PROHLÁŠENÍ po Grand Prix: Odhodlání všech před posledním závodem roku

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo:

Závod jsem si celkově docela užil, zejména na začátku, kdy jsme na sebe s Landem dost tlačili. Po startu z druhého místa jsem v první zatáčce vedl, byl jsem schopen jet na maximum a dostat pneumatiky do správného okna. Vůz se choval mnohem lépe a dnes jsem si to hodně užil. Bylo hezké vyhrát i na suchu, už je to pár závodů, kdy se mi to naposled povedlo. Rozhodně to nebyl nudný závod, po restartech a safety caru jsem toho musel zvládnout hodně, ale poučil jsem se z toho a dokázal zůstat vpředu. Jsem velmi hrdý na to, že jsem zde v Kataru vyhrál a jsem hrdý na tým za naše výkony po celý víkend. Je to skvělá trať a jedna z mých nejoblíbenějších v kalendáři. Musíme se ujistit, že v Abú Zabí vyladíme naše nastavení a doufejme, že sezónu zakončíme dalším skvělým závodem.

Sergio Perez, nehoda

V tu chvíli to pro mě vypadalo dobře, seděl jsem na pátém místě a byl jsme v boji o stupně vítězů. Pak, když jsem zahříval pneumatiky a připravoval se na restart, měl jsem masivní nárůst výkonu, když jsem na výjezdu z dvanácté zatáčky šlápl na plyn. Se studenými pneumatikami jsem to nemohl zvládnout, v podstatě to znamenalo, že jsem auto neřídil, a pak už bylo všechno ztraceno. Je to docela zklamání, že jsem skončil takhle. Tento víkend jsem měl několik pozitivních signálů co do výkonu a myslím, že jsem se tento víkend o vozu hodně naučil a našel dobrý směr. Myslím, že sezóna pro mě nebyla skvělá, bylo tam hodně vzestupů a pádů a je pár věcí, které musíme přehodnotit. Jsme v tom všichni společně jako tým a snažíme se vrátit naši sezónu zpět do správných kolejí. Doufejme, že Abú Dhabí to dokáže a budeme mít silný víkend.

Christian Horner, šéf týmu

To byla další Maxova mistrovská lekce. Byl soustředěný a měl závod pod kontrolou, jeho práce s pneumatikami v prvním stintu byla výjimečná. Myslím, že tým odvedl skvělou práci, když změnil a dodal vůz, jemuž Max mohl opravdu vtisknout svou pečeť. Byla škoda přijít o pole-position, ale Maxovi to jenom dodalo více odhodlání a motivaci vést v první zatáčce, byl to neuvěřitelný výkon Maxe i týmu. Plná čest inženýrům za to, že učinili některá velká rozhodnutí a nově nastavili potenciál vozu, což znamenalo, že Max měl Landa po celý závod pod kontrolou. Bylo to trochu šílené kvůli defektům, ale tým zareagoval a vypořádal se se vším, co mu přišlo do cesty, posádka a všichni odvedli skvělou práci.

Ferrari

Charles Leclerc, 2. místo:

Očekávali jsme, že to pro nás bude obtížný víkend, takže jsem spokojený s tím, jak dnes závod probíhal, protože jsem získal na McLaren nějaké body. Na mé straně bylo více štěstí než na Carlosově, protože byl stižen defektem. Nebýt toho, mohli jsme skončit na druhém a třetím místě; což je z týmového hlediska škoda, ale celkově bylo pozitivní být zde tak konkurenceschopný. Reprezentujeme ikonický tým Ferrari a pro nás by bylo úžasné zakončit sezónu tím, že bychom do Maranella přivezli Pohár konstruktérů. Nebude snadné získat body, které potřebujeme k zisku titulu během jediného víkendu, ale všechno je stále možné a uděláme pro to absolutně vše.

