, ale není snadné tady předjíždět, takže uvidíme, co můžeme udělat.

Franco Colapinto – sprint: 18. - kvalifikace: 19.

Při řízení jsem se necítil moc komfortně a v kvalifikaci jsem se trápil s vyvážením, což mi vše velmi zkomplikovalo. V parc fermé jsme změnili zavěšení, což znamenalo, že jsem v tomto nastavení neměl šanci jet s menším množstvím paliva a trochu jsem za to zaplatil. Po sprintu jsme také udělali nějaké změny, ale možná to nebylo úplně tím správným směrem. Je to škoda, protože odstupy byly velmi těsné, ale naše včerejší rychlost při dlouhých jízdách byla silná, takže se zítra zaměříme na to, abychom na to tlačili a uvidíme, jak to půjde.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Dnes to nebyl výsledek, který jsme chtěli, protože jsme se snažili najít výkon potřebný ke konkurenceschopnému představení. Oba vozy byly v Q1 vyřazeny, i když Alex byl velmi blízko k postupu do Q2, ale v poslední zatáčce svého rychlého kola se zasekl a ztratil čas. Uvidíme, co můžeme udělat zítra, protože naše páteční rychlost při dlouhých jízdách byla konkurenceschopná, ale je těžké nás zde předjíždět, takže to bude těžký boj o získání některých míst.