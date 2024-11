Russella porazil týmový dvojblok McLarenu, pořadí se měnilo na cílové rovince

Nejúspěšnějším pilotem bez ohledu na výsledky dnešního sprintu je totiž Max Verstappen a ani případné selhání v posledním zkráceném závodě ho o tuto poctu nemohlo připravit. Zato o pomyslné zbylé stupně vítězů mohli usilovat hned čtyři další piloti. Všichni nasadili středně tvrdou směs s výjimkou Zhoua, jenž měl na svém Sauberu červené pneumatiky.

Na startu chyběly vozy Péreze a Colapinta - Mexičan opustil šestnácté a Argentinec poslední místo a přesunuli se do boxové uličky. Pak už se jenom čekalo, zda si Norris poradí se 450 metry, které ho dělily od první pravotočivé zatáčky a uhájí první místo. Zaspal v zaváděcím kole, ale ostrý start mu vyšel bez problémů, navíc se v první zatáčce pod Russella dostal i Piastri. Nedařilo se ani Verstappenovi, jenž mírně doplatil na Sainzovo zaváhání ve třetí zatáčce a přišel o pozici ve prospěch Hamiltona, posléze Hülkenberga i Gaslyho. Vynikající start měl i Magnussen, jenž se protáhl z 15. místa na jedenácté, naopak o pět pozic se propadl Lawson.

Russell se pokoušel dotírat na Piastriho, využíval cílové rovinky a útoky realizoval na jejím konci. Ve 3. kole se mu jeho manévr málem podařil, ale Piastri mu „zabouchl dveře“, což George komentoval „Zatočil přímo do mě!" U McLarenu pochopili, že Oscar může mít problémy, proto Lando zpomalil a poskytoval svému kolegovi možnost DRS. I přesto Russell znovu zkusil štěstí v 9. kole - se stejným výsledkem. Ve 13. okruhu se Norris trochu nechal strhnout, zajel nejrychlejší kolo a Oscar poněkud zaostal - v nájezdu do 14. kola proto Russell provedl asi nejagresivnější atak, jemuž Piastri čelil defenzivou na vnitřní stranu těsně poté, co se na ni přesunul George. Pozici uhájil a Russell až do konce nenašel žádnou další příležitost. Ba co víc, musel přihlížet, jak si pár desítek metrů před cílovou čarou piloti na oranžových vozech vyměnili pozice. Těžko říci proč...

Sainz jr. se sice v důsledku souboje Piastri-Russell dotáhl na vedoucí trojici, ale bez jakékoli šance nějak do boje zasáhnout. Leclerc se hned v prvním kole propadl za Hamiltona, ale postupně se na něj dotahoval, aby ho ve 13. kole pokořil v určitě nejdramatičtějším souboji, který se táhl od první až do páté zatáčky doslova kolo na kolo. Ovšem oba piloti, budoucí týmoví kolegové, prokázali ohleduplnost a vyšli ze souboje bez poskvrny. Že by duel o budoucí postavení ve stáji Ferrari?

Nico Hülkenberg přivezl Haasu další důležité body, zvláště se mu podařilo udržet solidní umístění, protože Verstappen si dokázal poradil pouze s Gaslym (8. kolo) a jeho další odstup k německému pilotovi zůstával konstantní. Pérez startující z boxové uličky váhal z výjezdem, takže ho ještě v exitu z boxů předjel Colapinto. Mexičan v 15. kole stavěl kvůli výměně přídě a připsal si do svého deníčku další nepovedený zářez. Jediný, kdo kromě něj ještě zaměstnal mechaniky, byl v 11. kole Zhou, jehož alternativní strategie neslavila úspěch.

Verstappena tedy můžeme nazvat mistrem sprintů, zajímavé bezesporu je, že v šesti zkrácených závodech bodovali vždy pouze tři piloti. Max a oba zástupci Ferrari, ačkoliv oni nevyhráli ani jeden - přesto je najdeme na třetí a čtvrté příčce. Druhou jim i přes odevzdané vítězství uzmul Norris.

GP Kataru (Losail International Circuit) 1. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 27:03,010 2;. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 0,136 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 0,410 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 1,326 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 5,073 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 5,650 7. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 8,508 8. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing + 10,368 9. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 14,513 10. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 15,485 11. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team + 19,204 12. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 23,351 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 24,421 14. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 30,379 15. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 33,062 16. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T + 34,356 17. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T + 35,102 18. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing + 35,639 19. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 1:11,436 20. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 1:14,371 Nejrychlejší kolo: 16 Charles LECLERC Ferrari SF-24

Ferrari 067 1:23,923