Carlos Sainz, 6. místo:

Samozřejmě s výsledkem dnešního závodu nejsem spokojený. Byl jsem v silné pozici, ale bohužel jsem měl defekt a musel jsem dokončit celé kolo s prázdnou pneumatikou. Po zastávce v boxech vyjel safety car, takže mě celá situace stála ještě více času a nakonec i několik klíčových pozic. Ono celé kolo vedlo k určitému poškození a vůz tím poněkud trpěl, což ztížilo situaci v posledním stintu. Přesto jsem rád, že se mi podařilo dovézt vůz do cíle a společně s Charlesovými pódem se nám podařilo získat důležité body. Budeme bojovat až do posledního kola závodu v Abú Dhabí o Pohár konstruktérů a doufejme, že sezónu dokončíme tím nejlepším možným způsobem.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Nejdůležitější věcí dnes je, že jsme získali více bodů než McLaren. Nyní ztrácíme 21 bodů a do konce zbývá jeden závod, což znamená, že všechno je možné. Také jsme zvýšili náš náskok před Red Bullem, což znamená, že v Abú Zabí se můžeme více soustředit na tým před námi. Dnešní závod byl trochu chaotický, ale celkově pro nás dobrý, zvládli jsme ho, rychlost byla a jsem velmi spokojený s prací, kterou jsme dnes odvedli. Měli jsme plán, že jezdci nebudou v prvních kolech příliš tlačit na pilu, aby později o to více zabrali; byli jsme si jisti, že na tvrdé směsi budeme mít rychlost až do konce. Litovat můžeme několika věcí, například Carlosova defektu, který přišel na tom nejhorším místě; musel jet celé kolo před zastávkou v boxech a to nás stálo jednu nebo dvě pozice. Nyní jedeme do Abú Dhabí, což by pro nás na papíře měl být lepší okruh. S Maxem a Mercedesem vedle nás nikdy nevíte, co se může stát v bitvě o titul. Budeme tlačit naplno až k poslednímu šachovnicovému praporku.

McLaren

Oscar Piastri, 3. místo:

Jsem spokojený. Závod jsem si užil, je to mega trať, takže je hezké odjíždět s dalším pódiem. Na trati bylo k vidění několik dobrých soubojů, ale bylo to náročné, protože se zdálo, že vozy vpředu mají velmi podobnou rychlost. Bylo těžké dostat se do oblasti DRS a pak dostatečně daleko blízko k předjíždění, ale i tak to byla zábava. Měli jsme prostě smůlu s načasováním safety caru, ale takové je závodění. Využijeme všeho, co máme, abychom příští týden uzavřeli úspěšně sezónu. Bude to vzrušující.

Lando Norris, 10. místo:

Tým mi dnes dal skvělý vůz, byl nejrychlejší, takže jsem zklamaný, že jsem v Kataru nedokázal získat maximální počet bodů. Znám pravidla kolem žlutých vlajek, ale přehlédl jsem se. Musím to brát s nadhledem. Mohu se jen omluvit týmu. Máme před sebou ještě jeden víkend a do Abú Dhabí zamíříme se stejným přístupem jako každý jiný víkend, a to je chtít vyhrát.

Andrea Stella, šéf týmu

Pozitiva dnešního závodu jsou, že jsme měli velmi silný vůz a bojovali jsme o vítězství. Oscar odjel solidní závod, ale měl smůlu s načasováním safety caru, který ho odsunul za Leclerca, ale tak to někdy v závodech chodí. Lando byl velmi rychlý a způsob, jakým se po penalizaci probojoval zpět na body, byl působivý. Není to výsledek, který bychom celkově chtěli, ale bereme, co máme.

Pokud jde o hlavní incident závodu, sektor se zbarvil do žluté právě ve chvíli, kdy do něj Lando vjel – ale požadavky jsou jasné, musíte si všímat a je odpovědností jezdců, aby rozpoznali, že jsou ve žlutém sektoru a zvolnili. Do budoucna bychom však doporučili, aby FIA usoudila, že ve všech uplatňovaných sankcích by měla být zaručena proporcionalita a specifičnost.

Když se od toho oprostíme, jedeme nyní do Abú Dhabí. Zůstáváme soustředění a odhodlaní dokončit práci jako tým.

