Příliš přísná penalizace Norrise? McLaren žádá FIA o přezkoumání způsobu udělování trestů + VIDEO

Norris během závodu nezpomalil za žlutých vlajek, kterých si dle svých slov nepovšiml stejně jako žádného nebezpečí na trati, na níž dle komisařů ležel kousek zpětného zrcátka z Albonova Williamsu.

"Nevím, jak to bylo zřejmé v televizi, ale pro nás v autě nikoliv. Nevěděl jsem, kde to zrcátko bylo. Nevěděl jsem, o co šlo. Samozřejmě to bylo jasné, jakmile na něj někdo najel a všude byly úlomky. Ale před tím to nebylo tak špatné," uvedl například stříbrný Charles Leclerc z Ferrari.

Vedení McLarenu přiznalo chybu jezdce, zároveň však zpochybnilo výši trestu, který dostal. Obdržel deset sekund stop & go, což jej vyřadilo z boje o vyšší pozice. Z boxů se na trať vrátil s velkou ztrátou jako poslední poté, co stáhl náskok vedoucího Maxe Verstappena na 6 desetin sekundu a zadělal na dramatickou koncovku.

"Vypadalo to, jakoby tam vytáhl hodně zaprášenou knihu a řekli: 'Podívejme se, co se v ní píše, aplikujme tohle,'" popisuje Andrea Stella své dojmy "z přílišného zjednodušování" při udělení trestu Norrisovi. Pomohlo to také oběma pilotům Ferrari, které náskok McLarenu stáhlo na 21 bodů.

Let's take a closer look 🔍



This yellow flag infringement cost Lando Norris a stop/go penalty ⚠️#F1 #QatarGP pic.twitter.com/bI2UXZSWxy — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

FIA je přitom pod palbou kritiky poté, co před týdnem vyměnila ředitele závodů a zkušeného komisaře Paola Basarriho, v této sezóně přišla také o technického ředitele i výkonného ředitele. Sama přiznává, že ji docházejí kvalifikovaní lidé

"Trest byl zasloužený. Jde však o dva požadavky, které bychom všichni při udílení trestů znali: jedním je přiměřená velikost a specifičnost. Udělení trestu postrádalo oba tyto požadavky," uvádí závodní ředitel McLarenu.

"Specifičnost souvisí s tím, co zvažujeme. Jde o akutní nebezpečí pro někoho? Je tam havárie? Vede to k přiměřené velikosti: trest by měl být úměrný závažnosti přestupku," zdůrazňuje Stella.

"Je zajímavé, že FIA sama někde vytahuje a schovává žluté vlajky, v některých fázích byly dokonce odstraněny. Což vypovídá o tom, jak závažná situace byla. Lando nezpomalil, nicméně schází ta přiměřená velikost a specifičnost, což je znepokojující. Může to mít také rozhodující dopad na vývoj šampionátu," pokračuje.

FIA by to podle něj měla "velmi pečlivě zvážit, pokud chceme, aby férovost byla součástí závodění v F1. Očekáváme, že tento příklad udělení tak přísné penalizace bude u FIA přezkoumán. Rozhodně tam je prostor pro zlepšení. _Dali jsme najevo, že očekáváme přezkoumání tohoto případu, ale nechceme nijak komentovat změny ve vedení závodů."

Ředitel Mercedesu Toto Wolff k tomu dodal: "Tresty byly brutální, zejména trest McLarenu - a může je stát šampionát... Měl by vyhrávat rozum a v tuto chvíli to tak podle mě nevypadá."