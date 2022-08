"Udělal jsem místo pro Piastriho, vítězství pro všechny," dobírá si Alonso Alpine a popisuje jednání s Astonem

Vedlo to k dramatické situaci, kdy francouzská stáj jmenovala svého juniora Oscara Piastriho do role závodního pilota, ale mladík to chvíli na to popřel s tím, že žádnou smlouvu s Alpine nepodepsal. Alonso nyní přibližuje, jak probíhala jednání s Astonem a směje se paradoxní situaci, která následně u jeho současného zaměstnavatele vznikla.

"Všechno začalo, když Sebastian [Vettel] oznámil svůj odchod. Myslím, že Aston na to rozhodnutí čekal. Byli spokojeni s tím, že Sebastian bude pokračovat ještě jeden rok. Ten se nakonec rozhodl pro konec a oni začali volat jezdcům, kteří měli zájem," uvádí španělský pilot.

"Byl jsem jedním z nich a byl jsem stále volný. Začali jsme ten víkend jednat o podmínkách, jaké bych očekával a o tom, co by oni očekávali ode mě. V našich očekáváních jsme se rychle shodli a splnili všechna naše přání. V pondělí dopoledne jsme podepsali smlouvu a rozhodli jsme se to hned oznámit, než to někde unikne," popisuje Alonso.

Fernando Alonso s vozem Alpine A522 v Baku | foto: Alpine F1 Team

Připouští, že u Alpine byl sice spokojený, ale k rozhodnutí o přestupu došlo, když se jeho jednání s francouzským vedením zasekla: "Na každé tiskové konferenci, které jsem se letos zúčastnil, bylo docela jasné, že jsem spokojen s pokrokem, který jako tým děláme."

"Pro mě šlo o neuvěřitelnou cestu, když jsem se vrátil do sportu s Alpine, který považuji za svůj tým, za svou rodinu. Společně jsme vyhráli tolik věcí! Bude to součástí naší historie - nejen historie skupiny Renault, ale také historie Fernanda," pokračuje.

Fernando Alonso trénoval i o prázdninách | zdroj: Fernando Alonso

"Byl jsem spokojený, ale z jednoho či druhého důvodu, jsme se několik měsíců neposouvali kupředu. Přišlo mi to jako logický krok, protože Aston mi chtěl moc pomoct a hodně věřil mým schopnostem rozvíjet projekt na trati i mimo ní," prozrazuje Alonso.

V závěru se vyjádřil k ostudě, kterou udělalo Alpine, když oznámilo Piastriho jako svého jezdce, přičemž ten už byl dohodnutý na svém působení jinde (u McLarenu). "Přišlo mi, že uvolnit místo pro mladého a talentovaného jezdce jako Oscar po všech těch měsících a jednáních, bylo správnou věcí, a vítězstvím pro všechny," směje se Alonso, který v té době již věděl o plánech australského mladíka, jehož zastupuje jeho kamarád Mark Webber.