Mercedes

George Russell, 4. místo:

Byl to velmi zvláštní závod, protože naše rychlost byla po celý víkend tak silná, ale dnes jako by se vytratila. Celkově můj závod nebyl nijak skvělý, měl jsem špatný start, pak špatné tempo a nakonec penalizace na konci závodu. Nakonec jsem na tvrdé pneumatice neměl takovou rychlost, jskou jsem předpokládal, a ve srovnání s těmi kolem nás jsem byl jednoduše pomalejší. Maxovi a Landovi se mě podařilo na startu předjet a já jsem je nedokázal znovu dojet. I po zastávce v boxech jsem se snažil pokusit dostat zpět a získat zpět svou pozici, ale marně.

Vůz byl skvělý jak po celý pátek, tak včera, takže musíme pochopit, kam se naše tempo dnes vytratilo. Lewis i já jsme měli špatný start; máme nějakou představu proč, ale musíme plně pochopit, jak jsme ztratili výkon, který jsme předvedli ve sprintu. Myslím, že nakonec můžete vidět, jak rozdílový je zisk nebo ztráta dvou desetin - dostanete se z pozice vedoucího pilota na šesté nebo sedmé místo, takže doufám, že budeme mít příští týden v Abú Zabí vůz jako z Las Vegas nebo včerejška. Bylo by skvělé, kdybychom sezónu zakončili lepším víkendem .

Lewis Hamilton, 12. místo:

Celkově to pro mě byl dost špatný závod, ale takové věci se stávají. Začalo to mým špatným startem, což byla moje chyba a vyústilo to v penalizaci, kterou jsem si odpykal během své první zastávky. Měl jsem defekt, který byl prostě nešťastný, následovaný vysokou rychlostí v boxové uličce, což bylo další moje pochybení. Vůz byl dnes hodně nedotáčivý, protože jsem neměl dostatečně nastavení přední křídlo. Dal jsem do toho všechno, co jsem mohl, ale od začátku to šlo z kopce.

Tento závodní víkend nebyl skvělý, ale máme ještě další týden, kdy se můžeme pokusit skončit o něco lépe a doufám, že budeme mít lepší výsledek. Tyto poslední závody nemají vliv na všechny ty skvělé věci, které jsme společně jako tým dokázali. Závody jsou jízda na horské dráze emocí, v životě jsem měl skvělé závody i špatné. Nakonec nezáleží, jak spadnete, ale jak se znovu zvednete - zkusíme to znovu příští týden.

Andrew Shovlin, technický ředitel

Pro tým to byl obtížný večer. Základním obrazem bylo, že vyvážení vozu bylo velmi odlišné od včerejšího sprintu – oba jezdci byli v úvodním stintu limitováni silnou nedotáčivostí a ve srovnání s vozy kolem nás jim chyběla rychlost. Udělali jsme však příliš mnoho dalších chyb na to, abychom si dosáhli lepších konečných pozic a nakonec jsme měli štěstí, že George uhájil čtvrté místo díky odstoupení nebo problémům vozů před ním.

Je to cenná lekce, jak rychle se věci mohou změnit za pouhý týden od Las Vegas a v této sezóně jsme viděli tento druh výkonnostních oscilací u všech týmů a v různých okamžicích. Je toho hodně, co se musíme naučit, abychom se zlepšili; a na to se zaměříme v rámci příprav na poslední závod sezóny v Abú Dhabí – a doufáme, že to bude pro Lewise důstojné rozloučení.

Alpine

Pierre Gasly, 5. místo:

Dnes to byl neuvěřitelný závod a jsem velmi šťastný za celý tým. Měl jsem pocit, že jsem závod zvládl hned od začátku. Byl to těžký start, ale měl jsme rychlost, abych zůstal s Kevinem a jakmile zajel do boxů, bylo to pro nás kolo za kolem naplno. Nakonec jsme se safety carem zajeli do boxů pro tvrdé pneu a pak jsem musel Carlose držet za sebou až do šachovnicové vlajky. Určitě to byl příjemný závod, vůz se choval dobře, byli jsme konkurenceschopní a věřil jsem si, že si udržím páté místo. Jdeme do posledního kola v boji o Pohár konstruktérů a musíme na to být připraveni.

