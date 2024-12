Zaručené zprávy týkající se Péreze, nebo jenom (před)poslední dohady?

Takový je současný svět a můžeme si nalhávat cokoli, davy milují skandály, podvodníky, záporné hrdiny - pochopitelně pokud se jich to přímo netýká. Pérez v posledních závodech dostal několikrát vstřícnou pomocnou ruku a tým Red Bull své okolí ujišťoval, že má stále jeho podporu.

Ovšem po Kataru už asi pověstný pohár trousí nějaké kapičky nevole. Budiž, sprint mohl Mexičan obětovat ve prospěch týmu a Verstappena, aby se povedlo vyladit vůz pro hlavní závod, ale aby se nechal předjet ještě ve výjezdu z boxové uličky Colapintem, to už rozdýchával málokdo a hlavně sociální sítě se tím velmi bavily. Nehledě k tomu, že něco o tomto nelibém počinu říkal Pérez a pravý opak Horner. K tomu přičtěme odstoupení poté, co se Sergio roztočil během výjezdu SC v nedělním závodě - on prohlásil, že „losing drive“, Horner vyslovil domněnku, že sešlápl spojku a ta měla v tu chvíli příliš velkou teplotu...

Už je rozhodnuto? Pořád platí dříve zmíněné

Zámořská stanice ESPN v úterý uvedla - a chvatně se toho chopily některé bulvární tituly - že Pérez už po sezóně 2024 nebude závodit v F1. Jenže to stále není potvrzeno. Jsou tu totiž aspekty finanční - zrušit uzavřený dvouletý kontrakt by Checovi asi vynesl velmi solidní odstupné a i když Red Bull asi nemusí počítat každý cent, nebyla by to příznivá zpráva. Proto by se „nápojářům“ hodilo, že by se Mexičan přesunul do role jakéhosi ambassadora, čímž by se nasytilo ono zubaté stvoření a ta rohatá by vesele pobíhala po louce.

Sejdou se tihle dva zase v podobném týmu? Sainz jr. a dr. Marko | foto: Red Bull Content Pool

Druhou stranou mince je fakt, že Red Bull v Kataru ztratil šanci získat Pohár konstruktérů a druhé místo by vyjel opravdu jen za předpokladu, že brutálně zdrtí Ferrariho duo a vyšplhá na ten nejvyšší stupínek. A to je právě ten problém, protože Pérez dvě třetiny prostě nepřivezl lepší výsledek než osamocené šesté místo, dále pak jen sedmá, osmá a jedno desáté místo. Ve prvních dvou sprintech vybojoval dvanáct bodů, ve zbylých dva. Kdyby za Red Bull jezdil osamocený Verstappen, tak by téměř stačil i na Mercedes a samozřejmě všechny týmy pod ním. Horner sice jako příkladný šéf a možná inspirován některými politiky tvrdí: „Stále máme poloviční šanci na druhé místo, ale je dost vzdálená - nemůžeme získat Pohár konstruktérů a to je hodně frustrující, protože se od něj odvíjejí zajímavé finanční příjmy." S tichou výtkou na adresu Péreze, jenž s TOP4 poskytl své stáji zdaleka nejmenší přísun bodů. A jenom dodejme - naposledy skončil tým mistra světa na třetí příčce v Poháru konstruktérů v roce 1983! Tehdy byl stejně „úspěšný“ jako letos Pérez kolega mistrovského Piqueta, Ital Riccardo Patrese. Ovšem dokázal vyhrát aspoň jeden závod. Navíc by to poprvé od roku 2019 znamenalo pro Red Bull horší umístění než na zlatém či stříbrném stupínku.

Rok 1983 a Piquetův tým - coby mistra světa - skončil „jen“ třetí | foto: BMW Motorsport

Pořád platí, že o Mexičanově osudu rozhodnou akcionáři týmu a další aspekty, ale spíš by tým velice rád přivítal, kdyby se Checo rozhodl k dobrovolnému odchodu - samozřejmě nejlépe s následným pokračováním v nějaké funkci „za odměnu“. Ostatně to naznačil i Horner: „Myslím, že je dost starý a moudrý, aby si udělal vlastní závěry. Pořád je ale před námi závod v Abú Dhabí a až po něm uvidíme, jak na tom jsme.“

Případný nástupce

I proto se pozvolna mění rétorika kontaktu s médii. Horner i dr. Helmut Marko už o Pérezovi prakticky nemluví. Jedenaosmdesátiletý bývalý pilot F1 Marko spíš hledá důvody, proč by měl Mexičan skončit: „Lepší postavení v Poháru konstruktérů představovalo v minulých letech nemalé bonusy pro zaměstnance. A může být velmi složité, pokud nebudete mít podporu nebo důvěru lidí, co pro vás pracují.“

Proto „šedá eminence“ Red Bullu přiznává, že je třeba myslet jiným způsobem. Colapinto podle něj není na seznamu adeptů dost vysoko, ostatně na přímou otázku, zda jsou pravděpodobnější na místě vedle Verstappena pravděpodobnější Cunoda nebo Lawson, dokonce odpověděl: „Řekl bych, že ano“. A už také prosákly zprávy, že podle Hornera není oním nejžhavějším želízkem v ohni Japonec.

Sáhne Red Bull po Juki Cunodovi? | foto: Red Bull Content Pool

Pořád tu je ale ještě varianta - podpořená úsporou peněz - setrvání Checa v Red Bullu v roce 2025. Je to samozřejmě risk - pokud se nezmátoží, může na to stáj nápojového giganta stát ještě větší újmu než letos. Ve hře je stále rostoucí potenciál McLarenu, dojde k výměnám u špičkových stájí a nejeden zdroj zmiňuje absenci „kouzelníka“ Adriana Neweyho. Nabízí se svatokrádežná myšlenka, že by se z Mexičana stal obětní beránek, ale tak dalece zatím spekulovat nelze. Stačí vlastně počkat jen týden - a bude jasno.

Na závěr - téměř tři stovky našich čtenářů favorizují na Pérezovo místo Carlose Sainze jr. Z pěti kandidátů skončil Mexičan na čtvrtém místě.