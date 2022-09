Piastri, Ricciardo, Webber: Tři Australané se konečně sešli, aby si vyříkali kauzu přestupů

Daniel Ricciardo neprožívá u McLarenu dobré období - za svým týmovým kolegou Landem Norrisem hodně zaostává a kvůli špatné výkonnosti se jej vedení týmu rozhodl nahradit od příští sezóny Oscarem Piastrim - šampionem Formule 2, kterého zastupuje bývalý pilot Mark Webber.

Zatímco o konci Ricciarda se vědělo již dříve, jeho nahrazení Piastrim stáj z Wokingu potvrdila až v pátek po zasedání Rady FIA pro uznávání smluv. Ta ve sporu s Alpine rozhodla ve prospěch McLarenu, který má s australským mladíkem platnou smlouvu.

Francouzský tým selhal hned na několika frontách, proto se Webber rozhodl pro svého klienta sehnat závodní místo jinde. Naivitu vedení završil odchod Fernanda Alonsa ke konkurenčnímu Aston Martinu.

Ricciardovi se u McLarenu nedaří | foto: McLaren

Jak ale vše snáší Ricciardo, jehož krajané "upekli" v zákulisí překvapivý přestup? "Osobně jsme se neviděli do té doby, co to začalo. Cítil jsem, že to není zapotřebí, ale Mark to vnímal tak, že si chce promluvit, svým způsobem se omluvit a zjistit, jak se mi vede," popisuje pilot McLarenu.

"Vím, jak to v tomto sportu chodívá - nejde o nic osobního vůči mě. Jen se chtěl ujistit, že tomu rozumím a že jsem OK. Cítí se opravdu špatně z toho, jak to probíhalo a jak o věcech informovala média, takže to bylo příjemné si s ním o tom popovídat," říká Ricciardo o setkání s Markem Webberem.

Potvrzuje i to, že se soukromě sešel také s Piastrim, který ho od roku 2023 u McLarenu nahradí: "Mluvil jsem s Oscarem a ujistili jsme se, že mezi námi nepanují žádné špatné pocity. Vím, jak to funguje. Snaží se dostat do Formule 1, má jít pro něj o skutečně velký okamžik a já nechci, aby to pro něj bylo nepříjemné."

Junior Alpine Oscar Piastri bude příští rok debutovat s McLarenem | foto: FIA

"Nejde o nic osobního, celý rozhovor byl o tom. Opravdu mu přeji, aby se mu dařilo a zažil v F1 dobrou kariéru. Když nekomunikujete, tak nikdy nevíte, jak se někdo cítí nebo jak smýšlí," popisuje Ricciardo, co jej vedlo k setkání s krajanem, jenž dosahuje úspěchů v juniorských sériích.

"Je mnohem mladší než já, nevím, jak se cítí, jestli je nervózní z toho, aby ke mně přistoupil a zjistil, jak se mi vede. Chtěl jsem, aby bylo jasno v tom, že jeho pozici rozumím a nechovám vůči němu žádné špatné pocity. Myslím, že jsem zajistil, aby se cítil lépe," domnívá se Ricciardo.

"Poslední věc, kterou by si podle mě přál, by bylo nějaké napětí mezi několika málo Australany v tomto sportu. Jsem rád, že jsme to udělali," uzavírá po setkání 33letý pilot McLarenu, jenž si nyní musí najít místo někde jinde.