Esteban Ocon, kolize

Víkend plný zklamání a dnes to pro mě byl krátký závod. Měl jsem dobrý start a předjel jsem Franca; po levé straně jsem měl Nica, ale byl jsem ve špatný čas na špatném místě. Zatáčka je velmi úzká a bohužel jsem už byl na vnější straně, když došlo ke kolizi. Byl to závodní incident, což jsem si rozhodně nepřál.

Oliver Oakes, šéf týmu

Byl to dobře zvládnutý a dobře provedený závod celého týmu, který dnes získal důležité body. Esteban byl zapleten do incidentu v první zatáčce, což nebyla jeho chyba. Závod byl neuvěřitelně rychlý se spoustou akce nahoru a dolů. Pierre udělal dobře, že se udržel v honbě za body a poté těžil z načasování safety caru při své povinné zastávce stejně jako mnoho dalších. Odvedl ještě lepší práci, když udržel Carlose na uzdě, a to vše s péčí o pneumatiky a úspoře paliva. Důležité je, že do závěrečného závodu sezóny jdeme ze šestého místa v Poháru konstruktérů s malou výhodou - cílem musí být tuto pozici udržet.

Aston Martin

Fernando Alonso, 7. místo:

Byla to pro nás velmi dobrá neděle a zisk bodů. Vůz působil o něco silněji než včera; využil jsem některé události přede mnou, několik odstoupení a penalizací; dnes večer jsem byl ve správný čas na správném místě. Už bylo načase získat nějaké body a doufejme, že si tuto formu přeneseme do Abú Dhabí a dokončíme tam sezónu na vysoké úrovni.

Lance Stroll, odstoupil

Vůz od začátku závodu nepůsobil dobře. Ve druhé zatáčce jsem zablokoval levý předek, což bylo zvláštní, protože to opravdu není zatáčka, kvůli které byste tolik brzdili. Pak jsem se v páté zatáčce dostal do kontaktu s Alexem, což bylo naprosto neúmyslné. Nesnažil jsem se s ním závodit; jen jsem chtěl udržet svou stopu na vnitřní straně zatáčky, ale vůz se náhle masivně stal nedotáčivým. Myslím, že moje pneumatiky možná nefungovaly správně, protože jsem s tím nemohl nic dělat. Je škoda odstoupit ze závodu, ale příští víkend jedeme v Abú Dhabí opět od začátku.

Mike Krack, šéf týmu

Akcí nabitá Velká cena Kataru, kde jsme získali důležité body. Byl to závod, kde se naše trpělivost v kombinaci s dobrou strategií vyplatila . Je velká škoda, že Lance byl nucen předčasně ukončit závod, protože by jistě také bodoval. Lanceův vůz se zapletl do jednoho ze soubojů v prvním kole a došlo ke kontaktu s Alexem Albonem, což z našeho pohledu vypadalo jako závodní incident. Lance hlásil, že se vůz chová divně, což mělo vliv na výkon; brzy poté jsme vůz stáhli. Nyní nás čeká Abú Dhabí, poslední závod sezóny, kde se budeme snažit získat další body a zakončit rok na vysoké úrovni.

Kick Sauber

Guanyu Zhou, 8. místo:

To byl závod! Jsem neskutečně šťastný za celý tým. Dnešek byl o tom, abychom podali silný výkon, a to se nám podařilo. Měl jsem skvělé tempo, jel čistě a perfektně zvládl naši strategii, předjížděl jsem, když na tom nejvíce záleželo. Je to obrovská podpora pro všechny zúčastněné. A konečně, mít nějaké body nám připadá jako obrovská odměna za všechnu tu tvrdou práci a houževnatost, kterou jsme v této sezóně prokázali. Vzhledem k tomu, kde jsme začínali a jakým výzvám jsme čelili, znamená tento výsledek mnohem víc. Velebím na tým za to, že zvládl skvělý závod.

