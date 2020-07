Černý Mercedes stíhaný Red Bullem začíná v Rakousku nejrychleji, Ferrari hodně ztrácí

Jako první se na dráze objevil Sainz, jenž po sezóně opustí McLaren a přejde k Ferrari, brzy jej následovali ostatní, během pěti minut své vozy nainstalovali všichni krom Ferrari a Mercedesu, jenž v rámci boje proti rasismu nastupuje v černých barvách. To se však moc nezamlouvá jeho inženýrům, pro které je v řídkém vzduchu v horách kritický každý °C navíc. Teplota vzduchu po ranní přeháňce ale dosahovala pohodových 18 °C.

Stříbrné šípy, Red Bull či Renault nasadily spoustu nových dílů, Ferrari je přiveze až ke třetímu podniku do Rakouska. Není divu, že jeho piloti o víkendu nemají příliš vysoké ambice. Rozčarovaný Vettel zde navíc překvapil tím, že s ním Scuderia vůbec neměla snahu jednat o novém kontraktu. Nyní vyhlíží nějakou "správnou příležitost" pro rok 2021.

Prvních měřených časů jsme se dočkali po 15 min: Bottas zvládl kolo za 1:08,949, Norris za 1:08,206 min, oba na středně-tvrdých (C3) pneumatikách. Fin se s Mercedesem v dalším pokusu dostal na 1:07,578 min, zapojil se i Sainz (1:08,380 min). Renault nepřivezl dle Seidla žádné vylepšení svého motoru, novou specifikaci zřejmě nemá ani Ferrari, výkonnější verzi však přivezla pro své zákazníky Honda.

Po 25 min začalo opět poprchávat, piloti proto začali nazouvat přechodné pneumatiky. Podle Vettela na ně bylo ale moc sucho, zatímco si Grosjean po úniku brzdové kapaliny stěžoval na "ztrátu brzdového pedálu."

Po 40 min první příčku obsadil Hamilton (1:06,724; 1:06,547 a 1:06,205 min) na tvrdých pneumatikách, Stroll s kopií loňského Mercedesu na druhé příčce tou dobou ztrácel 0,15 s. Z druhého Racing Pointu řízeného Pérezem se však kouří, vypadalo to na únik oleje.

V polovině tréninku se za Hamiltona dostal Vettel (1:06,343) na středně-tvrdé směsi, jeho týmový kolega Leclerc (1:06,554) se nacházel na čtvrté pozici za Sainzem (1:06,541). Mladší pilot Ferrari toho o víkendu moc neočekává, podle něj na tom budou hůře než v roce 2019.

Stroll (1:06,190) potvrzuje dobrou formu Racing Pointu, když přeskakuje Hamiltona, totéž se daří i Ricciardovi (1:06,075) s novým předním křídlem a deflektory či Sainzovi (1:06,078 min). Dělí je pouhé 3 tisíciny sekundy, vypadá to na vyrovnaný boj uprostřed pole. Pérez je po menším problému zpět na trati a daří se mu je na měkkých pneumatikách předčit (1:06,052 a 1:05,889).

Mexičan se na nejvyšší příčce neohřál dlouho, ostrým pokusem jej po hodině do ústraní odsouvají Stříbrné šípy: Bottas (1:05,172 min) i Hamilton (1:04,968 a 1:04,816 min).

Mercedes vesele využívá svůj systém dvouosého řízení (DAS), s nímž vyvolal rozruch v předsezónních testech. Red Bull však v Austrálii avizoval, že proti němu podá protest. Odhodlá se o víkendu k tomuto kroku?

Jediný čas nezajel Grosjean, jenž po úniku brzdové kapaliny v úvodu zůstal v garáži, v samotném závěru stihl už jen 4 kola. Magnussen s druhým Haasem si vyjel devátou příčku (1:05,907 min), americký tým potřebuje po loňském fiasku dobré výsledky jako sůl.

Charles Leclerc s Ferrari během 1. tréninku | foto: Scuderia Ferrari

Z časů 1. tréninku toho zatím moc vyvozovat nemůžeme, roli favorita nicméně potvrzuje Mercedes, nejblíže mu je dle očekávání Red Bull. Za ním konkurenceschopností překvapují McLaren s Racing Pointem, všichni už ale ztrácejí přes 6 desetin. Poměrně daleko končí Ferrari, Vettel až dvanáctý.

Bude mít tento víkend šanci potřetí za sebou zopakovat vítězství? "Mercedes byl v posledních pěti či šesti letech velmi silný, do sezóny vstupují jako jasní favorité, bude to obrovská výzva je porazit vzhledem k jejich předchozí formě. Nicméně se zdá, že jsme dosáhli s Hondou pokrok za posledních 6 měsíců, do tohoto ročníku vstupujeme s nadějí. Max je připraven zaútočit na titul, pokud mu poskytneme tu správnou výbavu," hodnotí Horner.

GP Rakouska (Spielberg) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:04,816 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:05,172 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:05,418 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:05,431 5. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:05,512 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:05,621 7. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:05,701 8. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 1:05,860 9. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:05,907 10. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:05,924 11. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:06,074 12. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:06,077 13. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 1:06,270 14. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:06,360 15. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:06,365 16. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:06,404 17. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:06,495 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:06,906 19. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1:06,943 20. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 1:46,631

