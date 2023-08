"Je to frustrující takto odjíždět na dovolenou," reaguje Wolff na poskakování Mercedesu

Stříbrné šípy v Belgii nasadily velké vylepšení svého vozu v podobě nových bočnic, podlahy a zadního křídla. A i když si Lewis Hamilton v neděli nakonec dojel pro čtvrté místo, společně si se svým týmovým kolegou Georgem Russellem stěžoval na nepříjemné poskakování jejich monopostu, což měli předtím vyřešené.

"Jde jen o další vývoj vylepšení, které jsme přivezli do Monaka. Nepřineslo mnoho výkonnosti, ale umožnilo nám se podívat na odlišné směry vývoje. Tohle je reakce na něj. Snažíme se učit na letošním voze," říká technický ředitel Mercedesu Mike Elliot.

"Když se podíváte na to, kde jsme my a kde je Max, tak musíme zajistit, abychom pochopily všechny možné lekce z letošního auta a přetavili je v ty správné věci pro příští rok," komentuje dále poslední balík úprav na voze W14.

Jenže jeho šéfa Tota Wolffa trápí nešvar, který se s ním vrátil: "Zdá se, že následujeme podobné směry ve vývoji, ale jedno auto je rychlejší - bylo o sekundu a půl rychlejší, když na to [Verstappen] tlačil na začátku stintu, takže tomu musíme přijít na kloub."

Nové bočnice Mercedesu v Belgii | zdroj: Giorgio Piola

"Viděl jsem data a hovořil s jezdci. Hlavním omezujícím faktorem víkendu bylo poskakování. Auto skáče doslova na všech rovinkách. I Blanchimont je zatáčka, kde musel Lewis ubírat, normálně ho projíždíte naplno. A když vám to skáče na rovinkách, pak při brzdění přehříváte pneumatiky.

Jde o příšerný cyklus, o víkendu nás to omezoval. Je to frustrující odjíždět takto na dovolenou, v příštích dnech toho ale budeme muset na základě dat více pochopit," mračí se Wolff.

Je poskakování dáno novinkami, jež se na voze objevily? "Musíme to zanalyzovat. Do vylepšení jsme vložili tolik tvrdé práce. Kluci z oddělení aerodynamiky a provozu dodali toto vylepšení, musíte před nimi smeknout. Myslím, že podlaha by mohla být tím důvodem, proč nám to skáče, ale uvidíme to na datech," odpovídá šéf Mercedesu.

Věří ale, že zahození ultra-úzkých bočnic v Monaku a vydaní se novým směrem bylo správným krokem: "Možná ještě na něco musíme přijít, protože pořád věříme, že směr, který se nyní ubíráme, je tím správným... před letní přestávkou cítím, že jsme celkově na té správné trajektorii," dodává.