Valtteri Bottas, 11. místo:

Dnešek byl frustrující, protože se zdálo, že po dobrém startu jde všechno proti mně. Incident s Lawsonem mě stál pozici na trati a poškodil mi podlahu; od té chvíle jsem byl neměl šanci. Zhou byl přede mnou, a proto volil strategii jako první. Tým mě poslal do boxů brzy, abych se poznal chování tvrdých pneumatik, ale načasování safety caru nemohlo být horší: nakonec jsem skončil blízko bodům, což je o to větší zklamání. To znamená, že jsem šťastný za Zhoua a tým. Byl to náročný rok a jeho dnešní místo je zaslouženým výsledkem pro všechny, kteří v této sezóně tak tvrdě pracovali. Nyní se vydáme do Abú Dhabí, kde doufám, že skončíme na vysoké úrovni. Tým ukázal, že můžeme být konkurenceschopní, takže uvidíme, čeho můžeme dosáhnout ve finálovém závodě.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnešek byl pro náš tým v významným dnem. Zhouův výsledek pro nás hodně znamená a odráží obrovské úsilí našich lidí v Hinwilu, na trati a našich akcionářů. Byl to náročný závod, kde záleželo na každém detailu. Zhou jel skvěle, dobře se staral o pneumatiky a měl vše pod kontrolou, zatímco naše změna strategie, prodloužení jeho stintu a zajetí do boxů za safety carem ve 36. kole se ukázala jako rozhodující. Jeho vysoké tempo na tvrdých pneumatikách vyneslo tento důležitý výsledek pro něj i pro tým. Valtteri také výrazně přispěl k našemu výsledku, i když skončil těsně za body. Jeho brzká zastávka nám umožnila získat důležitá data o tvrdých pneumatikách, což prospělo Zhouově strategii. Bohužel ho při restartu vytlačil Lawson, což způsobilo poškození jeho podlahy a stálo nás to šanci na dvojnásobné bodované umístění. Jsme vděční všem našim partnerům a Ferrari za jejich podporu. Je před námi ještě hodně práce, ale pokud budeme pokračovat v této intenzitě, můžeme se těšit na světlou budoucnost.

Haas

Kevin Magnussen, 9. místo:

Jsem velmi rozladěný z výjezdu safety caru, úplně mi to zkazilo den. Vše šlo dobře, měl jsem dobrý start do závodu, ale přál bych si, aby nevyjel safety car, protože tím se to pro nás opravdu podělalo. Je před námi ještě jeden závod a my do něj půjdeme naplno!"

Nico Hülkenberg, smyk, havárie:

První zatáčka byla chaotická; všechno se to odehrálo velmi rychle a nedopadlo to dobře, ale neměl jsem žádné poškození, takže jsem mohl pokračovat. Měl jsem dlouhý stint a pak jsem měl smůlu se safety carem, protože ostatní vytěžili zastávku zadarmo. Při restartu jsem havaroval ve vysokorychlostní zatáčce, takže to nebyl můj den. První polovina víkendu se vyvíjela dobře, zatímco druhá polovina ne. Myslím, že výkon auta není špatný, ale je to těsné a ostatní kolem nás jsou také dobří; takže teď se musíme vzchopit a pustit se do toho znovu.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Nicova výchozí pozice, to je vždy obtížné a bohužel jsme nic nezískali. Kevin jel opět dobře, ale prostě jsme nevytěžili správnou filozofii. Měl smůlu na safety car, ale mohli jsme o něco lépe eliminovat ztráty. Dobrá věc je, že ztráta činí jen pět bodů a v Abú Dhabí se opravdu musíme soustředit na to, abychom oba naše jezdce dostali na bodované pozice. Osmé a deváté místo – to je šest bodů – takže je to stále o co hrát, musíme se poučit z našich chyb, přeskupit se a soustředit se na to, abychom v Abú Dhabí udělali maximum a pokusili se šesté místo vybojovat nazpátek.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 13. místo:

Těžký závod. Měl jsem dobrý start a věděl, že je to nejlepší příležitost získat nějaké pozice, ale poté mi prostě začalo chybět tempo a ztrácel jsem pozice. Budeme spolupracovat jako tým, abychom zkontrolovali data a získali nějaké poučení do budoucna, abychom pochopili, co tento víkend nefungovalo. Abu Dhabí je příští týden. Nyní se všichni potřebujeme vzpamatovat; pojedeme tam vydat ze sebe to nejlepší v posledním závodním víkendu sezóny.

