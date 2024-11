Kvalifikace na sprint vyšla nejlépe Norrisovi, Ferrari zaostává a Pérezův pád pokračuje

Jak už bývá zvykem, s přibývajícími hodinami teploty vzduchu i tratě klesají, takže čtyři hodiny po začátku prvního tréninku se teploměr zastavil na 18°C (vzduch) a 21°C (trať), ovšem vlhkost vzduchu povylezla o 9 procent na 64 %. Naopak severozápadní vítr zeslábl z 23 na 12,2 km/h.

Piloti měli k dispozici směsi o rozsahu C3-C1, ale jak u kvalifikací pro sprint bývá obvyklé, měli přidělené středně tvrdé pneu pro SQ1 a SQ2, v poslední části pak měkkou směs.

SQ1 - 12 minut (žlutá směs)

Protože už v tréninku bylo zřejmé, že trať bude poměrně značně vytížená (Alonso to sarkasticky ohodnotil jako Paradise traffic), nikdo nechtěl příliš váhat. První na okruh vyjeli Stroll, Zhou, Bottas, Sainz jr. a Leclerc, ale první čas nakonec zaznamenal až Kevin Magnussen - 1:23,750. Bylo zřejmé, že piloti se pokusí vykroužit co nejvíc okruhů, protože trať se postupně oteplovala. Podle predikce měl být pro postup do SQ2 limit 1:22,7 - tomu se také piloti postupně blížili.

Zatímco špička sázela časy nepříliš vzdálené hranici 1:22,0 - v jednu chvíli dokonce vedli shodným časem 1:22,021 Norris a Russell, pozornost se obracela spíš k k bitvě o postup do SQ2 - Hamiltonovi se první pokus příliš nevyvedl a o Pérezovi bylo už téměř škoda mluvit. Exmistr světa se nakonec dokázal pochlapit, ale Sergio, jenž při svém rychlém kole musel ještě svádět souboj s Leclercem (v prvních zatáčkách to spíš vypadalo jako v závodě) povyskočil jen na 13. místo a bylo zřejmé, že je ve vážném ohrožení. Když v samotném závěru zajeli naprosto shodný čas 1:22,705 Albon a Lawson, Checo bez šance na zlepšení opět skončil hned na začátku. Stejně tak zklamal i velmi agilní Cunoda, jenž v tréninku zajížděl solidní časy a teď jeho poslední pokus nestačil ani na Péreze.

SQ1 nakonec ovládl výrazně Norris (1:21,356) s velkým náskokem před Sainzem jr. (1:21,838) - ti dva se také jako jediní dostali pod hranici 1:22,0. A předpověď o limitu se naplnila - Pérez na dvojici posledních postupujících ztratil opět minimálních 0,013 vteřiny...

Do SQ2 nepostoupili: Pérez, Cunoda,Ocon, Zhou, Colapinto

SQ2 - 10 minut (žlutá směs)

Do boje vyrazili jako první Haasy v pořadí Hülkenberg a Magnussen následovaní Verstappenem. Nico zajel první měřený výkon (1:22,416), týmový kolega za ním zaostal (1:22,901), ovšem záhy o čas přišel, protože porušil traťové limity. Mercedesy čekaly v boxech, stejně jako Astony a Bottas, takže o čelo se bily prozatím Ferrari s McLareny. Piastri se dostal do potíží, protože první kolo musel „prodat“, ve druhém mu kvalitní výkon 1:22,050 sebrala všechna čtyři kola za okrajem trati v zatáčce 2. V čele tak byl Leclerc (1:22,130) před Norrisem (1:22,173) a Verstappenem (1:22,188), ale bylo jasné, že větší váhu - i s ohledem na zahřívající se dráhu - budou mít druhé pokusy.

Spíš se ale opět hledělo na bitvu o SQ3 - v čele výkony lepšily, ale špička byla tak jako tak v klidu, jen Piastri pochopitelně jízdou na samé hranici rizika (opět málem přišel o čas, tentokrát v zatáčce 14) a pochopitelně Mercedesy dospěly na místa, kam patří. Aston Martin opět předvedl marný boj, dokonce mu byl rovnocenným soupeřem Bottas na mírně se lepšícím Sauberu, jemuž ale při posledním pokusu po agresivním přejezdu zatáčky cosi odlétlo od zádi. Zeleným vozům ale vypálil rybník Liam Lawson, na jehož závěrečný pokus (1:22,393) nezareagoval poslední pilot na trati Albon.

Do SQ3 nepostoupili: Alonso, Albon, Bottas, Stroll a Magnussen.

SQ3 - 8 minut (červená směs)

Lawson, Gasly, Verstappen, Sainz jr. a Leclerc - v tomto pořadí vyjeli na trať první piloti. Verstappen a Sainz jr. ale svoje pokusy přerušili, Lawson a Gasly dali přednost pomalému průjezdu, takže měřený čas #1 zajel Leclerc, jenže výkon 1:21,705 byl notně ovlivněn „zaplaváním“ v zatáčce 14. Na trati bylo opět těsno, ale Norris dokázal vystřihnout čas atakující magickou hranici 1:21,012.

Bylo zřejmé, že Ferrari se náhle trápí, nebo mu červená směs nesedí. Oba piloti zachraňovali situaci doslova na poslední chvíli, do té doby dleli na deváté a desáté příčce. Hülkenberg se rozhodl pro jediný pokus a pak musel čekat, kdo ho z průběžného 7. místa odsune. Povedlo se to prakticky všem, co byli za ním a startovali po něm - byť Lawsonův náskok byl zpočátku pouhých 0,008. Do hry však opět vstoupilo bdělé oko komisařů a lepší z Liamových časů byl smazán, proto se posunul na závěr TOP 10.

Protože bylo už při dojezdu druhých či „záchranných“ pokusů jasno, Norris si mohl dovolit svou pojišťovací jízdu přerušit. Radost „oranžovým“ zkazil Russell, ale určitě jeho umístění s ohledem na bitvu v Poháru konstruktérů přivítali.

GP Kataru (Losail International Circuit) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:21,012 2. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:21,075 3. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:21,171 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:21,281 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:21,308 6. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:21,315 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:21,474 8. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:21,978 9. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:22,088 10. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T 1:22,577 11. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:22,433 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:22,526 13. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:22,538 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:22,599 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:22,738 16. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:22,718 17. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:22,722 18. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:22,906 19. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:22,948 20. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:23,423

