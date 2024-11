V kvalifikaci poprvé od GP Rakouska vítězí Verstappen, Ferrari ztrácejí dech

Opět se na trati Lusail ochladilo, 19°C bylo o dva méně než ve sprintu (trať byla jen o tři stupně teplejší, zatímco ve zkráceném závodě měla 25°C), vlhkost vzduchu se vyšplhala na 60 % a vítr opět severozápadní měl sílu 12,2 km/h. Tři a půl hodiny po skončení sprintu se tedy piloti znovu posadili do kokpitů, aby absolvovali letošní předposlední kvalifikaci.

Q1 - 18 minut

Russell, Magunssen, Zhou a Bottas - ti vyjeli na trať první a pilot Haasu také zaznamenal v duchu chytré Horákyně první čas (1:23,505), protože během zaváděcího kola Russella předjel. Jenže vzápětí byl jeho výkon smazán za porušení traťových limitů, takže na chvíli se v čele tabulky objevil Bottas (1:22,753). Bylo zjevné, že trať se ohřívá poměrně pomalu, proto někteří piloti absolvovali dvě rychlá kola za sebou.

Predikce závodního studia určila jako limit postupu do Q2 výkon pod 1:21,9. Ten se ale zdál poněkud zakletý. Sainz jr. třeba svůj první pokus vzdal a zajel do boxů, Leclerc, Hamilton, Pérez i oba piloti McLarenu mu také byli na hony vzdáleni. Do čela se tak posunul Verstappen (1:21,713) a jenom vyčkával, kdo se pochlapí. Nakonec ho postupně překonali Norris, Leclerc, Sainz jr. a Russell - ten zajel vůbec nejlepší čas Q1 - 1:21,241, ale větší drama se odehrávalo na druhém konci startovního pole.

Williamsy neměly den - první pokusy oběma pilotům vzalo nedodržení traťových limitů, poté se nemohli dostat před hranici 1:22,4. Albon chvíli hýčkal naději, ale bravurním výkonem v poslední možné chvíli ho překonal Cunoda o 0,047 vteřiny. Zato Hülkenberg se po výborném výkonu ve sprintu zoufale omlouval týmu a nechápal, proč je vůz najednou tak špatný. Náladu pod psa měl i Lawson, jenž si po dojezdu stěžoval mechanikům: „Alonso po svém rychlém kole záměrně zpomalil mezi zatáčkami 9 a 10. Stojí to za prd, pánové!" a dostal odpověď: „Byl to Stroll.“ Na jeho neúspěchu to ale nic nezměnilo. Naprosto nepochopitelný byl pro Alpine výkon Ocona, jenž masivně zaostával za Gaslym a nedokázal se odpoutat ze dna výsledkové listiny. Zato u Sauberu se mohlo slavit - po hodně dlouhé době se oba zelené vozy protáhly do Q2

Do Q2 nepostoupili: Albon, Lawson, Hülkenberg, Colapinto a Ocon.

Q2 - 15 minut

Napětí stoupalo, na trať vyrazila čtveřice Russell, Sainz jr., Piastri a Leclerc. Časy už se pozvolna začaly blížit hranici 1:21,0 - tedy v případě silné čtyřky. Aston Martin připadal ostrov bezradných - Alonso po smyku v zatáčce 6 se stáhl do boxů, Stroll výrazně zaostával. Všechny zelené vozy, ať lahvově či hráškově zbarvené, opět volily dvě rychlá kola za sebou, stejně jako Gasly.

Určitou záhadou bylo rychlé kolo Péreze, jenž mezi zatáčkami 4 a 5 zjevně vyjel za okraj trati, ale jeho čas mu zůstal. Zaznamenáno bylo nebezpečné vypuštění Sainze jr. před nos Hamiltona, ale bez dalších následků. V druhých pokusech vytasil drápky Verstappen a poměrně bez potíží zdolal všechny soupeře prvním časem pod 1,21,0 (1:20,687). Vyrovnal se mu jediný Norris (1:20,983), ostatní se pohybovali těsně nad touto hranicí. Pět minut před koncem došlo ke kuriózní situaci, kdy byli Leclerc, Sainz jr. a Hamilton seřazeni za sebou vždy s rozdílem jediné tisíciny.

Tentokrát se bitva o Q3 týkala i Péreze a Hamiltona. Checo ale vůbec druhý čas nezajel a mnoho diváků se tedy ptalo, zda mu byl započten čas v rozporu s pravidly. Vytáhl se Magnussen, hájící barvy Haasu a dostal se časem 1:21,387 na sedmé místo. Z něj se sice propadl na deváté, ale získal skalp Péreze a především Gaslyho, jenž zůstal za branami Q3 o neuvěřitelných 0,012 vteřiny. Proto ho nemusel mrzet „pokus na poslední chvíli“ v podání Alonsa, jenž poněkud napravil pošramocenou pověst Aston Martinu - Stroll se do boje o postup vůbec nezapojil. Předčili ho i Bottas se Zhouem, jejichž postupné zlepšování časů bohužel nevedlo k postupu, ale slušný zisk pozic jim přineslo.

Do Q3 nepostoupili: Gasly, Bottas, Zhou, Cunoda a Stroll.

Q3 - 12 minut

Magnussen, Russell a Piastri se pustili do boje o finální TOP 10, ovšem George a Oscar první rychlé kolo vypustili, protože se sešli na cílové rovince a ani jeden nechtěl tomu druhému poskytnout výhodu jízdy v závětří. Magnussen tak měl premiérový výkon 1:21,500, ale bylo jasné, že časy půjdou pod 1:21,0. Situace se poněkud zamotala u McLarenu - Norris při prvním pokusu chyboval v sekci zatáček 4 a 5, při druhém zase „potkal“ na trati Verstappena chystajícího se na rychlé kolo. Piastrimu první pokus také nevyšel, proto si prozatímní pole-position nárokoval Verstappen (1:20,650). Ferrari působilo poněkud unaveně, Sainz jr. se vůbec nedokázal vyrovnat Leclercovi.

Druhé pokusy byly v několika případech bitvou o všechno. Norris musel zajet nějaký čas, stejně jako Alonso, Russell chtěl dokázat, že jeho předchozí výkony ho opravňují k zisku pole-position. Skutečně se před Maxe dostal, jenže ten zvládl odvetu. Norrisův výkon byl poněkud na jistotu, hoši z Maranella se dokázali zlepšit (Sainz jr. ovšem o jedinou tisícinu), ale nikoli dostatečně, proto se mezi ně vklínil Hamilton, jemuž druhý pokus také nevyšel. Alonso opět hasil požár na poslední možnou chvíli a díky tomu zdolal opět nepříliš výrazného Péreze a Magnussena, jenž byl dalším z těch, jimž nevyšla snaha o zlepšení.

Před zítřejším závodem má karty pro Pohár konstruktérů rozdán lépe McLaren, ovšem zajímavé budou i boje v druhé polovině tabulky.

GP Kataru (Losail International Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:20,520 2. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:20,575 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:20,772 4. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:20,829 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:20,852 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:21,011 7. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:21,041 8. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:21,251 9. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:21,425 10. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:21,500 11. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:21,437 12. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:21,501 13. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:21,731 14. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:21,771 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:21,911 16. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:22,390 17. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T 1:22,411 18. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:22,422 19. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:22,594 20. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:22,714