Liam Lawson, 14. místo:

Nebyl jsem dost rychlý, abych bojoval s týmy, s nimiž bojujeme o pořadí Při prvním restartu safety caru jsem dostal smyk, když jsem se pokusil předjet Bottase. Neměl jsem dostatečnou teplotu v pneumatikách, přestal jsem ovládat auto a snažil jsem se vyhnout kontaktu. Poté jsem dohnal skupinu a rychlost nebyla špatná, ale neměl jsem dobrou pozici. Ke konci závodu jsem také měl problémy s vyvážením. Byl to těžký závod, loni jsme se tu také trápili. V této sezóně jsme udělali velké kroky, ale je toho ještě mnohem víc, co musíme udělat. Nakonec jsme ztratili spoustu bodů ve prospěch našich soupeřů, o které budeme v Abú Dhabí tvrdě bojovat.

Tim Goss, technický ředitel

Dnes je to pro nás zklamání. Oba jezdci si na startu vedli dobře a dostali nás do silné pozice pro případné body. Ale stejně jako ve sprintu se brzy ukázalo, že na tomto okruhu nám výrazně chybí naše obvyklé závodní tempo a uhájit místo na bodech bude nemožné. Naši inženýři a strategický tým udělali vše, co bylo v jejich silách, aby situaci napravili, a dokonce vyzkoušeli měkkou směs pneumatik pro závěrečnou část závodu. Máme spoustu dat, se kterými musíme pracovat, a technický tým si neodpočine, dokud nepochopíme, proč jsme se dnes trápili. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom jezdcům v Abú Dhabí dodali mnohem lepší závodní vůz, se kterým budou moci soutěžit.

Williams

Alex Albon, 15. místo:

Složitý den. Většinu závodu jsem byl tak trochu v zemi nikoho a bojoval s rychlostí. Safety car udělal závod zajímavým; této příležitosti jsem využil k nasazení měkkých pneumatik. Byl to optimistický risk, ale stálo za to ho kvůli našemu tempu podstoupit. Věděl jsem, že při každém restartu bylo první kolo jediné, kdy jsem mohl předjíždět, takže jsem získal nějaké pozice a chvíli byl na bodech, ale spoléhali jsme na další safety car - bohužel už nevyjel, takže se pneumatiky začaly dost zhoršovat. Po deset kol jsme měli dobré tempo, ale nakonec jsme nebyli dost rychlí.

Franco Colapinto, kolize

Jsem zklamaný, že jsem byl vyřazen v první zatáčce. Pokusil nechat dostatečně velkou mezeru na vnitřní straně, ale byl jsem ve špatný čas na špatném místě a nemohl jsem udělat nic, abych se tomu vyhnul. Je to docela frustrující, protože závod nabídl spoustu příležitostí, abychom se mohli vrátit boje. Koneckonců, je to bohužel součást závodění. Budeme muset posoudit škody z dnešního dne. Je důležité mít v Abú Dhabí čistý víkend a snažit se dokončit sezónu na vysoké úrovni.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Dnes to byl pro tým obtížný večer. Na startu závodu jsme okamžitě ztratili Franca, protože do něj narazil Ocon, který byl zase zasažen Hülkenbergem. Franco nemohl dělat nic jiného, než odstoupit. Po několika kolech bylo jasné, že s Alexem musíme změnit naši strategii a rozhodli jsme se jet co nejdéle. Když vyjel safety car, rozhodli jsme s ohledem na defekty některých soupeřů vyslat Alexe na měkkých pneumatikách místo na tvrdé směsi. Věděli jsme, že je to hazard, ale v jednu chvíli jsme se pohybovali na 9. místě. Bohužel se naše rozhodnutí nevyplatilo a Alex musel těsně před koncem udělat další zastávku. Pro tým je to opět těžký den, ale jedeme do Abú Dhabí, abychom bojovali o body v posledním závodě sezóny.