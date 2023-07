"Nejlepší z mladých jezdců, k Maxovi by perfektně seděl," chválí Marko Norrise. A Ricciardo brzy zpět?

McLaren prožil v Silverstone skvělý víkend a Lando Norris to dotáhl až na druhé místo na pódiu. Po startu se mu dokonce podařilo dostat před Maxe Verstappena, ten si svou vedoucí pozici však po pěti kolech vzal zpět.

Hornerovi kopírování Red Bullu nevadí

Stáj z Wokingu přivezla balík vylepšení, který fungoval dle očekávání. Její konstruktéři se inspirovali u Red Bullu, který dominuje letošnímu seriálu Formule 1. "Mají podobný koncept. Díval jsem se na to auto na roštu. Můžete si všimnout, že filozofie, kterou si propůjčili, je velmi podobná. Lichotí nám to," poznamenal šéf týmu Christian Horner na adresu vozu MCL60.

Norris s ním předvedl druhé nejrychlejší kolo, přestože měl v závěru obuty tvrdé pneumatiky, zatímco ostatní soupeři kroužili na měkčích směsích, které byly papírově o 0,6 - 1,2 sekundy na kolo rychlejší. Jeho týmový kolega Oscar Piastri dojel čtvrtý, zatímco Sergio Pérez s druhým Red Bullem skončil šestý.

Lando Norris v Silverstone před Red Bullem | foto: McLaren

Marko usiluje o Norrise

Není tedy divu, že jej Marko otevřeně kritizuje a intenzívně vyjednává s Norrisovým manažerem. "Lando má s McLarenem smlouvu do roku 2025, ale je s přehledem nejlepším z mladých jezdců," prohlásil odborný poradce Red Bullu po Velké ceně Británie.

"S jeho mladou osobností by také nejlépe zapadl do Red Bullu. A není tajemství, že jsou s Maxem dobrými kamarády," pokračuje otevřeně Marko, jenž by Norrise rád získal pro svůj tým.

Kariéra De Vriese v F1 by mohla brzy skončit | foto: Pirelli

Ricciardo brzy u AlphaTauri?

Poté se vyjádřil k možnému nahrazení nevýrazného Nycka de Vriese v dceřiné stáji AlphaTauri Danielem Ricciardem, jenž si dal letos od F1 pauzu.

"Příští týden máme test a pak uvidíme," odpověděl k možné výměně. Mohlo by k ní dojít již brzy? "Podíváme se na testy pneumatik, potom budeme moci hovořit," doplňuje 80letý Rakušan. Někteří si tento výrok vykládají tak, že rozhodnutí již padlo. Zazávodí si tedy Ricciardo v F1 ještě letos?